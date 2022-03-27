جدولة مباريات جونيور وميديلين في كأس سودامريكانا 2022

كشف Conmebol يوم السبت كيف سيتم توزيع جدول مباريات كأس سوداميريكانا 2022. ستبدأ المسابقة الدولية مرحلة المجموعات في 5 أبريل، وستقام المباراة النهائية في 1 أكتوبر، في ملعب مانيه غارينشا، في برازيليا.

جونيور من بارانكويلا واستندبيندينتي ميديلين هما الفريقان الكولومبيان اللذان سيقلان «حاضرًا» في مرحلة المجموعات من المسابقة. قام فريق «تيبورون» بإقصاء لا إكويداد؛ بينما فاز «بوديروسو» ضد أمريكا دي كالي في المرحلة السابقة.

قدمت نتيجة السحب واقعين مختلفين. سيواجه فريق بارانكويلا، المصنف، منطقة صعبة، حيث سيواجه فلومينينس (البرازيل)، الذي هبط إلى أمريكا الجنوبية بعد سقوطه في المرحلة التأهيلية لكأس ليبرتادوريس ضد أوليمبيا. وبالمثل، سيلعب ضد يونيون دي سانتا في (الأرجنتين)، وأورينتي بتروليرو (بوليفيا).

في حين أن مجموعة «Poderoso»، على الورق، لديها مجموعة مع منافسين أصغر. نظرًا لتكلفة موظفيها ومسارها في القارة، ستكون إنترناسيونال دي بورتواليغري (البرازيل) المرشح الرئيسي للتأهل للمرحلة التالية. ومع ذلك، فإن الفرق الأخرى ستقدم تحديًا مثيرًا للاهتمام لأولئك الذين يقودون الأوروغواي، خوليو كوميسانيا: 9 أكتوبر (الإكوادور) وGuaireña (باراغواي).

تاريخ 1 | يونيون سانتا في مقابل. جونيور

التاريخ: الأربعاء، 6 أبريل

هورا: 5:15 مساءً

إغلاق 2 | جونيور مقابل. فلومينينس

التاريخ: الأربعاء 13 أبريل

هورا: 7:30 مساءً

تاريخ 3 | إيست أويل مقابل. جونيور

التاريخ: الخميس 28 أبريل

هورا: 7:30 مساءً

الجولة 4 | فلومينينس مقابل. جونيور

التاريخ: الأربعاء 4 مايو

هورا: 7:30 مساءً

تاريخ 5 | جونيور مقابل. زيت الشرق

التاريخ: الثلاثاء 17 مايو

هورا: 7:30 مساءً

تاريخ 6 | جونيور مقابل. اتحاد سانتا في

التاريخ: الخميس 26 مايو

هورا: 7:30 مساءً

جونيور من بارانكويلا لديه ذكريات إيجابية للغاية عن وجوده في كأس سودامريكانا. من ظهوره الستة، في خمسة وصل إلى الدور ربع النهائي على الأقل. حتى، بشكل عام، العائد هو 55٪.

إصدار 2018 هو الإصدار الذي يتذكره عشاق «Shark» أكثر من غيرهم. في ذلك العام وصل الفريق الكولومبي إلى نهائي المسابقة، حيث واجه أتلتيكو باراناينسي. بعد انتهاء النتيجة الإجمالية 2-2، تم تحديد اللقب في المجموعات من نقطة الجزاء، تاركًا الفريق البرازيلي الفائز (4-3).

تاريخ 1 | جويرينا مقابل. ميديلين

التاريخ: الخميس 7 أبريل

هورا: 7:30 مساءً

التاريخ 2 | ميديلين مقابل 9 أكتوبر

التاريخ: الخميس 14 أبريل

هورا: 7:30 مساءً

تاريخ 3 | ميديلين مقابل. دولي

التاريخ: الثلاثاء 26 أبريل

هورا: 7:30 مساءً

تاريخ 4 | أكتوبر 9 مقابل. ميديلين

التاريخ: الثلاثاء 3 مايو

هورا: 7:30 مساءً

تاريخ 5 | الدولية مقابل. ميديلين

التاريخ: الثلاثاء 17 مايو

هورا: 5:15 مساءً

تاريخ 6 | ميديلين مقابل. غويرينا

التاريخ: الثلاثاء 24 مايو

هورا: 7:30 مساءً

كان آخر ظهور لـ Independiente Medellín في Copa Sudamericana في إصدار 2018؛ ومع ذلك، فإنه لا يجلب أفضل الذكريات، حيث تم القضاء عليه في المرحلة الأولى ضد سول دي أمريكا (باراغواي). وفي الوقت نفسه، فإن الأداء الأكثر تميزًا هو أداء عام 2016، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي.

في المجموع، شارك «القوي» خمس مرات، تاركًا عائدًا يبلغ 35.71٪ فقط.

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