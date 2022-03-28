بعد الهجوم على كريس روك، قال ويل سميث إن «العنف سام»: «سلوكي كان غير مقبول»

بعد الهجوم على كريس روك في حفل الأوسكار الذي ذهب في جميع أنحاء العالم، قال ويل سميث إن «العنف سام» واعتذر: «كان سلوكي غير مقبول».

«العنف بجميع أشكاله سام ومدمر. كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر. النكات على نفقتي هي جزء من العمل، ولكن نكتة حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من اللازم بالنسبة لي وكان رد فعل عاطفيا»، وقال في بيان نشره على شبكاته الاجتماعية.

الرسالة الكاملة:

العنف بجميع أشكاله سام ومدمر. كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر. النكات على نفقتي هي جزء من العمل, لكن النكتة حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من اللازم بالنسبة لي وقد تفاعلت عاطفيًا.

أود أن أعتذر لك علانية، كريس. لقد عبرت الخط وكنت مخطئًا. أشعر بالخجل ولم تكن أفعالي مؤشرًا على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا يوجد مكان للعنف في عالم الحب واللطف.

كما أود أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض ولجميع الحاضرين ولكل من شاهده في جميع أنحاء العالم. أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلتي الملك ريتشارد. يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا.

أنا عمل قيد التقدم.

مع خالص التقدير،

ويل

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