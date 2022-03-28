ينتقد أليكسيس هنريكيز قيادة ناسيونال لسوء الإدارة في السنوات الأخيرة

Football Soccer - Atletico Nacional v Kashima Antlers - FIFA Club World Cup Semi Final - Suita City Football Stadium, Osaka, Japan - 14/12/16 Atletico Nacional's Alexis Henriquez and teammates remonstrate with referee Viktor Kassai after he awarded a penalty to Kashima Antlers Reuters / Kim Kyung-Hoon Livepic EDITORIAL USE ONLY.

الحديث عن أليكسيس هنريكيز يعود إلى أروع سنوات أتلتيكو ناسيونال التي سيطرت على البطولة المحلية لما يقرب من عقد من الزمان. اللاعب السابق الآن هو جزء من التاريخ الذهبي للنادي، ولا عجب، لأنهم مع فرانكو أرماني، هم أكثر اللاعبين فوزًا في المؤسسة مع 13 لقبًا لكل منهما.

حاليًا، يكرس أليكسيس هنريكيز الاستعداد كمدرب لأنه في المستقبل القريب يتوق إلى مواجهة التحدي المتمثل في تولي زمام فريق كرة قدم كولومبي محترف. يقضي وقت فراغه في مشاهدة كرة القدم والمشاركة مع عائلته.

في عام 2020، أعلن Once Caldas السابق أنه سيغادر كرة القدم الاحترافية بعد مسيرة ناجحة فاز فيها بـ 16 لقبًا يبرز فيه اثنان من كوبا ليبرتادوريس؛ أحدهما مع «الأبيض الأبيض» في عام 2004 وفي عام 2016 مع أتلتيكو ناسيونال. بالإضافة إلى ذلك، فاز بجائزة كوبا سودامريكانا في عام 2017 مع لوحة «Purdolaga».

كان مزاجه القوي يميزه دائمًا داخل وخارج الملاعب، مما أدى به إلى ارتداء فرقة كابتن ناسيونال لسنوات عديدة.

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في حوار مع صحيفة El Colombiano، أخبر أليكسيس هنريكيز عن جوانب مختلفة من حياته وبالطبع تحدث عن حاضر نادي حبه؛ أتلتيكو ناسيونال.

بادئ ذي بدء، أشار السماريوم إلى تقاعده من المحاكم وشدد على أهمية الحصول على الورق المقوى الذي يشهد له كمدرب، لأن هذا ساعده على فهم أن الوقت قد حان لتعليق guayos.

وعلق أيضًا بأنه ليس لديه رغبة في التوجيه، لكنه يوضح أنه مستعد بفضل الإعداد النظري جنبًا إلى جنب مع الخبرة التي اكتسبها عندما كان لاعبًا نشطًا.

في الوقت الحالي لم يكن لديه أي نهج مع أتلتيكو ناسيونال للعمل في النادي، ومع ذلك، يلعب شقيقه الأصغر كجناح وهو جزء من العملية الدنيا لفريق بايزا. وبالمثل، شكك المحامي السابق في إدارة التوجيهات في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، كان لديه كلمات الثناء على هيرنان داريو هيريرا المسؤول عن «ملك كوبس» على أساس مؤقت، لكنه أعرب عن قلقه من أن مستقبله غير مؤكد في المؤسسة.

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