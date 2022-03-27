حذرت أوكرانيا من أن قوات بوتين تركز هجماتها على مستودعات المواد الغذائية والوقود

First responders work at a site of fuel storage facilities hit by cruise missiles, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lviv, Ukraine in this still image taken from a video released March 27, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.





وقال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو إن استراتيجية جديدة للجيش الروسي تنطوي على تدمير مخازن المواد الغذائية والنفط في البلاد، كما يبدو أنها تشير. سلسلة من الهجمات المماثلة في الأيام الأخيرة.

«بدأت روسيا في تدمير مستودعات النفط ومخازن المواد الغذائية. في الأيام الأخيرة، دمرت رواسب النفط في كالينوفكا والمواد الغذائية في سيفيرودونيتسك،» قال المسؤول الأوكراني.

وهذا يدل على أن «أوكرانيا تحتاج إلى فهم الاستراتيجية الروسية» والتي ستكون «مهمة الأسابيع المقبلة»، وفقا لمقابلة جمعتها RBC-أوكرانيا.

وهكذا، ذكر الوزير أن خطة الاستجابة تنطوي على إعادة توزيع، «قدر الإمكان»، للأغذية من المستودعات، وكذلك الوقود، إلى نوع من «المستودعات المتنقلة» التي يصعب مهاجمتها.

وقال «سيكون الامر صعبا وسيتعين على المناطق بذل جهد كبير، ولكن ليس لدينا خيار لان (الروس) بدأوا بمهاجمة مستودعات المواد الغذائية والنفط والنفط على حد سواء».

رجال الإطفاء يعملون في مستودع نفط تضرر بعد هجوم صاروخي روسي في مدينة لفيف (رويترز/ألكيس كونستانتينيديس)

من جانبها، أشارت السلطات الأوكرانية إلى أن الهجمات الروسية قد أثرت بالفعل على ما مجموعه 59 مكان للعبادة منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

ويتركز الضرر على مباني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تعتمد على موسكو والتي لها وجود خاص في شرق البلاد، وفقا للقائمة التي نشرتها دائرة الدولة لسياسة الجنسية وحرية الضمير.

وتضمنت الوكالة الأضرار التي لحقت بكنيسة كاثوليكية وخمس كنائس بروتستانتية وثلاثة مساجد وثلاثة معابد، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالدروبيتسكي يار، تكريما لضحايا المحرقة الواقعة في خاركيف.

ذكرت بوابة اخبار خاركيف توداي اليوم السبت ان النصب التذكاري، وهو شمعدان يهودي مكون من سبعة مسلحين او الشمعدان، اصيب من قبل مدافع هاوتزر روسي. تضرر اثنان من أذرع النصب التذكاري السبعة.

يذكر النصب التذكاري بـ 6,000 إلى 20,000 يهودي وسجين سوفيتي قتلوا في ضواحي خاركوف خلال الاحتلال النازي (1941-42).

دمرت القوات المسلحة الروسية بأسلحة بعيدة المدى أطلقها البحر مستودع صاروخ أوكراني بالقرب من كييف، ذكرت اليوم وزارة الدفاع، التي ذكرت أيضا إزالة قاعدة وقود وورشة إصلاح الراديو في هجمات أمس على لفيف.

نصب دروبيتسكي، المخصص لضحايا الهولوكوست، الذي تضرر من تفجير روسي

وقال المتحدث باسم الادارة العسكرية ايجور كوناشينكوف فى التقرير العسكرى الصباحي ان مستودع الصواريخ لمنظومات الصواريخ المضادة للطائرات اس - 300 وبوك قد دمر فى بلدة بليسيتسكويى الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الجيش الروسي هاجم يوم السبت قاعدة وقود كبيرة في لفيف بصواريخ بعيدة المدى، مما زود القوات الأوكرانية في المناطق الغربية وتلك المنتشرة بالقرب من كييف.

واضاف «بالاضافة الى ذلك، دمرت صواريخ كروز عالية الدقة ورش مصنع لاصلاح راديو لفيف».

وفي الوقت نفسه، قتل ما يقرب من 1100 مدني أوكراني وأصيب 1754 بجروح منذ بداية الغزو، وفقا لآخر تحديث من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، صدر يوم السبت.

«من الساعة الرابعة صباحا من يوم 24 شباط/فبراير، عندما بدأ الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا، حتى الساعة 00 صباحا من يوم 25 آذار/مارس، سجلت المفوضة السامية 104 1 حالة وفاة و 1754 إصابة»، وفقا للتقرير.

وقد تم التعرف على المتوفى على أنهم 221 رجلا، و 167 امرأة، و 30 صبيا و 15 فتاة، فضلا عن 51 صبيا و 288 1 بالغا في انتظار تحديد هويتهم. وقد تم التعرف على المصابين على أنهم 194 رجلا، و 148 امرأة، و 30 فتاة و 24 صبيا، فضلا عن 70 طفلا و 288 1 بالغا في انتظار تحديد هويتهم.

مع معلومات من يوروبا برس و EFE

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