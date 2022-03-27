المملكة المتحدة تقول إن العقوبات المفروضة على روسيا يمكن رفعها إذا أنهى بوتين غزو أوكرانيا

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس أن العقوبات ضد القلة الروسية والبنوك والشركات يمكن رفعها إذا أنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا والتزم بـ «لا مزيد من العدوان» على الدول الأخرى.

وقال تروس فى مقابلة مع «التلغراف» التى اكد فيها «ان هناك ايضا فرصة لفرض عقوبات مرة اخرى اذا كان هناك المزيد من الاعتداءات» ان «هذه العقوبات يجب ان تختفي فقط بوقف كامل لاطلاق النار والانسحاب، ولكن ايضا مع الالتزام بعدم وقوع المزيد من العدوان». في المستقبل».

كما كشفت تروس أن وزارتها أنشأت وحدة تفاوض متخصصة «لدعم أوكرانيا عندما يكون الروس جادين في المفاوضات»، وهذا هو السبب في أن رئيس الدبلوماسية البريطانية يجادل بأن حلفاء حلف شمال الأطلسي يجب أن يكونوا «قاسيين» لتحقيق السلام.

«نحن بحاجة إلى مضاعفة العقوبات. نحن بحاجة إلى مضاعفة الأسلحة التي أرسلناها إلى أوكرانيا. ولكن عندما يحين وقت المفاوضات، أريد أن تكون المملكة المتحدة جزءًا رئيسيًا من ضمان دعمنا لأوكرانيا في الحصول على اتفاق يعمل».

وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس

وأكد تروس أن استمرار - وفي بعض الحالات، تصعيد - التكتيكات الحالية التي نشرتها أوكرانيا والغرب «يمكن أن يجلب بوتين إلى طاولة المفاوضات».

«يجب أن نمارس المزيد من الضغط على بوتين (...) «داخليا، من خلال الاقتصاد وضعف روسيا»، أوضح وزير خارجية المملكة المتحدة.

تتزامن تصريحات وزير الخارجية البريطاني مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن العقوبات المفروضة على روسيا ستستمر طالما أن البلاد «لا تغير مسارها».

على الرغم من أن بلينكن أشار إلى أن نية الولايات المتحدة مع العقوبات، والتي لها «تأثير كبير» على الاقتصاد الروسي، ليست أن يكون لها «دائم».

من جانبه، أثار الكرملين مرة أخرى شبح استخدام الأسلحة النووية في غزو أوكرانيا بينما تهاجم قوات بوتين في وقت واحد عدة مدن في البلاد.

وقال ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن في البلاد، إن موسكو يمكن أن تهاجم بالقنابل الذرية عدو باستخدام الأسلحة التقليدية فقط.

«لدينا وثيقة خاصة حول الردع النووي. وتشير هذه الوثيقة بوضوح إلى أسباب حق الاتحاد الروسي في استخدام الأسلحة النووية. هناك بعض منهم، اسمحوا لي أن أذكركم: رقم واحد هو الوضع، عندما تضرب روسيا بصاروخ نووي. والقضية الثانية هي اي استخدام لاسلحة نووية اخرى ضد روسيا او حلفائها».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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