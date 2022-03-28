الجدل حول اقتراح عضو مجلس وراعي بوكارامانغا الذي يقترح «العلاج بالوثيرابي» كوسيلة للدفاع

قام خايمي أندريس بلتران، عضو مجلس بوكارامانغا والقس الديني، بدور البطولة في جدل حول الشبكات الاجتماعية حول منشور ربما يحرض على ما يسمى بـ «بالوتيرابيا».

يمكن رؤية بلتران في المنشور، وتعليقًا على مقطع فيديو حيث تغلبوا على ما يفترض أن يكون لصًا، بينما يحدث هذا، يعلق بلتران: «هذه صور قوية جدًا، لكنها في النهاية انعكاس لشعب Bumangués سئموا، سئموا من رؤية كيف يسرقونها، وكيف يأخذون الأشياء منهم وكيف يهاجمونهم ولا أحد يفعل أي شيء. أنا لا أتفق مع العنف أو العدوان، لكنني أوافق على أننا كمواطنين ندافع عن أنفسنا».

كان الفيديو مصحوبًا بنص يقول فيه عضو المجلس أن العنف خاطئ ولكنه يترك الشك فيما إذا كان هو السبيل لمتابعة العدالة بيديه: «هذا صحيح، يجب ألا ندافع عن العنف أو العدوان. لكن الاستقالة من التعرض للطعن أو إطلاق النار ليس خيارًا لمجتمع سئم من الجريمة يفعل ما يريد. هل تدعم الحماية الذاتية «العلاج بالوثيرابي»؟» ، قام بتدرب خايمي بلتران على حسابه الرسمي على تويتر.

ثالوثة أخرى ولدت العديد من التعليقات كانت تلك التي ذكر فيها أنه شخصية دينية تؤمن بالحياة وليس العنف، ولكنها تذكر جريمتين ارتكبهما اللصوص، مشيرًا إلى أنه في الواقع هذا هو الجدل الحقيقي: «نعم، أنا قس مسيحي، أنا أدافع عن الحياة والرحمة كل اليوم. نفس الشيء الذي لم يكن لدى قتلة نيكول فالنتينا وإدغار مانزانو عندما أنهوا حياتهم بسرقتهم هذا العام في بوغوتا. قال بلتران: «إن الجدل ليس علاجًا بالوثيًا، لكننا غير محميين».

من جانبهم، رفضت سلطات بوكارامانغا مثل هذه التصريحات، مؤكدة أن هذا النوع من ردود الفعل العنيفة يمكن أن يكون له عواقب قانونية، وأشاروا أيضًا إلى أنه يجب على المواطنين الإبلاغ، بدلاً من مواجهة جرائم مثل السرقة: «مع مثل هذه الأفعال يمكن محاكمتهم على جرائم محاولة القتل وأيضا لإصابة شخصية، ليست هناك حاجة لدفع المزيد من العنف»، وقال مكتب رئيس بلدية بوكارامانغا.

ولا ينبغي الاستهانة بالأفعال المرتكبة عندما يطالب المواطنون بالعدالة الذاتية، وهي قضية حدثت مؤخرا في بلدية سواشا، حيث قطعت أصابعه والاعتداء عليها بعنف.

ويشعر مجتمع بلدية سواتشا (كونديناماركا) بالفزع بسبب قضية قضائية ذاتية، حيث اعتدوا على لص مزعوم إلى حد قطع العديد من أصابعه وضربه حتى فقد عينه. ووقع الحادث في قطاع سيوداد فيردي، حيث قام العديد من سكان القطاع بملاحقة اللص المزعوم، الذي كان يهرب، لكنه أصيب. بعد القبض عليه، ضربته مجموعة من الناس بوحشية.

وكان الجاني المزعوم قد قطعت عدة أصابع من يديه، وبسبب الهجوم، فقد إحدى عينيه. عندما وصلت السلطات إلى الموقع، كان الرجل بالفعل على الأرض، وأصيب بجروح خطيرة. وأفاد سكان تلك المنطقة بأن عدم وجود إضاءة عامة وردود فعل الشرطة البطيئة يولدان انعدام الأمن.

من جانبها، رفضت الشرطة ما حدث وطلبت من المواطنين عدم تحقيق العدالة بأيديهم، لأن مثل هذه الأعمال لها عواقب، لأنه يمكن محاكمتهم، لإصابة شخصية أو حتى محاولة القتل أو القتل.

استمر في القراءة



