هل يولد متغير Omicron فترة أقصر من العدوى؟

En esta imagen ilustrativa, tomada el 15 de enero de 2022, un tubo de ensayo con la etiqueta "COVID-19 Omicron variant test positivo". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

منذ اكتشاف متغير Omicron من SARS-CoV-2، يصر المتخصصون على أنه، على ما يبدو، سيكون أقل ضررًا من السابق فيما يتعلق بشدة المرض الذي يسببه والاستشفاء والوفيات.

بناءً على هذه الحجة، تستند السلطات الصحية في معظم البلدان إلى رفع القيود في كل مكان تقريبًا في العالم، بالإضافة إلى تقليل أوقات عزل الأشخاص المصابين.

ومع ذلك، في ضوء ما ذكره خبير في علم الفيروسات في اجتماع خاص حول COVID-19 للمؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID 2022)، يشير كل شيء إلى أن الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن من الدراسات باستخدام الفيروس القابل للزراعة كعلامة من العدوى تبين أن فترة العدوى من متغير Omicron ليست أقصر بشكل مقنع من المتغيرات الأخرى (من حوالي يومين قبل ظهور الأعراض حتى بعد سبعة أيام).

«تستند القرارات التي تتخذها البلدان في جميع أنحاء العالم لتقصير فترة العزلة لعدوى Omicron جزئيًا على الأدلة التي تم الحصول عليها من النمذجة، ولكنها تأخذ في الاعتبار أيضًا حقيقة أن Omicron يسبب مرضًا أقل خطورة، وعدد أقل من حالات الاستشفاء والوفيات. قالت عالمة الفيروسات مارجولين إيروين - كنوستر، من المركز الطبي الجامعي في جرونينجن، في هولندا: «إنها طريقة للعودة إلى شيء مشابه للحياة الطبيعية وقبول انتقال متغير OMICRON الأقل خطورة».

وأضاف: «من الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن، لست مقتنعا بأن الشخص يمكن أن يكون معديا لفترة أقصر من الوقت مع Ómicron من المتغيرات السابقة».

بالنسبة للعدوى التي يسببها متغير Ómicron، يجب أن تكون سبعة أيام كحد أقصى من العزلة آمنة في جميع حالات العدوى تقريبًا (Getty)

في وقت قريب ومع تطور الوضع الوبائي باستمرار، تراوحت فترات العزلة من أربعة أيام (في النرويج أو الدنمارك) إلى خمسة أيام (هولندا والمملكة المتحدة مع اختبارات مستضد لتأكيد COVID السلبي)، إلى سبعة أيام (بلجيكا، إسبانيا، الأشخاص الذين تم تطعيمهم في فرنسا) وحتى عشرة أيام ( توصية منظمة الصحة العالمية، ألمانيا، الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم في فرنسا، التوصية العامة للمملكة المتحدة)، كما نشرتها Infosalus.

بالإضافة إلى ذلك، تغيرت المتطلبات القانونية للعزلة أيضًا في بعض الولايات القضائية، كما هو الحال في المملكة المتحدة، لم يعد هناك شرط قانوني للعزل الذاتي مع COVID-19 وهو الآن مجرد توصية.

وفي الوقت نفسه، اعترف الدكتور إيروين - كنوستر بأن هناك ظروفًا يجب فيها على الشخص إطالة عزلته إلى ما بعد الوقت الذي أوصى به بلده أو المبادئ التوجيهية الدولية، وتحديدًا إذا استمر ظهور أعراض مجرى الهواء مثل السعال والعطس (لكن لا أعراض مثل التعب أو فقدان الرائحة).

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض مجرى الهواء المستمرة هذه، عادة ما تستمر العزلة لمدة تصل إلى 10-14 يومًا (بشرط ألا تكون لديهم أعراض شديدة وأن يكونوا مؤهلين للمناعة). في حالة الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد، قد يظل الفيروس النشط أطول، لذلك في إعدادات المستشفى عادة ما تكون القواعد أكثر صرامة.

من ناحية أخرى، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن التطعيم يقلل من وقت القضاء على الفيروس المعدي، فإن الأدلة على هذه المسألة متناقضة. في حالة أوميكرون، من المرجح أن يكون التأثير المفيد للتطعيم في الحد من العدوى أقل، على الأرجح لأنه لم يتم تصميم أي من اللقاحات المتاحة المعتمدة في حالات الطوارئ لمكافحة هذا البديل.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيد الأشياء إلى الصفر في هذه المرحلة هو ظهور متغير جديد، خاصة النوع الذي يسبب مرضًا أكثر خطورة و/أو يمكن أن يمنع المناعة الناتجة عن اللقاحات (رويترز)

في حالة المضيفين الذين يعانون من نقص المناعة، وخاصة متلقي الزرع والمرضى الذين يعانون من أمراض الدم، قد يستمر القضاء على الفيروس المعدي لعدة أشهر. لكن هذا لن يحدث في جميع هؤلاء المرضى، وفقًا لما شوهد حتى الآن.

في أماكن الرعاية الصحية، يتم استخدام وقت أطول من ظهور الأعراض لعزل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة (على سبيل المثال 14 إلى 21 يومًا) وفي بعض المراكز الصحية، مثل المركز الطبي الجامعي في جرونينجن، حيث يعمل الدكتور إيروين - كنوستر، تستخدم الفرق الطبية قيمة Ct (الحمل الفيروسي المحسوب على أساس اختبارات PCR) لتقدير عدوى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

في تجربته، جادل إيروين-كنوستر أنه بالنسبة للعدوى التي يسببها متغير Omicron، يجب أن تكون سبعة أيام كحد أقصى من العزلة (مع مراعاة الاستثناءات المذكورة أعلاه) آمنة في جميع حالات العدوى تقريبًا . ومع ذلك، يعتقد أيضًا أن خمسة أيام تمثل توازنًا مقبولًا بين عدوى الفيروس وما ترغب معظم المجتمعات في قبوله لما هو قادم، بعد عامين من القيود.

بالنسبة للخبير، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيد الأشياء إلى الصفر في هذه المرحلة هو ظهور متغير جديد، خاصة النوع الذي يسبب مرضًا أكثر خطورة و/أو يمكنه تجنب المناعة الناتجة عن اللقاحات. هذا ما يسميه المتخصصون «متغير كسر اللقاح»: «إذا تم اكتشاف متغير جديد مريض بشكل خطير، فإنني أوصي بالعودة إلى فترات أطول من العزلة، مع سبعة أيام على الأقل»، خلص إيروين - كنوستر.

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