إلغاء الانتداب: تحدث Sheinbuam مرة أخرى عن التشاور بعد بيانات من INE

على الرغم من العديد من الادعاءات من قبل المعهد الوطني للانتخابات (INE) ضده، تحدثت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شاينباوم، مرة أخرى عن التشاور إلغاء الانتداب، الذي سيعقد في 10 أبريل.

من خلال حسابها الرسمي على تويتر، أشارت رئيسة العاصمة إلى أنه لأول مرة في المكسيك سيكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن بقاء الشخص الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي.

«في 10 أبريل، هناك موعد مع التاريخ. لأول مرة سنكون قادرين على تحديد ما إذا كان رئيس المكسيك يواصل فترة ولايته. تخيل لو كان هذا التمرين موجودًا من قبل. البعض لا يريد المشاركة. إنه قراره كتب كلوديا شاينباوم على وسائل التواصل الاجتماعي في تلك المناسبة أن معظمهم يريدون الديمقراطية التشاركية».

تحدث رئيس حكومة CDMX مرة أخرى عن إلغاء الولاية (الصورة: تويتر)

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الانتخابية طلبت في عدة مناسبات أن تقوم رئيسة حكومة عاصمة البلد بتنزيل المنشورات التي أشارت فيها إلى المشاورة التي روج لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

كانت آخر مرة أمرت فيها INE Sheinbaum بحذف منشور على Twitter في 22 مارس. وفي تلك المناسبة، أبلغتها الهيئة الانتخابية بأنها لم تمتثل للتدابير الاحترازية التي سبق إصدارها.

«اليوم تلقيت وظيفة جديدة من @INEMexico مما أجبر على حذف منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يعتقدون أنها دعاية. أنتقل إلى تنزيل الشبكات ولكننا سنتحدى لأننا نعتبرها جزئية ومفرطة. مرة أخرى «، كتب رئيس العاصمة على تلك المنصة.

ستعقد استشارة إلغاء الانتداب في 10 أبريل (الصورة: أندريا مورسيا/CARTOSCURO.COM)

كان ذلك في 10 مارس الماضي عندما تمت الموافقة بشكل عام على المبادرة مع مشروع مرسوم يفسر نطاق مفهوم الدعاية الحكومية، والتي يمكن للمسؤولين العموميين، على جميع المستويات، نشر أو التحدث عن إلغاء الولاية أو أي عملية ديمقراطية أخرى دون النظر إليها الدعاية. تم اقتراح ما يسمى «المرسوم» من قبل رئيس غرفة النائب سيرجيو غوتيريز لونا.

ومع ذلك، ذكرت المحكمة الانتخابية للسلطة القضائية الاتحادية (TEPJF) أن المرسوم لا ينظر فيه لاستشارة أبريل.

قضت الغرفة المتخصصة بالمحكمة بأنه لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي، لأنها ستكون مخالفة للزمن المنصوص عليه في المادة 105 من الدستور، التي تنص على أنه يجب الموافقة على التعديلات على القواعد الانتخابية ونشرها قبل 90 يومًا على الأقل. بداية الانتخابات أو في هذه الحالة، إلغاء الانتداب، الذي لم يحدث.

أشار TEPJF إلى أن «المرسوم» لا ينطبق على إلغاء التفويض (الصورة: Twitter @TEPJF_Informa)

«إن هذا التحديد لنطاق المفاهيم المشار إليها في المرسوم أساسي وبالتالي ينبغي ألا ينطبق على العمليات الانتخابية التي بدأت بالفعل لأنه عندئذ يمكن تغيير تطبيق المبادئ التي تحكم هذه الانتخابات، على الأقل مبدأ اليقين، مما يعني أن جميع الأشخاص الذين سيشاركون بنشاط في الإجراءات وأولئك الذين سيصوتون يجب أن يكونوا واضحين للغاية»، قال القاضي الذي يرأس الغرفة، روبين لارا.

وأوضحت لارا أنه إذا تم تطبيق المرسوم في العمليات الانتخابية الحالية، فإنه سيغير اليقين من القواعد التي يخضعون لها، والتي ستخضع لها والتي ستحدد طرق هذه العمليات، وكذلك طرق اليقين القانوني والشرعية وعدم رجعية القواعد.

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