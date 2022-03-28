CDMX: سيكون هذا هو مخطط الخصم الجديد لدفع الغرامات والمخالفات المرورية

CIUDAD DE MÉXICO, 27JULIO2018.- Cámaras de fotomultas que infraccionan a los automovilistas que rebasan los límites de velocidad permitido en el Circuito Interior. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará su programa de movilidad a finales de agosto en el cual pretende modificar el reglamento de tránsito para que ya no existan este tipo de infracciones. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

أعلنت حكومة مكسيكو سيتي (CDMX) مؤخرًا عن التغييرات الجديدة في شرطة المرور في العاصمة، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في القضاء على الفساد وضمان التنقل الآمن في الطرق الرئيسية والثانوية التي تشكل محيط المدينة، كما أشار رئيس وزارة أمن المواطنين (SSC)، عمر غارسيا هارفوش.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتجديد شرطة المرور في التحقق من أن سكان العاصمة سيكونون قادرين على القيام به من أجل معرفة ما إذا كان الشرطي مخولاً بتطبيق الغرامات والمخالفات أم لا، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمكين شكل جديد للدفع، يمكن إجراء استشارة الغرامات بطريقة إلكترونية من خلال تطبيق «My Police» وستكون هناك خصومات على العقوبات إذا قمت بدفعها باستخدام طريقة الدفع الفوري.

في هذه النقطة الأخيرة، أشارت سلطات العاصمة إلى أن برنامج الخصم الجديد لدفع الغرامات سيبدأ العمل اعتبارًا من 4 أبريل 2022. وبالتالي، تم الإعلان عن أنه مع هذا المخطط، ستحصل جميع المخالفات المرورية التي يقوم بها المسؤولون المخولون على خصومات تصل إلى 90٪ عن طريق الدفع الفوري بعد 10 أيام من توليدها.

مع تطبيق «My Police»، سيتمكن سائقي السيارات من التحقق على هواتفهم المحمولة من الغرامات أو الانتهاكات، وكذلك تلقي الإخطارات ذات الصلة (الصورة: ISACA ESQUIVEL/CARTOSCURO.COM)

على الرغم من أن هذا البرنامج سينطبق على جميع السائقين أو سائقي السيارات الذين تم احتجازهم من قبل ضابط المرور، ستكون هناك استثناءات في الحالات التالية:

1. التعديات على الكاميرا والرادار

2. كاميرات فوتوسيفيك

3. كاميرات حارة محصورة

4. كاميرات الحافلات في الممرات الضيقة

5. انتهاكات مناطق عدادات وقوف السيارات

6. العقوبات البيئية

أشار رئيس وزارة الإدارة والمالية (SAF)، لوز إيلينا غونزاليس إسكوبار، إلى أن الخصومات عن طريق الدفع الفوري ستعتمد على عدد الأيام المنقضية بين التعدي ودفع سائقي السيارات وستعتمد على المعايير التالية:

- بين صفر و 10 أيام من الانتهاك: خصم 90٪ مع الدفع الفوري.

- ما بين 11 و 30 يومًا من الجريمة: خصم 50٪ مع الدفع الفوري.

- بعد 30 يومًا من الانتهاك: لا يوجد خصم.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الرجوع إلى جميع الغرامات من خلال الرابط التالي: https://estrados.cdmx.gob.mx/ حيث يمكنك بسهولة تلقي الغرامات والانتهاكات وتلقي الإخطارات ذات الصلة حول انتهاكات اللوائح المكسيك. عبور المدينة عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

مع التعديلات على برنامج شرطة المرور CDMX، سيكون من الممكن التحقق مما إذا كان الضباط الذين يقومون بغرامات أو انتهاكات مخولين للقيام بذلك (الصورة: ماريا خوسيه مارتينيز/CARTOSCURO.COM)

تغيير آخر أعلنه عمر غارسيا هارفوش هو تنفيذ الطريقة الجديدة لإصدار الغرامات غير الورقية. ستدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل وسيتم تطبيق الغرامات فقط عبر الأجهزة المحمولة أو الإلكترونية. وبهذه الطريقة، سيتلقى المواطنون رابط الغرامة على هواتفهم المحمولة وسيتم الدفع مباشرة إلى حكومة CDMX.

وبالإضافة إلى ذلك، أفيد بأن الأسباب التالية لنقل مركبة إلى corralón قد ألغيت من أنظمة المرور في العاصمة:

- سيارات تحمل لوحات ترخيص أجنبية تم القبض عليها لتنفيذ بعض الانتهاكات.

- القيادة في الاتجاه المعاكس عبر شوارع مكسيكو سيتي.

- عندما تعمل السيارة في شوارع المدينة، ولكن بطاقة المرور منتهية الصلاحية.

- إجراء إصلاحات للمركبات على الطرق العامة.

- عندما تكون رخصة القيادة غير صالحة.

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