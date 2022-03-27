التحدي المرئي: العثور على أخطاء الصورة في 10 ثوانٍ

تحدٍ مرئي حيث ستختبر مهاراتك المعرفية بالصورة التالية التي يبدو أنها تفلت من المعنى المنطقي واليومي. سيسمح لك ذلك بمعرفة مدى مهارتك في التحديات المرئية التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الرسم التوضيحي التالي هو شارع، في ساعات الصباح حيث ترى الناس يمشون، إعلان كرة القدم، وسيلة نقل عامة برتقالية وسيارة زرقاء خاصة. كل شيء يشير إلى أنه سيكون هناك تصادم محتمل بين السيارتين، ولكن لا. ما يجب عليك وضعه هو أخطاء بعيدة عن الواقع، والتي لا يمكن أن توجد إلا في خيال الإنسان.

كل تحد له حد زمني، في هذه الحالة هو 10 ثوان حيث يجب عليك حلها في أقرب وقت ممكن. لا يستحق القيام بذلك بعد الوقت المحدد، وإلا فسوف تغش ولن تكون عادلاً مع نفسك. خطوط أدناه سترى الحل الكامل (مع الصورة) حتى تتمكن من الحصول على الإجابة الصحيحة في المرة القادمة. حظا سعيدا.

التحدي المرئي: ابحث عن جميع الأخطاء المحتملة في الصورة. الصورة: فيسبوك.

حل اللغز المرئي

لا شيء حتى الآن مع الصورة؟ كان الوقت قصيرًا ولم تتمكن من العثور على الإجابة الصحيحة؟ لا تقلق أو تشعر بالسوء إذا لم تنجح. يحدث ذلك في الحياة، كما يحدث في التحديات البصرية.

تذكر أن هذا أمر طبيعي تمامًا، لأن هذه التحديات الفيروسية تتطلب الكثير من الوقت والصبر لحلها من أجل اكتساب التعلم. إذا لم تكن جزءًا من مجموعة مختارة من العباقرة الذين تمكنوا من مواجهة هذا التحدي في عشر ثوانٍ، فإننا ندعوك لرؤية الحل.

كما ترون في الصورة التي نعرضها لك أدناه، كان لهذا التحدي البصري ما يصل إلى أربعة أخطاء: الأول كان إشارة المرور، والتي لا تحتوي على ضوء أحمر بشكل لا يصدق؛ والثاني هو أن هناك قطار في منتصف الشارع، عندما لا توجد قضبان؛ والثالث هو أن الآلات ليس لديه باب؛ آخرواحد في كارتل الإعلان.

لا تنس مشاركة التحدي البصري مع أصدقائك أو الأشخاص المقربين حتى يتمكنوا من الاستمتاع قليلاً في أوقات التوتر لأسباب طبيعية. تذكر أن التحديات تصبح مثيرة للاهتمام مع المزيد من المشاركين.

الحل: انظر ما هي الأخطاء في الصورة التالية. الصورة: فيسبوك.

ماذا نعني بالتحديات الفيروسية؟

هذه سلسلة من الأنشطة، والتي يمكن أن تكون من مواضيع مختلفة، مثل الرياضيات، الألغاز، علاقة الأشياء، من بين أمور أخرى. والغرض من ذلك هو إثارة اهتمام الناس بالعثور على إجابات بطريقة مرحة، بالإضافة إلى السماح لنا بتطبيق المعرفة الأساسية التي تعلمناها في مرحلة معينة من حياتنا.

ما هي الألغاز المنطقية؟

الألغاز المنطقية هي التسلية أو الألعاب التي تتكون من إيجاد حل لغزا، وإيجاد المعنى الخفي للعبارة فقط من خلال الحدس والتفكير. هذا ليس بحكم امتلاك معرفة معينة.

الفرق مع الألغاز هو أنها تشكل اللغز في شكل قافية وتستهدف بشكل عام جماهير الأطفال. يتم استخدامها في الغالب بطريقة فكاهية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغز هو لغز يظهر كلعبة ويتطلب استخدام البصيرة لإيجاد حل مناسب.

قد تكون هناك هياكل مختلفة فيها، بعضها يظهر قافية؛ والبعض الآخر، من ناحية أخرى، يركز على إنشاء مشكلة منطقية تتطلب المهارة والتحليل لحل ناجح.

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