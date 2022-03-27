وقالت السلطات الأوكرانية إن الولايات المتحدة «ليس لديها اعتراض» على تسليم بولندا للطائرات المقاتلة

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

اكدت اوكرانيا يوم السبت ان الولايات المتحدة لا تعترض على منح بولندا طائرات مقاتلة لمواجهة الغزو الروسى بالرغم من ان البنتاغون رفض هذا الاقتراح من قبل.

«الولايات المتحدة ليس لديها اعتراض على نقل الطائرات. وقال وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا في رسالة بعث بها الى وكالة فرانس برس «ان الكرة الان على سطح بولندا».

التقى كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف خلال النهار في وارسو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يزور بولندا لتعزيز دعمهم لهذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، المتاخمة لأوكرانيا.

بعد لقاء مع المسؤولين الأوكرانيين، جنبا إلى جنب مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكين ولويد أوستن، التقى الرئيس مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

الرئيس البولندي أندريه دودا يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن (سلاومير كامينسكي/Agencja Wyborcza.pl عبر رويترز)

في وقت سابق من هذا الشهر, رفض البنتاغون نقل الطائرات المقاتلة من بولندا إلى كييف لمحاربة القوات الروسية ووصفه بأنه «خطر كبير», وهو ما كان يعني في ذلك الوقت جرة من الماء البارد لأوكرانيا في محاولتها لتحقيق المزيد من القوة النارية الجوية.

وقال كوليبا إن «أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المزيد من الطائرات المقاتلة»، مصرا على أن كييف بحاجة إليها «لتحقيق توازن في السماء» ومنع روسيا من «قتل المزيد من المدنيين».

وقد أعربت بولندا بالفعل عن دعمها لخطة نقل طراز MiG-29 s من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا عبر قاعدة جوية أمريكية في رامشتاين، ألمانيا.

واكد بايدن ان التزامه بالدفاع عن بولندا والدول الاخرى الاعضاء فى الناتو «مقدس» وان استقرار اوروبا «له اهمية حاسمة» بالنسبة للولايات المتحدة.

06-12-2021 رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي السياسة تويتر//فولوديمير زيلينسكي

خلال الاجتماع في وارسو، قال دودا لبايدن أن البولنديين لديهم «شعور كبير بالتهديد»؛ خوف من أن روسيا قد تهاجم أراضيها بعد غزو أوكرانيا.

«نحن نرى المادة 5 كالتزام مقدس. التزام مقدس. يمكنك الاعتماد على ذلك. وقال بايدن لدودا إن حريتهم هي حريتنا.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه من الضروري أن يظل حلف شمال الأطلسي «متحداً بشكل مطلق وكامل وكامل، دون انفصال في آرائه»، وأن يتصرف «في انسجام تام».

بدوره، قال إن هذا هو تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا قبل شهر، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق هدفه المتمثل في «فصل الجناح الشرقي» لحلف شمال الأطلسي عن الجانب الغربي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك في وارسو في اجتماع ثنائي مع وفد بولندي لمناقشة غزو روسيا لأوكرانيا. بولندا، 26 مارس 2022. رويترز/إيفلين هوكستين

وشدد بايدن على أن «الاستقرار في أوروبا له أهمية حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة».

وكان اجتماع السبت مع المسؤولين الأوكرانيين أول اجتماع لبايدن مع مسؤول أوكراني منذ بداية الغزو الروسي، وناقش «الجهود المستقبلية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها»، وفقا للبيت الأبيض.

بعد الاجتماع، أعرب وزير الدفاع الأوكراني عن «تفاؤل حذر» بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وقال في تغريدة أن بايدن قال له: «أوكرانيا ألهمت العالم بأسره».

سينهي بايدن جولته الأوروبية يوم السبت باجتماع مع اللاجئين الأوكرانيين وخطاب حول الخطوات التالية التي يجب على العالم اتخاذها في مواجهة الحرب في أوكرانيا.

مع معلومات من وكالة فرانس برس، EFE

استمر في القراءة: