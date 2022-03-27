اعتقلوا شركاء مزعومين لقاتل المدير الأرجنتيني في شاطئ ماميتا

وألقى مكتب المدعي العام في كوينتانا رو القبض على شريكين مزعومين من الرخويات, الذي تم التعرف عليه كواحد من قتلة فيديريكو مازوني, مدير أرجنتيني أعدم في شاطئ ماميتا في بلدية سوليداريداد.

وفقًا للتقرير الرسمي، فإن المعتقلين حديثًا هم Charli «V» و Miguel «J»، المتورطين مع الرخويات في جريمة قتل ثلاثية تختلف عن جريمة قتل مدير المطعم في بلايا ديل كارمن.

سيكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن إعدام ثلاثة أشخاص من الهوية المحجوزة في 12 يوليو 2021، أيضًا في نفس ترسيم الحدود حيث تم تحديد عمليات Pelones، المجموعة الإجرامية التي سيتم إرفاقها بها.

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