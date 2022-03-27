لاعبو كرة القدم الكولومبيتان اللذان يظهران في الحادي عشر المثالي في التاريخ السابع عشر من التصفيات

فوز المنتخب الكولومبي 3-0 ضد المنتخب البوليفي في الموعد السابع عشر من التصفيات يحافظ على وهم التأهل لكأس العالم 2022 في قطر. في غياب يوم واحد، لم يعد لدى «Tricolor» خيار تأمين حصة مباشرة للحدث المداري؛ ومع ذلك، فإنه سيقاتل repechage ضد بيرو وشيلي، والتي تظهر في المربعين الخامس والسابع، على التوالي.

سمح الفوز على «لا فيردي» لكولومبيا بالارتقاء إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة، بالإضافة إلى تحسين فرق الأهداف. في البداية، كان الحل الوسط ضيقًا، حيث اختارت بوليفيا الدفاع عن نفسها في مجالها الخاص والقتال، إذا أتيحت لها الفرصة. حتى الدقيقة 39 تمكن لويس دياز من فتح النتيجة بمسرحية فردية. أغلق ميغيل بورخا (72′) وماتيوس أوريبي (90′) حصاد «Tricolor»، الذي فاز به مرة أخرى بعد سبع مباريات.

كالعادة، أعلنت بوابة SofaScore، المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، عن أبرز اللاعبين في اليوم، بناءً على التقييمات التي حصل عليها كل واحد. والجدة هي أن هناك اثنين من الكولومبيين: جيمس رودريغيز، الذي حصل على درجة 8.5، واحدة من أعلى المعدلات في التاريخ، ووليام تيسيلو، الذي سجل 7.3.

واحدة من المستجدات كان على وجه التحديد غياب دياز، كما تميز وساعد أيضا في انتصار كولومبيا. حتى أن guajiro حصل على تصنيف عالٍ على مواقع الويب الأخرى، وبالنسبة للعديد من المستخدمين، كان يمثل أعلى نقطة بين العوائد الفردية للمنتخب الوطني.

الانتهاء من 11 مثالية ليوم المباراة 17 من قبل سيرجيو روشيه (أوروغواي)؛ رونالد أراوخو (أوروغواي)، فابيان بالبوينا (باراغواي)، غيلهيرم أرانا (البرازيل)؛ رودريغو دي باو ل (الأرجنتين)، أنجيل دي ماريا (الأرجنتين)، نيمار (البرازيل)، ليونيل ميسي (الأرجنتين) و خوليو إنسيسو (باراغواي).

كان ميسي لاعب كرة القدم الذي حصل على أعلى تصنيف برصيد 9.3 نقطة. سجل النجم الأرجنتيني باريس سان جيرمان الهدف الثالث والأخير لفريقه الوطني في الفوز على فنزويلا في لا بومبونيرا. يتم تقاسم المركز الثاني والثالث من قبل دي ماريا وجيمس، وكلاهما مع 8.5 مؤهلات.

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 في قطر: مثالية أحد عشر من التاريخ السابع عشر. الصورة عبر SofaScore

يتم الآن تعيين مشاهد المنتخب الكولومبي على فنزويلا, التي ستكون منافستها يوم الثلاثاء المقبل في نهاية الجولات التأهيلية, في مواجهة حصة محتملة للإعادة. يجب أن يسود أولئك الذين يقودهم رينالدو رويدا ضد «فينوتينتو» بغض النظر عن النتيجة للوصول إلى رقم 23 نقطة ونأمل ألا تفوز بيرو في ليما ضد باراغواي.

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وتجدر الإشارة إلى أنه إذا فازوا على الأراضي الفنزويلية، فإن النتيجة بين تشيلي وأوروغواي تذهب إلى الخلفية، حيث أن الأستراليين لديهم 19 وحدة، وإذا تغلبوا على «سيليست»، فسوف يصلون إلى 22. وفي الوقت نفسه، فإن فوز «إنكا» ضد باراغواي سيترك كولومبيا دون فرصة للعب repechage للذهاب إلى كأس العالم، لأنها سوف تسجل 24 نقطة وتصبح بعيدة المنال.

بعد الخسارة المعروفة لخوان غييرمو كوادرادو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لن يتمكن «Tricolor» من الاعتماد على ألفريدو موريلوس، مهاجم رينجرز الاسكتلندي. تم الإبلاغ عن هذا السبت من قبل الاتحاد الكولومبي لكرة القدم (FCF) في بيان:

«بعد الفحوصات الطبية للاعب ألفريدو موريلوس، أكد إصابة عضلية في فخذه الأيسر، وهو ما لا يسمح له بالمشاركة في المباراة القادمة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. لهذا السبب، يتم إلغاء المهاجم لبدء عمله للتعافي. نتمنى للاعب عودة جيدة إلى ناديه «، يذكر التواصل.

من الجدير بالذكر أن موريلوس لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الخبير الاستراتيجي الوطني في الفوز 3-0 على الفريق البوليفي، بسبب الحمل الزائد للعضلات.

في الصورة، ألفريدو موريلوس، هداف رينجرز. الصورة: رويترز/كارل ريسين

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