انتقد شوميل توريس ويل سميث لفوزه على كريس روك: «اذهب إلى العلاج»

إحدى اللحظات التي ميزت حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، والتي سيتم تذكرها بالتأكيد لسنوات عديدة، كانت ضربة ويل سميث للكوميدي كريس روك بعد أن ألقى نكتة مسيئة ضد زوجة الممثل، جادا بينكيت سميث.

وقد أشاد البعض برد الفعل العنيف هذا، لكنهم انتقدوا من قبل الآخرين، حيث أشاروا إلى أنها ليست الطريقة الصحيحة للدفاع عن شريكهم للسخرية التي تلقاها بسبب مشكلة الثعلبة التي أخذتها روك لإذلالها من المسرح.

اتخذ المستخدمون الآخرون مسارًا مختلفًا ودافعوا عن الممثل الكوميدي، وذكروا أنه ببساطة قام بنكتة غير ضارة. وأضاف إلى هذه التصريحات تصريحات المؤثر تشوميل توريس، الذي تم تحديده على أنه متحيز جنسياً وعنصري لبعض تعليقاته و «النكات» التي أدلى بها.

في هذه المناسبة، من ملفه الشخصي على تويتر، استجوب ويل سميث عن الصفعة، لأنه شارك فيديو اللحظة الدقيقة ورافقه بالحامض. رسالة إلى «إرساله إلى العلاج» لعدم وجود» فهم» نكتة روك.

(الصورة: تويتر)

في وقت لاحق, في تغريدة ثانية, افترض ما الذي حفز الفائز بجائزة أفضل ممثل وأكد أن جادا نفسها هي التي طلبت منها الدفاع عنها بعد الاستماع إلى التعليق الهجومي الذي استخدمه للنكتة.

«إنه يضحك. ليس لها. يمر ثانية ويضربه. فرضيتي: ويل سميث، ضحية «هل ستسمح بذلك. Debatan '»، كتب المضيف المثير للجدل من El Pulso de la República.

شخصية أخرى انتقدت أيضًا موقف ويل سميث كانت الكاتب سيرجيو زوريتا. وبالمثل، من الشبكات الاجتماعية، شارك صورة gif للحظة المحرجة التي شهدها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 وذكر أن نكتة روك كانت «غير ضارة»، بالإضافة إلى حقيقة أن هذا الموقف يمكن أن يثير «نظامًا» فاشيًا بسبب الخطر الذي يمكن أن تدور فيه الكوميديا.

«لكن ما لم يكن بإمكان أحد أن يتنبأ به هو الضربة التي أعطاها ويل سميث لتشيس روك لقيامه بنكتة غير ضارة عن زوجة سميث. عندما تكون الكوميديا في خطر، فإن الفاشية تربي رأسها»، كتب الممثل.

لم يكن عالم الترفيه هو الوحيد الذي علق على هذه الضربة، ولكن تمت إضافة الرياضة أيضًا. وكان من بين الشخصيات ميغيل لايان، لاعب نادي أمريكا، الذي قرر الوقوف على الجانب الآخر وعودة سميث.

كما استجوب كتابات سيرجيو زوريتا الممثل (الصورة: تويتر)

«إذا كان سياق ما حدث مع #WillSmith في #Oscars حقيقيًا... أخلع قبعتي للوقوف والدفاع عن زوجته فوق أي بروتوكول لمثل هذا الحدث!!» ، كتب الرياضي.

ومع ذلك، تسبب هذا التعليق في موجة من الكراهية ضده، حيث أشار الناس إلى أنه أدى فقط إلى تطبيع العنف، الذي ترك عدة أزمات في البلاد، مثل ما حدث في ملعب كوريجيدورا في كويريتارو أو مع جرائم القتل في البلاد.

لذلك قرر كتابة تغريدة ثانية يطلب فيها من مستخدمي الإنترنت ألا يغضبوا من هذه القضية، وقال إنه يمكن أن يستمتع بتبادل وجهات النظر مع الآخرين لتوسيع النقاش حول الموضوع.

أطلق أخيرًا سؤالًا لمتابعيه يتعلق باستخدام تغريدته في مجموعات الرسائل الفورية للأشخاص لفتح محادثة حول ما حدث في 27 مارس.

«هل قام أي شخص آخر بتبادل الآراء في محادثة مع amig @s حول ما حدث مع ويل سميث وإعادة صياغة تغريدتي؟ (الفضول) أفعل»، قال الأمريكي.

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