تقول الدراسة إن الأعضاء المانحة المصابة بـ COVID-19 لا تنقل المرض إلى المتلقي

وضع الوباء العلم على العديد من مفترق الطرق، أحدهما مرتبط بالتبرع بالأعضاء، والذي تم التشكيك في سلامته عندما يكون المتبرع المحتمل حاملًا لـ COVID-19.

وبهذه الطريقة، تفاقم النقص الدائم بالفعل في الأعضاء بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس SARS-CoV-2، وخاصة فيروس البطن، وزاد معدل التخلص بسبب المخاطر التي يفترض أن يحملها المتبرع المصاب بفيروس كورونا. يمكن أن يساعد التبرع بالمتبرعين المصابين بالفيروس في التخفيف من آثار نقص أعضاء الوباء، واستعادة تلك التي تم التخلص منها حتى الآن. ولكن لا يُعرف سوى القليل جدًا عن اختيار المانحين الأمثل وتقنيات إدارة المتلقين.

وفقًا لدراسة جديدة، يبدو أن التبرع بالأعضاء من المتبرعين الذين ثبتت إصابتهم بمرض SARS-CoV-2 آمن ولن يسبب COVID-19 في المريض الذي يتلقى العضو المتبرع. تم تقديم البحث الأولي في المؤتمر الأوروبي لهذا العام حول علم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.

كارمن وولف وإميلي أيشنبرغر وزملائهما في كلية الطب بجامعة ديوك, في دورهام (شمال كارولينا, الولايات المتحدة الأمريكية), قدموا في هذه الدراسة الأولية بروتوكولهم المؤسسي والنتائج الأولى لزراعة أعضاء البطن مع متبرعين إيجابيين لفيروس كورونا من سبتمبر 2021.

على الرغم من أن جميع الأعضاء من المتبرعين الإيجابيين لـ COVID-19 ليست مؤهلة للزراعة، فقد تم تقييم المتبرعين مع مراعاة نوع العضو ومدة وشدة مرض فيروس كورونا الذي عانوا منه ، إذا كانت هناك أي علامات على مرض فرط التخثر (وهو ما يعني أ زيادة محتملة تحليل التخثر في الجهاز أو السفن المتبرع بها)، فضلا عن التفتيش العام الدقيق في وقت الحصول على الجهاز. كما تم أخذ الحاجة الملحة لعملية الزرع للمستلم في الاعتبار عند تقييم المخاطر.

على سبيل المثال، إذا تم العثور على الفيروس في قاعدة الرئتين، اعتبرت الرئتين غير مناسبتين للزرع، ولكن لا يزال من الممكن زرع الأعضاء الأخرى بأمان، طالما أن المتبرع لم يمت بسبب فرط الالتهاب الشديد COVID-19 أو أظهر علامات تخثر مفرط.

قام الفريق بتفصيل أول 6 عمليات زرع لأعضاء البطن أجريت باستخدام البروتوكول (2 كبد، 2 كلية/بنكرياس مزروعة معًا) في 4 متلقين استخدموا الأعضاء التي تم الحصول عليها من 4 متبرعين الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 (Getty Images)

وفقًا لمؤلفي الدراسة، حتى بعد ذلك، يجب على الأطباء الاستمرار في النظر في السبب النهائي لوفاة المتبرع ووزن ما إذا كان من المحتمل أن يكون لهذا تأثير سلبي على جودة الأعضاء و/أو المخاطر الجراحية. لتقليل مخاطر الزرع بشكل أكبر، يُنصح المتلقون الآن بالتطعيم الكامل ضد COVID-19 قبل الجراحة، على الرغم من أن المستلمين لن تتاح لهم هذه الفرصة دائمًا. لم يتم تطعيم جميع المتلقين الأربعة للأعضاء في هذه الدراسة.

على الرغم من أن المتبرع الذي تم تطعيمه أمر مرغوب فيه أيضًا، لأنه من المحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب خطير في العضو، إلا أن حقيقة أن المتبرع لم يتم تطعيمه أو سلبيًا، لن يمنع استخدام أعضاء ذات نوعية جيدة من المتبرعين المصابين بـ COVID-19، وفقًا للمؤلفين.

أوضح الدكتور أيشنبرغر أن «عدم التطعيم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد في مرضى الزرع بسبب الأدوية المثبطة للمناعة التي يتلقونها بعد الزرع. لذلك، نشجع بشدة مرضانا على قائمة الانتظار للحصول على التطعيم. ومع ذلك، فإن عدم التطعيم لا يزيل أي شخص من قائمة الانتظار لزراعة الأعضاء في مؤسستنا في هذا الوقت».

في هذه الدراسة، قام الفريق بتفصيل أول 6 عمليات زرع لأعضاء البطن أجريت باستخدام البروتوكول (2 كبد، 2 كليتان/بنكرياس مزرعان معًا) في 4 متلقين استخدموا الأعضاء التي تم الحصول عليها من 4 متبرعين تم اختبارها إيجابية لـ COVID-19 في عينات الأنف والحنجرة و/أو الرئة.

قام المتخصصون، في بروتوكولهم، بتقييم الجهات المانحة بمراجعة إضافية لجودة الأجهزة. خضعت الخزعات التي أجريت في 4 إلى مراجعة العيانية و/أو المجهرية من أجل التصديق أو استبعاد صلاحية العضو . تم اختبار جميع المتبرعين إيجابية لـ SARS-CoV-2 أثناء مرضهم النهائي. توفي أحدهم بسبب مضاعفات بسبب عدوى خطيرة COVID-19، بما في ذلك جلطات الرئة، وتوفي آخر بسبب خراج دماغي متعدد الميكروبات من المحتمل أن يكون ناتجًا عن تاريخ COVID-19.

من ناحية أخرى، عانى الاثنان المتبقيان من حالة خفيفة إلى معتدلة من COVID-19 وتوفيا لأسباب أخرى، أحدهما من سكتة دماغية بسبب نزيف دماغي والآخر من جرعة زائدة من المخدرات.

جميع أعضاء البطن الستة لها وظيفة الكسب غير المشروع مستقرة، مع متوسط مدة متابعة المتلقي 46 يومًا ولم يكن هناك رفض غير متوقع. لم يحصل أي متلقي على عدوى COVID-19 من خلال عملية الزرع ولم يكن هناك انتقال من العاملين الصحيين.

قال الأخصائي: «على الرغم من محدودية الخبرة حتى الآن، إلا أن الخبرة حتى الآن تدعم استخدام أعضاء البطن من المتبرعين الإيجابيين لـ COVID-19».

تم الإبلاغ عن أن أحد متلقي القلب والكبد يحتاج إلى عملية زرع قلب جديدة بسبب مضاعفات جراحية غير مرتبطة وخثرة تاجية (انسداد في الشريان) للقلب المزروع. كانت عملية زرع القلب الجديدة، التي أجريت على وجه السرعة، ناجحة ولهذا الغرض تم استخدام متبرع مصاب بفيروس COVID-19 والذي كان بدون أعراض ومات متأثرًا بطلق ناري مرة أخرى.

صرح الدكتور أيشنبرغر أنه «على الرغم من محدودية الخبرة حتى الآن، إلا أن الخبرة حتى الآن تدعم استخدام أعضاء البطن من المتبرعين الإيجابيين COVID-19 باعتبارها آمنة وفعالة، حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بنشاط أو الذين يعانون من أمراض الرئة الناجمة عن COVID-19».

وأضافت الخبيرة أنه على الرغم من أن دراستها كانت أولية ولا تغطي سوى هؤلاء المرضى الستة الأوائل، إلا أن فريق ديوك قد أجرى بالفعل 20 عملية زرع أعضاء في البطن باستخدام البروتوكول، وستكون نتائجه بمثابة أساس للملخصات أو المقالات البحثية المستقبلية.

ومع ذلك، اعترف بأنه في مراكز زراعة الأعضاء في جميع أنحاء العالم، لا تزال الاختبارات مع الأعضاء من المتبرعين المصابين بفيروس كورونا تبدأ وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه التحقيقات المبكرة التي كانت نتائجها واعدة.

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