كاستيلو أمام الجلسة العامة للمؤتمر: «أنا مخلص لالتزاماتي ولقيمي، أنا هنا من أجل بيرو»

وصل بيدرو كاستيلو إلى كونغرس الجمهورية للإجابة على الأسئلة المختلفة ضده، والتي قادته للمرة الثانية إلى اقتراح للوظيفة الشاغرة. عند وصوله في الوقت المحدد ومع محاميه خوسيه فيليس بالومينو، خاطب الرئيس الشعب لأكثر من 10 دقائق ورفض هذا الإجراء الذي قدمه البرلمان.

«أنا هنا لأظهر احترامي الشديد للدولة الدستورية وأدوات سيطرتها بما يتماشى مع الخطاب الذي ألقته إليكم في 28 يوليو 2021. وسأواصل العمل بكل ما لدي من قوة لتعزيز المؤسسات، وأحضر هذا البيت الديمقراطي للدفاع عن نفسي من أمر اقتراح الشواغر اليوم، الذي يطلب من رئيس الجمهورية شغور، وفي ذلك الحدث لا أتحدث إليكم أعضاء الكونغرس فحسب، بل من خلالكم أنا أقترب وأخاطب مرة أخرى إلى شعبي خاضعا لقواعد الديمقراطية التي سمحت لمعلم ريفي بأن يصبح رئيسا ومع عبء المسؤولية وسأعطي دائما وجهي للبلاد».