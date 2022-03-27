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الأحد 27 مارس 2022
عربي

اعتقلوا شركاء مزعومين لقاتل المدير الأرجنتيني في شاطئ ماميتا

ويرتبط المجرمان المزعومان بقتل ثلاثة أشخاص في بلدية سوليداريداد في يوليو من العام الماضي.

Newsroom Infobae

27 مارس 2022

وألقى مكتب المدعي العام في كوينتانا رو القبض على شريكين مزعومين من الرخويات, الذي تم التعرف عليه كواحد من قتلة فيديريكو مازوني, مدير أرجنتيني أعدم في شاطئ ماميتا في بلدية سوليداريداد.

وفقًا للتقرير الرسمي، فإن المعتقلين حديثًا هم Charli «V» و Miguel «J»، المتورطين مع الرخويات في جريمة قتل ثلاثية تختلف عن جريمة قتل مدير المطعم في بلايا ديل كارمن.

سيكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن إعدام ثلاثة أشخاص من الهوية المحجوزة في 12 يوليو 2021، أيضًا في نفس ترسيم الحدود حيث تم تحديد عمليات Pelones، المجموعة الإجرامية التي سيتم إرفاقها بها.

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