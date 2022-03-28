إيغان برنال: خطوة بخطوة لكيفية ولادة «العجائب الشابة» من Zipaquirá

24 يناير (صباحًا): اصطدم إيغان برنال، الذي تم استدعاؤه لمحاربة القميص الأصفر لسباق طواف فرنسا القادم مع السلوفينيين بريموز روجليتش وتاديج بوغاكار، بحافلة بلدية أثناء تدريبه في غاشانسيبا.

ممارسة محاكمة الوقت، يرافقه بعض الدراجين من فريقه (ريتشارد كاراباز، دانيال مارتينيز، براندون ريفيرا، أندري أمادور، عمر فرايلي وكارلوس رودريغيز)، لم ينظر إيغان لرؤية السيارة متوقفة على جانب الطريق، على ما يبدو ترك بعض الركاب. استبعدت سلطات المرور ذنب السائق.

الصور الأولى لحادث إيغان برنال في غاشانسيبا، كونديناماركا. الصورة: تويتر @mundociclistico

التشخيص الأولي: الدولة بأكملها تصلي من أجل إيغان بعد التقرير الطبي الأول. وقد عانى من صدمة عنق الرحم والصدر، وصدمة حادة في الصدر، وصدمة عضلية هيكلية، وصدمة في الأطراف السفلية، وفقا للجزء الطبي الثاني من جامعة كلينيكا دي لا سابانا.

24 يناير (ليل) أفيد أن العجائب الشابة من Zipaquirá اضطرت إلى إجراء عمليتين جراحيتين، كلاهما في نفس اليوم، واحدة على عظم الفخذ والأخرى على رضفة الساق اليمنى. كما كان لديه أنبوب صدر لتصريف إحدى رئتيه، مثقب خلال الخريف. نايرو كوينتانا، ريغوبيرتو أوران وسوبرمان لوبيز، من بين الدراجين الذين أرسلوا له رسالة دعم.

أثناء تقديم الاقتراح لحدثه في أنتيوكيا، تذكر نايرو كوينتانا إيغان برنال /GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

28 يناير: يؤكد المركز الطبي عمليتين جديدتين أخريين لطبيب القدم، على المشط الثاني من اليد اليمنى والأخرى على مستوى الوجه والفكين، لتثبيت الكسور التي قدمها في الفم». في نفس اليوم، ظهرت إيجان على وسائل التواصل الاجتماعي برسالة:

«بعد أن أتيحت لي فرصة 95٪ للإصابة بشلل نصفي وأفقد حياتي تقريبًا أفعل ما أحب القيام به أكثر. اليوم أريد أن أشكر الله، جامعة كلينيكا دي لا سابانا، وجميع المتخصصين فيها على القيام بالمستحيل، عائلتي، مافي موتاس، الأصدقاء وجميعكم لرغباتكم. ما زلت في وحدة العناية المركزة، لكن الثقة في الله كل شيء سينجح».

شارك Ineos Grenadiers عملية استعادة الدراج إيغان برنال في عيادة سابانا/ (تويتر: @INEOSGrenadiers)

2 فبراير: أكدت لا سابانا أن تدخل جراحي جديد على العمود الفقري إيغان. «المريض في حالة انتعاش بالفعل. تم تحقيق أهداف الاستقرار الميكانيكي الحيوي للعمود الفقري العنقي بنتائج سريرية ممتازة، دون مضاعفات أثناء الجراحة»، كما ذكر بمجرد انتهاء العملية الطبية.

نشر الدراج الكولومبي صورة جديدة من العيادة وبعد خضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري. الصورة: @eganbernal

تم تسريحه (6 فبراير)، تم تفريغ الفائز في سباق طواف فرنسا 2019 و Giro d'Italia 2020. «الحياة غيرتني في ثانية. في مرحلة ما كنت أستعد على دراجة كرونو وفي الثانية التالية كنت أقاتل من أجل حياتي. انها مثل الولادة من جديد».

الدراج الكولومبي إيغان برنال يطرح صورة مع الفريق الطبي لجامعة كلينيكا دي لا سابانا، بعد خروجه بعد عدة عمليات تعرض لها لحادث أثناء تدريبه على الطرق الكولومبية، في شيا، كولومبيا، 6 فبراير 2022. بإذن من عيادة جامعة دي لا سابانا

10 فبراير: بعد أربعة أيام من مغادرة المستشفى وبعد 18 يومًا من الحادث الذي أثار الخوف في جميع أنحاء كولومبيا، شارك إيغان برنال مقطع فيديو على شبكاته الاجتماعية حيث شوهد وهو يمشي. في منشوره كانت هناك رسالة عاطفية إلى مدلكه، كريستيان ألونسو: «من يرفع معنوياتي في الأيام الصعبة وغالبا ما يوبخني عندما أحتاج إليها، رافقني في ذروة مسيرتي والآن في أصعب لحظة».

19 مارس: بعد أسابيع أظهر فيها كيف تقدم في عملية إعادة تأهيله، وندد بالسائقين على الطرق وحتى أعطى رأيه في السياسة الوطنية، اتخذ إيغان خطوة أخرى: قيادة سيارة، بصحبة شريكه مافي موتاس وشقيقه رونالد برنال .

إيغان برنال، يقود سيارة، جنبا إلى جنب مع مافي موتاس

27 مارس: ما توقعه الجميع حدث، لرؤية إيغان برنال يركب دراجة على طريق، أولئك الذين منحوه المجد.

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