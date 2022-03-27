ستستخدم القوات الأوكرانية الصواريخ البريطانية المحمولة لإسقاط الطائرات الروسية

أعلنت الحكومة البريطانية هذا الأحد أن الصواريخ البريطانية الصنع المضادة للطائرات على وشك نشرها من قبل أوكرانيا في الصراع لأول مرة.

وقال وزير الدفاع بن والاس لصحيفة «ذا ميل» يوم الأحد إن نظام ستارستريك, صواريخ محمولة عالية السرعة لإسقاط طائرات العدو تحلق على علو منخفض, ستبدأ في استخدامها من قبل القوات الأوكرانية قريبا.

وقال والاس إن القوات الأوكرانية الأولى قد تم تدريبها وتم نشرها بالفعل مع Starstreak, مضيفًا أن المملكة المتحدة «تفعل أكثر من أي شخص آخر تقريبًا» لمساعدة البلاد التي غزوها بوتين.

من ناحية أخرى، استبعد وزير الدفاع توريد الدبابات، وهو أحد طلبات الرئيس الأوكراني زيلينسكي للحلفاء الغربيين.

«أحد أكبر التحديات هو أنه كلما تم إحراز المزيد من التقدم في تطور أنظمة الأسلحة، كلما كانت هناك حاجة إلى مزيد من التدريب لاستخدامها، وهذا هو السبب في أن التركيز الحقيقي للجهد يجب أن يكون لمساعدة الأوكرانيين على استعادة أو تحديد موقع المعدات الروسية أو السوفيتية الموجودة بالفعل في مخزونهم. مجرد توفير الدبابات البريطانية لن ينجح حقًا, قال والاس.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس (رويترز/بيتر نيكولز)

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عشية قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع، عن تسليم 6000 صاروخ إضافي إلى أوكرانيا، مما ضاعف إمدادات الأسلحة الدفاعية للبلاد منذ الغزو الروسي.

على الرغم من المقاومة «الشجاعة بشكل غير عادي» من الأوكرانيين, «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي والسماح للروس بتدمير المدن الأوكرانية, قال جونسون.

تمت إضافة هذه الصواريخ الدفاعية البالغ عددها 6000 صاروخ إلى أكثر من 4000 صاروخ مضاد للدبابات، بما في ذلك NLAW و Javelin و Starstreak التي كانت المملكة المتحدة قد أرسلتها بالفعل إلى أوكرانيا.

كما أعلن جونسون عن مساعدات 25 مليون جنيه (33 مليون دولار، 30 مليون يورو) للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه من المساعدات الاقتصادية والإنسانية التي وعدت بها بالفعل.

وحذر الرئيس البريطاني «بعد شهر من بدء الأزمة، يواجه المجتمع الدولي خيارا». وقال «يمكننا ان نحافظ على شعلة الحرية مشتعلة فى اوكرانيا او المخاطرة بانقراضها فى جميع انحاء اوروبا والعالم».

وستخصص المملكة المتحدة أيضا 4.1 مليون جنيه استرليني لخدمة بي بي سي العالمية، وهي الخدمة الدولية لمجموعة الإذاعة العامة البريطانية، من أجل «مكافحة التضليل في روسيا وأوكرانيا»، وتقديم دعم أكبر للتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في جرائم الحرب المحتملة.

في هذا الصدد، حذر والاس يوم الأحد من أن جنرالات بوتين يواجهون حسابًا مشابهًا لمحاكمات نورمبرغ للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية لارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا، مع ميخائيل ميزنتسيف، ما يسمى بـ «جزار ماريوبول»، على رأس القائمة لقصفه للمدنيين في مدينة.

«إن التدمير المنهجي لأكثر من 1000 عقار في ماريوبول يتعارض مع اتفاقيات جنيف. إن نوع الأسلحة المستخدمة والطريقة التي يتم تسليمها بها تشير إلى هدف متعمد, قال والاس.

«في النهاية، تصل العدالة إلى معظم الناس، وليس لدي شك في أنها ستنتهي في النهاية. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الحساب يحدث على الأرض مع مقتل عدد كبير من القادة [العسكريين] الروس».

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