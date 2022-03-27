قطع ييت الاستحمام مع المراوح له على الشواطئ في تشولون، كارتاخينا

في الساعات القليلة الماضية كان هناك حادث جديد على شواطئ كارتاخينا شارك فيه السباحون بالقوارب. في هذه المناسبة، الضحية هي إليسيو غارسيا، السائح الذي صدمته مراوح يخت في سبا تشولون، في جزيرة بارو.

و وفقا لل تقرير الأولي لقائد ميناء كارتاخينا, كان الرجل قد قفز إلى البحر عندما كانت السفينة التي نقل فيها تتحرك.

تم قطع جثة إليسيو غارسيا عدة مرات بواسطة المراوح، لذلك تم نقله إلى مستشفى في المدينة حيث تلقى العناية الطبية للإصابات التي تلقاها، خاصة في الساقين والظهر.

وقال: «قامت وحدة خفر السواحل التابعة للبحرية الكولومبية، التي كانت في وقت وقوع الحادث بمراقبة الأنشطة البحرية في المنطقة، بإخلاء الشخص المصاب إلى مستشفى في مدينة كارتاخينا، حيث يتم علاجه حاليًا لتقييم خطورة إصاباته». إدواردو سانابريا، قائد ميناء كارتاخينا.

كما أعلن أنه تم إجلاء الشخص المصاب من الموقع ونقله إلى مركز للرعاية الصحية وأشار إلى أنه في 25 مارس «عقد اجتماع مع شركات السفن الصغيرة، في كوربوتوريسمو، محذرا من الحاجة إلى الامتثال لتدابير السلامة لتجنب الحوادث».

من جانبه، قال يرمين طهران فيلاسكيز، رئيس تعاونية سييناغا أزول، في تشولون، وفقًا لمعلومات من La Fm، إن الحادث وقع عندما قفز المستحم على ما يبدو من اليخت دون إذن.

«نحن في منطقة العمل الموجودة على الأرض، ولم يكن اليخت متوقفًا بعد عندما ألقى الرجل نفسه في ظهره ولم يلاحظ السائق؛ فالشخص يعاني من إصابات في ساقيه وظهره. لدينا منطقة محددة حيث تصل القوارب لمغادرة السائح والمغادرة، والناس لديهم منطقة أخرى حيث يستحمون والسائح لا ينتظر».

وأضاف: «لقد كان من الحكمة للمواطن لأنهم لم يوقفوا اليخت، فقد أكدنا دائمًا أن لدينا شاطئ استحمام ملحوظ، ونخبر السياح دائمًا أننا نأخذهم إلى هناك؛ نوصي بعدم السباحة في نفس مكان القوارب ويتجاهلوننا».

ودعت السلطات السباحين وأصحاب القوارب إلى الامتثال للقواعد المنصوص عليها لنقل الركاب، وحذرت المجتمع بشكل عام، من عدم الاقتراب من القوارب المتحركة، لإخطار رفاقهم أو طاقمهم بأي نشاط يجب القيام به على الماء، لاستخدام سترة المنقذين على متنها، من بين الآخرين، لضمان التنقل الآمن.

أعلن الرئيس إيفان دوكي يوم الجمعة من قرطاجنة في ختام قمة المهارات لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأكد الافتتاح الرسمي للمناقصة العامة لمشروع قناة ديل ديك الضخم، حيث تم التخطيط لاستثمار 3 مليارات دولار.

صنف الرئيس هذا على أنه «أهم مشروع للتكيف مع تغير المناخ ستحدثه بلادنا في العقود الأربعة المقبلة» وأوضح أن المشروع سيسمح بحماية خليج كارتاخينا وحفلات الشواء، مما يعني أيضًا حماية جزء كبير جدًا من الأنواع البحرية، سيواصل السماح لسفن الركاب و الشحن بالوصول دون التأثير على كمية الرواسب و الجر و الجدارة بالإبحار.

وسوف تستفيد البلديات في بوليفار وأتلانتيكو وسوكري، مما يحسن من قابلية الملاحة وتجنب الفيضانات خلال فصل الشتاء. في المجموع، وفقًا للحكومة الوطنية، تم بالفعل تمرير 16 استشارة سابقة.

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