وذكرت أوكرانيا أنه منذ بداية الهجمات الروسية، تضررت 59 مكان عبادة.

IMAGEN DE ARCHIVO. Una vista de un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Chernígov, Ucrania, en esta foto distribuida el 13 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Distribuida vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO

وذكرت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية قد أثرت بالفعل على ما مجموعه 59 مكان للعبادة منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.

ويتركز الضرر على مباني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تعتمد على موسكو والتي لها وجود خاص في شرق البلاد، وفقا للقائمة التي نشرتها دائرة الدولة لسياسة الجنسية وحرية الضمير.

وتضمنت الوكالة الأضرار التي لحقت بكنيسة كاثوليكية وخمس كنائس بروتستانتية وثلاثة مساجد وثلاثة معابد، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالدروبيتسكي يار، تكريما لضحايا المحرقة الواقعة في خاركيف.

ذكرت بوابة اخبار خاركيف توداي اليوم السبت ان النصب التذكاري، وهو شمعدان يهودي مكون من سبعة مسلحين او الشمعدان، اصيب من قبل مدافع هاوتزر روسي. تضرر اثنان من أذرع النصب التذكاري السبعة.

نصب دروبيتسكي، المخصص لضحايا الهولوكوست، الذي تضرر من تفجير روسي

يذكر النصب التذكاري بـ 6,000 إلى 20,000 يهودي وسجين سوفيتي قتلوا في ضواحي خاركوف خلال الاحتلال النازي (1941-42).

وفي الوقت نفسه، قتل ما يقرب من 1100 مدني أوكراني وأصيب 1754 بجروح منذ بداية الغزو، وفقا لآخر تحديث من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، صدر يوم السبت.

نصب دروبيتسكي قبل الهجوم الروسي

«من الساعة الرابعة صباحا من يوم 24 شباط/فبراير، عندما بدأ الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا، حتى الساعة 00 صباحا من يوم 25 آذار/مارس، سجلت المفوضة السامية 104 1 حالة وفاة و 1754 إصابة»، وفقا للتقرير.

وقد تم التعرف على المتوفى على أنهم 221 رجلا، و 167 امرأة، و 30 صبيا و 15 فتاة، فضلا عن 51 صبيا و 288 1 بالغا في انتظار تحديد هويتهم. وقد تم التعرف على المصابين على أنهم 194 رجلا، و 148 امرأة، و 30 فتاة و 24 صبيا، فضلا عن 70 طفلا و 288 1 بالغا في انتظار تحديد هويتهم.

أعمدة الدخان وراء القاذفات الروسية في لفيف، أوكرانيا (رويترز/بافلو بالامارتشوك)

وحسب المناطق الخاضعة للسيطرة، تقدر الأمم المتحدة أن 045 1 قتيلا و 527 1 جريحا في الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، مما أسفر عن 295 قتيلا و 681 جريحا في المناطق الخاضعة لسيطرتها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك المتنازع عليهما في شرق البلد. وفي المنطقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات هذه الجمهوريات التي نصبت نفسها، سجلت الأمم المتحدة 286 ضحية (59 قتيلا و 227 جريحا).

وتشير الأمم المتحدة إلى أن معظم الخسائر في صفوف المدنيين نجمت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات «مساحة واسعة من الاصطدام»، من خلال المدفعية الثقيلة، واستخدام منصات الصواريخ، وكذلك الضربات الجوية.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأرقام الحقيقية «أعلى بكثير، لا سيما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وخاصة في الأيام الأخيرة»، لأن هناك نقصا في المعلومات عن بعض الأماكن التي وقعت فيها أعمال عدائية مكثفة والعديد من التفاصيل عن الضحايا «لا تزال في انتظار تأكيد».

صورة الجمعة للجنود الأوكرانيين والمقيمين في جنازة جندي يبلغ من العمر 20 عاما قتل في الحرب 25 مارس 2022. رويترز/ناتشو دوسي

كما أن الأمم المتحدة «تحيط علما» بتقرير مكتب المدعي العام لأوكرانيا، الذي يفيد بأنه حتى الساعة 800 (بالتوقيت المحلي) في 26 آذار/مارس، قتل 136 طفلا وجرح 199 طفلا.

مع معلومات من يوروبابريس

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