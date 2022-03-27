الانطباعات التي خلفتها الصيغة «Fico'-Lara

المرشحون للرئاسة في محاولتهم للحصول على وضع أفضل في الجولة الأولى في 29 أبريل، وقد أدى ذلك إلى التعريف النهائي لصيغ نائب الرئيس من قبل الميثاق التاريخي، ائتلاف اسبيرانزا وأخيرا فريق كولومبيا، حيث قدم فيديريكو جوتيريز قبول مسؤول العمدة السابق من قبل نيفا رودريغو لارا سانشيز.

لارا سانشيز، وهي نجل مهرب المخدرات الذي قُتل على يد رودريغو لارا بونيلا، ينتهي به الأمر إلى أن تصبح إحدى الطرق الجديدة التي يريد بها «فيكو» توحيد المركز واليمين واليمين المتطرف، وهو بالتحديد أحد أعضاء Uribism، الذي أشار إلى أنه سيدعم علنا مرشح وأكد فريق كولومبيا: «إن الرسالة التي يرسلها فيديريكو غوتيريز عندما اختار رودريغو لارا سانشيز، ابن وزير العدل السابق المقتول رودريغو لارا بونيلا كصيغة نائب الرئيس، قوية للغاية. وقالت عضوة الكونغرس مارغريتا ريستريبو: «ستكون بجانب الضحايا، وليس بجانب الجناة كما يفعل غوستافو بترو».

قال إنريكي بينالوسا، الذي هزم إلى حد كبير من قبل غوتيريز في المشاورة، عن دخول لارا في الخطة السياسية: «هذه الرسالة البسيطة والقوية من فيكو ورودريغو لارا معًا: اثنان من الكولومبيين عملوا بشكل جيد لشعبهم دون ضجة أو خطوات، دون أي اليسار واليمين عديم الفائدة مناقشات, بدون ادعاءات مسيانية, بدون كراهية, مع الحب والالتزام لكولومبيا».

ولكن واحدة من ردود الفعل الأكثر لفتا للنظر كانت ردود فعل خوان مانويل غالان، زعيم الليبرالية الجديدة والذي خسر، مثل بينالوزا، التشاور في ائتلافه. وأشار غالان إلى أنه «احترق» بقرار لارا، لأنه وفقًا له قد يصبح مهمًا للحزب السياسي الذي يريد إثارة كفاح والديه، لارا وغالان، اللذين توفيا في الثمانينيات على يد فاسدة لتهريب المخدرات.

«نعم، إذا كنت على النار والكثير. ليس فقط لأنني معجب بصفات رودريغو لارا الإنسانية والفكرية، ولكن قبل كل شيء لأنني أود أن يكون معنا في الليبرالية الجديدة... الشخص الذي يحتفل أكثر بإعلان رودريغو لارا سانشيز كصيغة نائب الرئيس لفيديريكو غوتيريز اليوم هو بلا شك إرنستو ماسياس»، وقال خوان مانويل غالان المنافس السياسي لارا في هويلا والذي أحرق مجلس الشيوخ.

من ناحية أخرى، تعليقات أخرى سلطت الضوء على العمل الذي قامت به لارا طوال مسيرتها السياسية وخاصة عمل والدها لارا بونيلا، الذي قُتل على يد عصابات المخدرات؛ «نجاح» فيكو «جوتيريز» في تضافر الجهود مع رودريغو لارا، الذي نتذكره لإدارته الجيدة كعمدة لنيفا، كيف صيغته نائب الرئيس. رجل يمثل المركز ومثل والده، مكافحة تهريب المخدرات والدفاع عن الشرعية»، قال السيناتور كارلوس فرناندو موتوا.

والحقيقة هي أن الإطراء الذي قدمته المهنة السياسية التي لا تشوبها شائبة لارا بونيلا، وهي مهنة حاربت بحزم ضد الاتجار بالمخدرات، أن الاتجار بالمخدرات الذي يغذي الهياكل الإجرامية مثل مكتب Envigado، وهو هيكل تمكن من الحصول على متعاون على وجه التحديد في مكتب رئيس البلدية من «فيكو»، الذي يحب ابنها سيكون صيغة نائب الرئيس.

في 4 يوليو 2017، تم القبض على وزير أمن ميديلين السابق غوستافو فيليجاس ريستريبو بسبب صلاته بمكتب إنفيغادو، بينما كان في منصبه خلال إدارة فيديريكو غوتيريز. وقد نفى المرشح الرئاسى لائتلاف الفريق من اجل كولومبيا فى اكثر من مناسبة الادعاءات الموجهة ضد مسؤوله.

في العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام، أشار الرئيس السابق لشركة Antioquia إلى أن هذا غير صحيح. «تم القبض على غوستافو فيليجاس لفشله في الإبلاغ عن ابتزاز قدره 150.00 بيزو كانت أعمال عائلته موضوعًا لها. إذا حارب أي شخص ضد مكتب Envigado، كان لنا. لقد أسرنا أكثر من 160 من قادة العصابات الإجرامية».

وفقًا للبيانات التي أدلت بها كلوديا كاراسكويلا، المديرة القطاعية للمدعين العامين في ميديلين إلى المنفذ الإعلامي فيرداد أبييرتا في يوليو 2017، فإن فيليغاس ريستريبو «متهم بتسليم المعلومات الداخلية إلى قادة الجريمة المنظمة المخيفين المحرومين من حريتهم، وخاصة إديسون رودولفو روخاس، الاسم المستعار «بيتشي»، أحد آخر الرجال الأقوياء لما يسمى بمكتب إنفيغادو والذي تم القبض عليه في بنما في فبراير 2013 من قبل سلطات الشرطة في ذلك البلد».

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