الاستفتاء في أوروغواي: ما الذي يتم التصويت عليه يوم الأحد ولماذا قد تحتفل حكومة لويس لاكال بو

وأوروغواي في المرحلة الأخيرة قبل الاستفتاء الذي سيحدد ما إذا كان يتم الاحتفاظ ب 135 مادة من قانون النظر العاجل. بعد ساعات قليلة من افتتاح الدوائر الانتخابية، يتميز السيناريو السابق بالتكافؤ، حيث أن أحدث استطلاعات الرأي للعديد من الشركات تتزامن في نتيجة بنسبة عالية من المترددين.

قانون النظر العاجل، المعروف شعبيا باختصاره «LUC»، هو مجموعة من 476 مقالة غيرت العديد من المعايير. هناك مقالات تتعلق بالسلامة العامة، والتعليم، والحق في الإضراب، ونظام الإيجار الجديد غير المضمون، وتحديد أسعار الوقود، وتخفيف الضوابط على غسل الأموال، من بين عدة مقالات أخرى.

وصلت إلى البرلمان في مارس 2020، عندما مرت البلاد بقيادة الرئيس لويس لاكال بو. القانون، على الرغم من حصوله على أصوات لصالح الجبهة العريضة (مجموعة من الأحزاب اليسارية)، تم تمريره بأغلبية برلمانية بفضل ائتلاف الأحزاب اليمينية التي تشكلت خلال الحملة الانتخابية. منذ ذلك الحين، أصبح القانون الرئيسي لحكومة لويس لاكال بو.

بعد السخط من جانب الجبهة العريضة، التي أيدها المسلحون والقادة والمواطنين، بدأت مجموعة من التوقيعات بإلغاء 135 مادة من LUC في استفتاء. في 8 ديسمبر 2021، أحصت المحكمة الانتخابية 671,544 توقيعًا مطلوبًا لتمكين الاستفتاء، والذي سيتم التصويت عليه يوم الأحد.

في 8 ديسمبر 2021، أحصت المحكمة الانتخابية 671,544 توقيعًا مطلوبًا لتمكين الاستفتاء، والذي سيتم التصويت عليه يوم الأحد الصورة: مظاهرات لصالح تصويت «نعم» في مونتيفيديو

تم تقسيم برلمان أوروغواي على التصويت. من ناحية، كانت هناك أحزاب لديها المزيد من الأيديولوجيات اليمينية (الحزب الوطني، حزب كولورادو، الحزب المستقل، كابيلدو المفتوحة وحزاب الشعب)، وهذا ما يسمى «الائتلاف متعدد الألوان». من ناحية أخرى، مجموعة الأحزاب اليسارية، الجبهة العريضة.

التصويت لـ «نعم» (الاقتراع الوردي) هو تصويت لصالح إلغاء جميع المواد 135. يشير التصويت لصالح «لا» (الاقتراع الأزرق الفاتح) إلى الرغبة في الحفاظ على القانون دون تغيير. سيفوز الخيار الذي يحصل على 50٪ +1 من الأصوات الصالحة.

في هذه الحالة، تنص اللوائح أيضًا على أن خيار التصويت فارغًا سيعتبر تصويتا لـ «لا»، أو للاقتراع السماوي.

بالإضافة إلى العواقب التشريعية للتصويت، هناك أيضًا أشياء أخرى رمزية. بعد عامين من بدء حكومة لويس لاكالي بو وبعد خمسة عشر عامًا من رئاسة الجبهة العريضة (مرتين الرئيس السابق تاباري فاسكيز والرئيس السابق خوسيه موخيكا)، ستمثل نتائج الاستفتاء المرحلة الثانية من الفرع التنفيذي.

باختصار، ما سيتم التصويت عليه هو أيضًا تصريح المواطن، سواء كان لدعم الحكومة أم لا.

T انه التصويت للاستفتاء هو سري وإلزامي ل 2684,131 الأشخاص المؤهلين للتصويت. يمكن الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بالدوائر الانتخابية على موقع corteelectoral.gub.uy، حيث يتم تقسيمها حسب الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة محرك بحث حيث سيتمكن الناخبون من إدخال أسمائهم والحصول على عنوان المكان الذي يصوتون فيه تلقائيًا.

يجب على المؤهلين التصويت في الدائرة التي تتوافق معهم وأن يضعوا في اعتبارهم أنه يجب عليهم القيام بذلك داخل قسمهم الخاص. في هذه الحالة، لا يُسمح بالتصويت بين الإدارات.

كما هو الحال في كل حالة انتخابية على المستوى الوطني، هناك العديد من الحالات المحظورة. من بينها، هناك دعاية تبشيرية في وسائل الإعلام المكتوبة أو الإذاعية أو التلفزيونية (بدأت يوم الجمعة الماضي) وبيع المشروبات الكحولية، التي بدأ إغلاقها في الساعة 7:30 مساء يوم السبت ولا يزال حتى نهاية التصويت يوم الأحد.

يريد المجلس الانتخابي ضمان افتتاح الدوائر الانتخابية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً يوم الأحد 27 مارس الصورة: مظاهرات لصالح «لا» في مونتيفيديو

على سبيل المثال اليوم، وجه مجلس انتخابات مونتيفيديو دعوة خاصة للموظفين العموميين وكتاب العدل المتاحين للانضمام إلى مراكز الاقتراع خلال 27 مارس، حيث كان هناك فقدان للموظفين بسبب «المرض». وقالت رئيسة المنظمة ماري لوبيز لتليموندو: «نريد ضمان فتح الدوائر في الثامنة صباحًا».

يتم تقدير عدد الأصوات في نهاية يوم الأحد، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه قد يتأخر في بداية الأسبوع.

سيحصل أولئك الذين سجلوا للتعاون مع مجلس الانتخابات على مزايا مختلفة: عطلة واحدة ليوم الاثنين 28 مارس وخمسة أيام إجازة ستتم إضافتها إلى تلك التي تم إنشاؤها في العام.

كما سيحصل كتاب العدل العامون الذين لا يعملون في مكاتب الدولة على خصم على دفع ضرائب المديرية العامة للضرائب (DGI) المكونة من 12 وحدة قابلة لإعادة تعيين (UR). سيكون المبلغ يعادل حوالي 17,136 بيزو أوروجواي، أي ما يقرب من 400 دولار.

أفاد وزير المحكمة الانتخابية، خوسيه غارشيتورينا، أن تكلفة هذا الاستفتاء ستكون حوالي 70 مليون بيزو (أكثر من مليون ونصف مليون دولار)، وفقًا لبوابة مونتيفيديو. ما يجعل الوضع أكثر تكلفة، على ما يبدو، هو البرنامج المستخدم للأجهزة اللوحية على الدوائر.

أولئك الذين لا يصوتون في الاستفتاء أو يبررون عدم القيام بذلك سيكونون عرضة لدفع غرامة تعادل وحدة إعادة الضبط، 1،428.01 بيزو أوروجواي( 33 دولار أمريكي).

سيتضاعف هذا الرقم عندما يكون الشخص الذي لم يصوت موظفًا عامًا أو يتمتع بمركز مهني بدرجة صادرة عن جامعة الجمهورية.

أحدث استطلاعات الرأي

نشرت شركة الاستشارات Equipos آخر استطلاع لها في 9 مارس، حيث أشارت إلى أن 35٪ من الأوروغواي سيصوتون للحفاظ على 135 مادة من LUC مع الاقتراع السماوي. من ناحية أخرى، فإن 34٪ سيصوتون لإلغائها بالاقتراع الوردي. في الوقت نفسه، كان هناك 28٪ مترددين، 1٪ الذين سيصوتون فارغًا و 2٪ سيصوتون ملغين.

في 22 مارس، قالت استطلاعات الرأي سيفرا أنه وفقا لاستطلاعها الأخير، فإن «لا» ستحصل على 45٪ من الأصوات، في حين أن «نعم» ستحصل على 41٪ من الأصوات. وأفادوا أيضًا أن 10٪ لم يقرروا بعد، و 2٪ سيصوتون ملغين و 2٪ فارغة.

أخيرًا، أجرى Opción استطلاعًا في 23 مارس حيث اقترح أن 38٪ من المواطنين سيصوتون لصالح «لا»، ولكن 35٪ مقابل «نعم». كان هناك 22٪ مترددين، و 1٪ سيصوتون فارغًا، و 2٪ لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع و 2٪ آخرين سيصوتون ملغاة.

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