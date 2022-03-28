فتح 11 تحقيقاً ضد أصحاب الامتياز ومشغلي محطات الوزن

في يوم الاثنين، 28 مارس، أعلنت وزارة النقل في بيان أنه بعد إجراء زيارات تفتيش شاملة قامت بها هيئة الإشراف على النقل إلى العديد من محطات الوزن في البلاد، فتح الكيان 11 تحقيقًا إداريًا لأصحاب الامتياز والمشغلين.

وبالمثل، ذكر أنه استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها مثل وزن التذاكر وغيرها من الوثائق، وجدت تناقضات في التحكم في الوزن الإجمالي للمركبة (GVP) لمركبات الشحن. ويبدو أن أولئك الذين تم التحقيق معهم لن يأخذوا في الاعتبار هذه الجداول التي أذنت بها وزارة النقل والمسجلين أيضًا في سجل العبور الوطني الوحيد (RUNT).

«في عمليات التفتيش على محطات الوزن، يشرف وفد الامتيازات والبنية التحتية على الامتثال لإجمالي أوزان المركبات التي أذنت بها الحكومة، لأنه إذا تم تحديد قيم أخرى غير الحد الأقصى للوزن المسموح به، لا تنتهك اللوائح فحسب، بل إن حالة البنية التحتية أو السلامة على الطرق أو الحقوق المشروعة للمستخدمين»، قال المشرف على النقل، ويلمر سالازار أرياس.

يجب أن يقال أن الوزن الإجمالي للمركبة يتم تحديده من قبل وزارة النقل، بالإضافة إلى أنه مسجل لدى RUNT. ولذلك، فإن حقيقة أن أولئك الذين تم التحقيق معهم لا تحديث البرمجيات المقابلة لأقصى الأوزان المسموح بها لمركبات الشحن، من شأنه أن يدل على خرق اللوائح ذات الصلة مع هذه الخدمة، مما يؤثر على السلامة والجودة والاستمرارية وحرية الوصول والفرص والكفاءة في النقل نظام.

كانت هذه هي السلوكيات التي نظرت فيها المحفظة، يمكن أن تولد مخالفات:

1. الإضرار بالبنية التحتية للطرق. أحد الأهداف الرئيسية لنظام التنقل المتكامل الذي يشكل البنية التحتية للنقل البري هو الحفاظ على تراث الطرق في البلاد، والحفاظ على الطرق في ظروف الجودة والسلامة. محطات الوزن هي مرافق تشغيلية تشكل جزءًا من هذه البنية التحتية، وبالتالي، فإن عدم الامتثال للمعيار يمكن أن يضر بنشاط التحكم الصارم في زيادة الوزن، وهو أمر ضروري لصيانة البنية التحتية والسلامة على الطرق.

2. حوادث الطرق. إن التحكم الكافي في ما يسمى بالوزن الإجمالي للمركبة يجعل احتمال وقوع حوادث الطرق بسبب هذا المتغير متوقعًا تقنيًا، حيث من الواضح أن السيارة ذات الوزن الزائد تسرع تدمير البنية التحتية للنقل عن طريق تقليل العمر الإنتاجي للرصيف، وإذا تم الحفاظ عليها، من الواضح أنها ظروف دون أي سيطرة, ربما تحدث مطالبات متكررة.

3. مقارنة غير مبررة: نظرًا لعدم وجود تطابق بين جداول الحد الأقصى للوزن الإجمالي للمركبة المسموح به لمركبات نقل البضائع الصلبة ذات محورين (2)، مع الحد الأقصى للوزن المسموح به في محطات الوزن المختلفة، يمكن أن يولد تقارير فريدة عن انتهاكات النقل والطعون غير مبرر لمستخدمي الطريق. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة نقل البضائع دون الوزن المسموح به تولد خسائر اقتصادية للناقلات والسائقين.

تم التحقيق في الامتيازات والمشغلين

1. نيفا جيراردوت S.A.S.

2. كونسورسيو فيال هيليوس.

3. امتياز سان رافائيل

4. ألتو ماجدالينا

5. امتياز المحيط الهادئ 3.

6. اتحاد RQS-Eastern Land.

7. كونسورسيو آر إس جينيبرا سور.

8.عبر 40 اكسبريس S.A.S.

9.BTS تاجر S.A.S. 1

10. سافانا من الغرب S.A.S.

11. الامتياز روتا المره S.A.S.

وإذا ثبتت مسؤوليتهم، يمكن معاقبة كل من أصحاب الامتياز والمشغلين بغرامات تصل إلى 700 الحد الأدنى القانوني للأجور السارية.

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