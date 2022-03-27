Yahaira Plasencia: أي الفنانين العالميين سوف تتنافس ضدهم في جوائز هيت 2022؟

لن يكون الأمر سهلاً! عملت Yahaira Plasencia لسنوات لتحقيق التدويل الذي طال انتظاره ويبدو أنه نجح الآن، لأن اعتبرتها جوائز هيت للموسيقى اللاتينية في فئة أفضل فنانة استوائية.

ومع ذلك، لن يكون قارب السالسا سهلاً، لأنه سيتعين عليه مواجهة الفنانين الذين لديهم سنوات من الخبرة في الخارج، كما هو الحال مع مارك أنتوني. كان الشريك السابق لجيفرسون فارفان متحمسًا جدًا لمعرفة أنه سيتنافس ضد من اعتبره أصنامه ذات مرة.

« أريد أن أخبرك أنني سعيد جدًا بترشيحي لفئة أفضل فنان استوائي في جوائز Heat Awards. إنه لشرف لي أن أشارك هذا الترشيح مع فنانين رائعين. شكرا لك بيرو »، قالت الفنانة الوطنية على حسابها في Instagram.

ما الفنانين الذين سيواجههم؟

بعد إزالتها تمامًا من الفضائح، تركز Yahaira Plasencia بنسبة 100٪ على مسيرتها الموسيقية، نتيجة لجهودها جاء هذا الترشيح الذي حركها كثيرًا.

يجب أن يتغلب قارب السالسا على جيلبرتو سانتا روزا وروميرو سانتوس ولويس فيغيروا ويلي غارسيا وإيدي هيريرا وغابرييل باغان ومارك أنتوني وكارلوس فيفيس وسيلفستر دانجوند إذا أراد الفوز بجائزة أفضل فنان استوائي.

كيف يمكنني دعم ياهايرا بلاسينسيا؟

إذا كنت ترغب في دعم Yahaira Plasencia يمكنك التصويت لها من خلال تطبيق جوائز الحرارة 2022. وتجدر الإشارة إلى أن إغلاق الأصوات هو 30 مايو، لذلك لديك حتى ذلك التاريخ لإظهار دعمك.

متى ستكون الجائزة؟

ستعقد موسيقى هيت اللاتينية، أول جائزة موسيقية باللغة الإسبانية يتم تقديمها خارج الولايات المتحدة، في 2 يونيو في بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان.

قائمة كاملة بالمرشحين

أفضل فنان ذكر

جيه بالفين

برينس رويس

روميو سانتوس

كريستيان نودال

أليخاندرو فرنانديز

ناتشو

مالوما

باد باني

كارلوس فيفيس

ويسين

أفضل فنانة

كارول جي

دقيق

روزالي

غريسي

إميليا ميرن

ناثي بيلوسو

أنيتا

ماريا بيسيرا

إيفالونا مونتانير

أفضل مجموعة أو فرقة

مورات

مجموعة شركات

خمسة

أليكسيس وفيدو

ويسين وياندل

ثقافة نبوية

صهيون ولينو

الطابق 21

تريد Y ريكي

مغامرة

أفضل فنان روك

خوانس

مورات

مانا

أترسيوبلادوس

فيتو بايز

ذا ريال ديكادنتس

مالا بنجالا

الماس الكهربائي

أفضل فنان بوب

غريسي

مايك باهيا

تومي توريس

بيدرو كابو

سيباستيان ياترا

كاميلو

لويس فونسي

مانويل توريزو

كاتي أنجل

فونسيكا

أفضل فنان حضري

كارول جي

باد باني

جيه بالفين

أركانجيل

إيلاديو كاريون

ذا ألفا

أوزونا

جاي كورتز

نيكي جام

ويسين

أفضل فنان استوائي

جيلبرتو سانتا روزا

روميو سانتوس

لويس فيغيروا

ياهيري بلاسينسيا

ويلي غارسيا

إيدي هيريرا

غابرييل باغان

مارك أنتوني

كارلوس فيفيس

سيلفيستر دانجوند

أفضل فنان المنطقة الجنوبية (تشيلي والأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وبيرو)

ناثي بيلوسو

أنيتا

إميليا ميرن

دوكي

بيزاراب

ماريا بيسيرا

نيكي نيكول

تياجو

ليزلي شو

أفضل فنان في منطقة الأنديز (كولومبيا والإكوادور وفنزويلا)

ناتشو

مايك باهيا

ميريلا سيسا

إيفالونا

داني أوشن

يبارك

ريان كاسترو

جان بييرو

فيد

كاتي أنجل

أفضل فنان في المنطقة الشمالية (أمريكا الوسطى والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي)

بوزا

جاستن كويلز

جاي ويلر

جي دي بانتوجا

صوفيا رييس

داليك

إنجراتاك

كينيا أوس

أليكس روز

فنان الرؤيا

يبارك

جي دي بانتوجا

بيزاراب

تياجو

ريان كاسترو

خيا

ألفارو دياز

فيد

بروميسا الموسيقية

ديكو

أكسيس

كام

نيكول فيغا

أناسوفيا

كريس ليبرون

ماكسي

التغيير

يوزويل

ألفارو رود

كيم لويزا

أندرينا برافو

سانت بيدرو

مؤثر العام

كونو

فيليبي ساروما

لويزا فرناندا دبليو.

دومليبا

كالي ي بوش

لويزيتو كوميونيكا

سانتياغو ماتياس/ألوفوكي

ماركو

سيباس

مولوسكو

أندريا فالديري

البولينيزيين

ذا تشومبو

أفضل فنان إقليمي شهير

أنبوب جيد

جيسي أوريبي

الملائكة الزرقاء

مجموعة شركات

كريستيان نودال

ييسون خيمينيز

باولا جارا

فرانسي

أليخاندرو فرنانديز

أنجيلا أغيلار

أفضل فنان حضري دومينيكي

ذا ألفا

طريق روشي

كيكو ذا كريزي

تشيمبالا

ناتي ناتاشا

بولوفا

مارك ب

موزارت لا بارا

كويميكو ألترا ميجا

ماترياليست

أفضل فيديو

بعيدا معي (غريسي، أليخاندرو سانز)

لا فاما (روزاليا، ذا ويكند)

عدت (مغامرة، الأرنب السيئ)

الكعب الأحمر (سيباستيان ياترا)

في دا غيتو (جيه بالفين، سكريليكس)

لا تخجل (تيستو، كارول جي)

صباح الخير (ويسين، كاميلو، الأساطير)

آسف Bb (تايني، باد باني، جولييتا فينيغاس)

Among Us ريمكس (تياغو Pzk، ليت كيلا، ماريا بيسيرا، نيكي نيكول)

2005 (فونسيكا، غريسي، كالي وداندي)

تعاون أفضل

أتمنى لك ليس سيئًا (إلاديو كاريون، كارول جي)

ماذا بعد ذلك؟ (جيه بالفين، ماريا بيسيرا)

زجاجة بعد زجاجة (جيرا ماكس، كريستيان نودال)

ميدالية (طوبى، جاستن كويلز، ليني تافاريز)

إيلا ريمكس (بوزا، لوناي، ليني تافاريز، جون، بيل)

حبي ريمكس (زويلو، أيتانا)

فلاينج ريمكس (بلاك بيري، باد باني، سيش)

لوكو (جاستن كويلز، تشيمبالا، صهيون ولينوك)

بعد الحفلة (أليكس سينسيشن، فاروكو، الأمير رويس، ماريا أنجيليك واي كيفين ليتل)

ريمكس المؤمنين (ويسين، جاي كورتز، أنويل أأ، أبراج مايك والأساطير)

ديسكوتيكا (يامتشينو، بيتبول)

نصف (ناتشو، كارلوس فيفيس، مايك باهيا)

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