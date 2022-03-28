أنلا يعطي الضوء الأخضر لمشروع التكسير في بويرتو ويلشيس (سانتاندر)

منحت الهيئة الوطنية للترخيص البيئي (ANLA) شركة النفط الكولومبية المملوكة للدولة Ecopetrol ترخيصًا لبدء مشروع البحث التجريبي (PPI) الذي سيتم تنفيذه في بويرتو ويلش، سانتاندر، على الرغم من رفض نشطاء البيئة من المنطقة الشرقية من كولومبيا.

تهدف PPI Kalé إلى جمع المعلومات التقنية والبيئية والاجتماعية، والتي يمكن أن تكون نتائجها السيناريو الذي يسمح بتنفيذ التكسير كممارسة للتنقيب عن النفط في البلاد.

سيقوم هذا المشروع بحفر بئر بطول 200 قدم (60.96 متر) سيكون له مسار يصل إلى 4000 قدم، أو 1,219 كيلومترًا.

ANLA توافق على مشروع التكسير في بويرتو ويلشيس، سانتاندر

قدمت شركة النفط Ecopetrol إلى الوكالة الوطنية للترخيص البيئي (ANLA) نتائج دراسة الأثر البيئي للمشروع غير التقليدي المسمى «Platero»، الموجود في بلدية بويرتو ويلش، سانتاندر.

بالنسبة إلى غابرييل كومباريزا، نائب رئيس الودائع غير التقليدية في Ecopetrol، تعد هذه الدراسة جزءًا من عملية الحصول على الترخيص البيئي المقابل:

وسلطت السلطة التنفيذية الضوء على أن هذه الدراسة لديها خطة لإدارة الطوارئ والمخاطر تحدد المخاطر المحتملة وتدابير التخفيف والإجراءات المتوخاة لإدارة الطوارئ، من أجل حماية المجتمع والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والموارد المائية والتربة والهواء، من بين جوانب أخرى .

صورة ملف. صورة مصفاة Ecopetrol في بارانكابيرميخا، قسم سانتاندر، كولومبيا، 1 مارس 2017. رويترز/خايمي سالدارياغا

ومع ذلك، فإن الجلسة العامة للمجتمع المدني والهيئات السياسية في مقاطعة سانتاندر تعارض هؤلاء الطيارين وأفادوا بأنهم ضحايا للتهديدات والهجمات التي تهدد حياتهم وسلامتهم.

وفي مواجهة هذا الوضع، اعتبر التحالف الكولومبي الحر للتكسير أن مثل هذا النشاط الاستخراجي، من النوع الهيدروليكي، يجب أن يخضع للرقابة، لأنه يتناقض مع الدستور البيئي لعام 1991، واتفاق باريس، واتفاقية ريو دي جانيرو، واتفاقية رامسار، من بين صكوك أخرى قانون حقوق الإنسان الدولي.

كما يوصي مكتب المدعي العام للأمة بالإطاحة بالمعايير التي تسمح بالممارسة الاستخراجية من النوع الهيدروليكي بسبب عدم وجود أدلة علمية تشير إلى أنها لا تؤثر على البيئة والمياه والصحة العامة.

أحد أكثر الشركات الرائدة في المناقشة حول هذا النوع من الاستخراج الهيدروليكي، أفاد تحالف كولومبيا للتكسير الحر أنه عارض بشدة التطوير والعملية التي تم توحيدها في أقل من 5 أشهر، مع العديد من أصوات الرفض، والتساؤل الجاد للعملية و زيادة أعمال العنف في Magdalena Medium.

كما شدد على أن التهديدات بالقتل تنطوي على نفي ناشط من المنطقة.

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«من المؤسف أن قضية أساسية في الطاقة لم تناقش في كونغرس الجمهورية، حيث قام حلفاء الحكومة بتأخير مناقشة مشاريع قوانين حظر التكسير للمرة الثالثة على التوالي، وتقررها حكومة الدوق، بفارغ الصبر، دون ضمانات، وبعد بضعة أشهر حيازة رئيس جديد»، قال تحالف التكسير الحر في كولومبيا في بيان عام.

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