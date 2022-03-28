أليخاندرا كويفاس تستعيد حريتها

استعادت أليخاندرا كويفاس (69 عامًا) حريتها. و أمرت محكمة العدل العليا لل أمة بالإفراج الفوري عن المرأة التي كانت محتجزة في سجن سانتا مارثا أكاتيتلا لمدة 528 يوما, المتهم من قبل النائب العام للجمهورية، أليخاندرو جيرتز مانيرو، بجريمة القتل عن طريق إغفال وفاة شقيقها فيديريكو. لم يكن هناك أي دليل دامغ لمحاسبة هذه المرأة. حتى المحكمة قررت أن رقم الجريمة الذي سجن بسببه منذ أكتوبر 2020 غير موجود حتى.

بالإجماع، أمرت المحكمة العليا بالإفراج الفوري عن أليخاندرا كويفاس، معتبرا أن الجريمة التي اتهم بسببها غير موجودة. ولاحظت المحكمة أيضا أنه لم يكن هناك إغفال للرعاية الصحية لفيديريكو جيرتز، لكنهم أشاروا أيضا إلى أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى لورا موران، ناهيك عن ابنتها، عن هذه المسؤولية.

وفي الوقت نفسه، علق ألونسو كاستيلو، نجل أليخاندرا كويفاس، على Infobae Mexico بأنه يتوقع بالإجماع من الوزراء والوزراء الأحد عشر أن يأمر بالإفراج الفوري عن والدته بعد تحليل جوهر الأمر، قائلا إنها «امرأة بريئة تم سجنها لمدة 528 يوما بدون بعد أن ارتكبت جريمة و شخصية لا توجد حتى في القانون الجنائي لل بلد».

كما أشار إلى أنه منذ بداية القضية، تعرض النائب العام للجمهورية، أليخاندرو جيرتز مانيرو، أسرته للاضطهاد. واضاف ان هذه «المأساة» نأمل ان تكون سابقة على مستوى البلاد للاجيال القادمة.

في سبتمبر 2015، توفي فيديريكو جيرتز مانيرو، شقيق المدعي العام المكسيكي الحالي. كان عمره 82 عامًا وكان سبب وفاته هو تدهور صحته. ألقى أليخاندرو جيرتز باللوم على الشريك الرومانسي لأخيه، الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 88 عامًا وما يقرب من 50 عامًا لكونه معه. اتهمها أليخاندرو بالقتل بسبب إغفال الرعاية. وأضاف إلى الدعوى القضائية بنات تلك المرأة. واحدة كانت لورا، حماة حاكم ولاية المكسيك، ألفريدو ديل مازو. لقد اختفت من القضية والآخر هو أليخاندرا كويفاس موران، التي اعتقلت في 27 أكتوبر 2020 أثناء سفرها مع ابنها غونزالو في باسيو دي لا ريفورما.

في حالة يأس لتحرير والدتهم، بدأ أبناؤهم آنا بولا وألونسو وغونزالو كاستيلو كويفاس نوعًا من التفاوض مع المدعي العام: سلموا كل ما طلبه من خلال وسطاء، مثل تسليم الأعمال الفنية التي تعود لأخيه، 3.5 مليون بيزو من حساب مشترك و الزوجين و الاستقالة من لورا موران إلى المعاش الشهري الذي تركه له فيديريكو.

ولكن لم يتم إطلاق سراح أليخاندرا كويفاس. في فبراير 2021، أكدت الغرفة الجنائية الرابعة لمحكمة العدل العليا في مكسيكو سيتي أمر سجن رسمي. واعتبرها «الضامن التبعي» لصحة فيديريكو، أي الثانوية المسؤولة عن صحته. كانت والدته، لورا، الوحيدة المسؤولة عن صحة فيديريكو. ولا يمكن تسميته كضامن لأنه، وفقًا للقانون المكسيكي، لم يكن في وضع يمكن اعتباره على هذا النحو.

(صور أطفال خارج SCJN)

«لا يمكن أن تعزى الوفاة إلى السيدة (أليخاندرا)، لأنه لا يوجد حكم صريح في اللوائح المعمول بها حيث يمكن للشخص الحصول على وضع الضامن 'التبعي' في واجب الرعاية المطلوبة من شخص آخر»، ترى المحكمة في مشروع القانون أن الوزراء مناقشة هذا الاثنين والتي و يسعى إلى منحه حماية بسيطة و واضحة لل مرأة البالغة من العمر 69 عاما, فضلا عن الإفراج عنها فورا.

ثم، في منتصف أيلول/سبتمبر، منح قاضي المقاطعة الخامسة في أمبارو في المسائل الجنائية في مكسيكو سيتي أمبارو ألغى أوامر الاعتقال ضد أليخاندرا كويفاس ولورا موران. ثم تحدى مكتب المدعي العام (FGR)، بقيادة أليخاندرو جيرتز مانيرو، الأمبارو.

ثم كان ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الجماعية الأولى للدائرة الأولى في مكسيكو سيتي سيقررون ما إذا كان استمر الاستئناف أم لا. لأغراض عملية، كان هناك احتمال كبير أن أليخاندرا كويفاس سوف تستعيد حريتها... حتى، في غير متوقع بدوره، جذبت المحكمة المكسيكية القضية في نوفمبر الماضي بأمر من المدعي العام المكسيكي. جادل الوزير الرئيس، أرتورو زالديفار، بأنهم قرروا القيام بذلك لأنه أثناء البت في القضية في المحاكم، كان هناك خطر من التأثيرات التي لا تفسح المجال لنزاهة العدالة.

كان الوزير ألبرتو بيريز دايان مسؤولاً عن إعداد المسودة للمناقشة في الجلسة العامة، والتي عقدت في 15 مارس. وكان اقتراحه يميل إلى إعادة القضية إلى محاكم العاصمة. لكن جميع الوزراء الآخرين صوتوا ضدها، معتبرين أنه يجب دراسة القضية بدقة. حتى خمسة تحدثوا عن تحرير أليخاندرا كويفاس في ذلك الوقت، ولكن كان هناك صوت واحد مفقود ليكون حقيقة واقعة.

(صور أطفال خارج SCJN)

عند دراستها بدقة، كان هناك مشروع جديد ضروريًا. وهي الآن مسؤولة عن الوزير ألفريدو غوتيريز. في اقتراحه، الذي تجري مناقشته في 28 مارس، حكم المدعي العام للعدالة بمنح المرأة المقفلة حماية واضحة وواضحة والأمر بالإفراج عنها فورا، مؤكدا أن الجريمة التي اتهمت بها غير موجودة حتى.

«تعتبر هذه المحكمة بكامل هيئتها أن هذا المنطق له ما يبرره ويكفي لمنحها أمبارو بطريقة سلسة وواضحة (...)، تجاهلت الدائرة الجنائية المسؤولة مبدأ الشرعية، في جانبها من التطبيق الدقيق للقانون الجنائي، لأنها أثبتت وجود مركز الضامن الذي وقد أطلق عليه اسم «ملحق»، دون العثور عليه المنصوص عليه في المادة 16 من القانون الجنائي للمقاطعة الاتحادية، التي أصبحت الآن مكسيكو سيتي (...) دون دعم قانوني، اعتبرت أن على صاحب الشكوى أن يتجنب وفاة المتوفى الآن»، كما يقول جزء من الوثيقة.





(هنا فقرة مغادرة معلقة سأرسلها)









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