وذكرت أوكرانيا أنه منذ بداية الهجمات الروسية، تضررت 59 مكان عبادة.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية قد أثرت بالفعل على ما مجموعه 59 مكان للعبادة منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.
ويتركز الضرر على مباني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تعتمد على موسكو والتي لها وجود خاص في شرق البلاد، وفقا للقائمة التي نشرتها دائرة الدولة لسياسة الجنسية وحرية الضمير.
وتضمنت الوكالة الأضرار التي لحقت بكنيسة كاثوليكية وخمس كنائس بروتستانتية وثلاثة مساجد وثلاثة معابد، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالدروبيتسكي يار، تكريما لضحايا المحرقة الواقعة في خاركيف.
ذكرت بوابة اخبار خاركيف توداي اليوم السبت ان النصب التذكاري، وهو شمعدان يهودي مكون من سبعة مسلحين او الشمعدان، اصيب من قبل مدافع هاوتزر روسي. تضرر اثنان من أذرع النصب التذكاري السبعة.
يذكر النصب التذكاري بـ 6,000 إلى 20,000 يهودي وسجين سوفيتي قتلوا في ضواحي خاركوف خلال الاحتلال النازي (1941-42).
وفي الوقت نفسه، قتل ما يقرب من 1100 مدني أوكراني وأصيب 1754 بجروح منذ بداية الغزو، وفقا لآخر تحديث من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، صدر يوم السبت.
«من الساعة الرابعة صباحا من يوم 24 شباط/فبراير، عندما بدأ الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا، حتى الساعة 00 صباحا من يوم 25 آذار/مارس، سجلت المفوضة السامية 104 1 حالة وفاة و 1754 إصابة»، وفقا للتقرير.
وقد تم التعرف على المتوفى على أنهم 221 رجلا، و 167 امرأة، و 30 صبيا و 15 فتاة، فضلا عن 51 صبيا و 288 1 بالغا في انتظار تحديد هويتهم. وقد تم التعرف على المصابين على أنهم 194 رجلا، و 148 امرأة، و 30 فتاة و 24 صبيا، فضلا عن 70 طفلا و 288 1 بالغا في انتظار تحديد هويتهم.
وحسب المناطق الخاضعة للسيطرة، تقدر الأمم المتحدة أن 045 1 قتيلا و 527 1 جريحا في الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، مما أسفر عن 295 قتيلا و 681 جريحا في المناطق الخاضعة لسيطرتها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك المتنازع عليهما في شرق البلد. وفي المنطقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات هذه الجمهوريات التي نصبت نفسها، سجلت الأمم المتحدة 286 ضحية (59 قتيلا و 227 جريحا).
وتشير الأمم المتحدة إلى أن معظم الخسائر في صفوف المدنيين نجمت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات «مساحة واسعة من الاصطدام»، من خلال المدفعية الثقيلة، واستخدام منصات الصواريخ، وكذلك الضربات الجوية.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأرقام الحقيقية «أعلى بكثير، لا سيما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وخاصة في الأيام الأخيرة»، لأن هناك نقصا في المعلومات عن بعض الأماكن التي وقعت فيها أعمال عدائية مكثفة والعديد من التفاصيل عن الضحايا «لا تزال في انتظار تأكيد».
كما أن الأمم المتحدة «تحيط علما» بتقرير مكتب المدعي العام لأوكرانيا، الذي يفيد بأنه حتى الساعة 800 (بالتوقيت المحلي) في 26 آذار/مارس، قتل 136 طفلا وجرح 199 طفلا.
مع معلومات من يوروبابريس
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