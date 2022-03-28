أكلت: المجرمون يخدعون طفلاً من خلال التأكيد له أن والده سيذهب إلى السجن ويفرغ منزله

يوم الجمعة الماضي، خدع صبي يبلغ من العمر 12 عاما من قبل اثنين على الأقل من المجرمين الذين استغلوا حقيقة أن القاصر كان في المنزل، وحده مع شقيقه البالغ من العمر 6 سنوات، وأكد له أن والده سيذهب إلى السجن إذا لم يسلم جميع الأشياء الثمينة من منزله، وتقع في أكل فيتارتي.

قالت الأم، التي خرجت للحظة لشراء اللوازم المدرسية للأطفال، للبرنامج الإخباري بوينس دياس بيرو أن ابنها تم استدعاؤه لأول مرة على الخط الأرضي ليخبره أن والده كان بطل الرواية في حادث وأنه قتل عن طريق الخطأ فتاة باعت الحلوى في الشارع.

كما أكدوا لها أن الأم المزعومة للطفل المتوفى طلبت منحها أشياء قيمة مقابل عدم الإبلاغ عن والدها. كانت القصة بأكملها خاطئة تمامًا.

مع الخداع

بالإضافة إلى ذلك، ذكروا للقاصر أنهم يعرفون أن والده لديه جهاز كمبيوتر محمول وأخبروه أن يضع كل شيء في حقيبة ظهر حتى يتمكن من إعطائه لشخص آخر.

وضع الصبي، الذي كان يخشى ما قد يحدث لوالده، في حقيبة ظهره جهاز كمبيوتر محمول وهاتف خلوي ومجوهرات وعطور وأشياء ثمينة أخرى خرج لمقابلة المحتالين.

حتى أنهم أخبروه أن ينظر إلى المكان الذي كان سيسلم فيه حقيبة الظهر، ولم تكن هناك كاميرا أمنية.

كما طلبوا منه عدم الاتصال بوالده أو والدته لأنهم كانوا مشغولين بمحاولة حل الحادث المزعوم; ومع ذلك, تظاهروا بأنهم والدهم, فرض صوت باهت مثل صوت شخص مصاب, لإخباره بالتخلي عن كل شيء ذي قيمة لأن «الأشياء المادية يمكن استردادها, لكن الحياة. لا يمكن».

أخيرًا، ذهب القاصر إلى مفترق الطرق بين طرق نيكولاس أيلون وسانتا لوسيا، على بعد أمتار قليلة من منزله، حيث سلم حقيبة الظهر لامرأة طلبت منه العودة إلى المنزل لرعاية أخيه.

الإبلاغ عن عملية الاحتيال

«أمي، لقد أعطيت بالفعل أشياء للرجل، سلمته كمبيوتر محمول، هاتف محمول»، كان ما قاله الصبي للأم بعد تسليم حقيبة الظهر.

وعلق الوالد، الذي لم يرغب في الكشف عن هويتها لتجنب الأعمال الانتقامية، بأن الجناة لديهم بالفعل معلومات عن الأسرة ويعرفون في أي وقت كان الطفل وحيدا في المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أيضًا إلى أن الكاميرات الأمنية ربما ألقت القبض على المحتالين منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحدث أخبر المجرمين أنه لا توجد كاميرات في المكان لأنه لا يعرف كيفية التمييز بينهما، إلا أنهم موجودون في المنطقة.

ستكون هذه الصور مهمة للحصول على معلومات حول المرأة التي أخذت حقيبة الظهر. تم تقديم الشكوى في مركز شرطة سالامانكا.

عمليات احتيال أخرى

نوع آخر شائع من عمليات الاحتيال هو عمليات الاحتيال على الكمبيوتر التي تستمر في النمو في بيرو. يتلقى قسم التحقيقات في جرائم التكنولوجيا العالية التابع للشرطة الوطنية البيروفية حوالي 45 تقريرًا عن هذا النوع من الجرائم يوميًا، من جميع مناطق البلاد.

«ضمن الجرائم الإلكترونية، الطريقة الأكثر انتشارًا هي الاحتيال بالكمبيوتر، والذي يمكن أن يكون من خلال استنساخ البطاقات. هناك أيضًا احتيال في التجارة الإلكترونية أو في المعاملات والمعاملات التي يمكن أن تحدث في الأعمال المصرفية. هذا النوع من الجرائم يمثل ما يقرب من 80٪ من الشكاوى التي يتم تلقيها حاليًا بهذا الاتجاه»، قال إريك أنجيليس، رئيس هذه المنطقة، لوكالة الأنديز في أوائل يناير.

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