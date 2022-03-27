تصفيات قطر 2022: بيدرو غاليز ومناقشة whatsapp مع قباطنة أمريكا الجنوبية بالتنسيق الحالي

تصفيات قطر 2022 تقترب من نهايتها. هذا الثلاثاء 29 مارس، يمكن تحديد الأماكن الأربعة والنصف التي يتعين على CONMEBOL إرسال ممثليها إلى كأس العالم. ومع ذلك، فإن العملية التي استمرت منذ ما يقرب من عامين ونصف تسببت في بعض الانزعاج لقباطنة دول هذا الجزء من القارة، والتي تشمل بيدرو غاليز، حارس مرمى اختيار بيرو.

السبب؟ سيتم تضمين مراجع كل فريق في مجموعة whatsapp حيث سيناقشون، من بين قضايا أخرى، الرحلات الطويلة ومدة عملية التأهيل نفسها. وسيكون تغيير الشكل حلاً للعودة إلى النزاع بين المجموعتين كما كان الحال قبل التصفيات المؤهلة لفرنسا عام 1998.

تم جمع هذه المعلومات من قبل البوابة البرازيلية Globo Esporte، حيث أصدر تصريحات تياجو سيلفا، قائد «سكراتش»، حول الوقت الذي تستغرقه الرحلات إلى المباريات المؤهلة، لأن معظمها يأتي من أوروبا ويسافر لساعات طويلة. هذا على عكس الأوروبيين أنفسهم، الذين لديهم كل شيء قريب (كل من الأندية والمنتخبات الوطنية)، يجب أن يسافروا بضع ساعات فقط. « إنها ليست مجرد 18 مباراة، ولكن الرحلات التي نقوم بها. هذا هو الكثير من الأميال مقارنة بالأوروبيين الذين يلعبون بشكل وثيق مع القليل من النقل. هذا كثير من البلى، إلى جانب الطقس، يختلف تمامًا عن أوروبا»، علق مدافع تشيلسي من إنجلترا.

كما طلب النظر في كيفية تقصير عملية التصنيف من أجل التعويض عن الوقت الطويل الذي يقضيه على متن الطائرة. بهذه الطريقة، تجنب مجهود بدني أقل مما كانوا يفعلون. «إذا تمكنا بطريقة ما من إيجاد توازن في هذه الرحلات، فمن المؤكد أن ذلك سيجعل إقامتنا وأدائنا أسهل . انها بالتأكيد البلى، في رأيي، لا لزوم لها».

من ناحية أخرى، انضم مارسيلو مارتينز، المهاجم وكابتن بوليفيا، إلى هذا الطلب أيضًا، لكنه أوضح أن القرار النهائي سيأتي من FIFA. «لقد عقدنا اجتماعًا مع FIFA ويبدو أنه سيكون هناك تغيير في شكل التصفيات. من أنا لتغيير هذا؟ يأتي الطلب من الأعلى. قال مهاجم سيرو بورتينو الحالي إن FIFA هو الشخص الذي يقرر، لكنني أعتقد أنه جيد وصالح، وسيكون مثيرًا للاهتمام، لأن اللاعبين لن يسافروا طويلاً ويعودون إلى المنتخبات الوطنية ».

قائمة قباطنة فرق أمريكا الجنوبية هي كما يلي:

. بيدرو غاليس (بيرو)

. ليونيل ميسي (الأرجنتين)

. تياجو سيلفا (البرازيل)

. دييغو غودين (أوروغواي)

. كلاوديو برافو (تشيلي)

. ديفيد أوسبينا (كولومبيا)

. إنر فالنسيا (الإكوادور)

. غوستافو غوميز (باراغواي)

. توماس رينكون (فنزويلا)

. مارسيلو مارتينز (بوليفيا)

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة whatsapp هذه تم إنشاؤها في معاينة كأس أمريكا البرازيل 2021. كان جائحة COVID-19 في ارتفاع في ذلك البلد وكانت هناك شكوك حول تطوره. على الرغم من أنهم تمكنوا أخيرًا من اللعب بتدابير أمنية بيولوجية صارمة لمنع العدوى.

حالة المنتخب الوطني البيروفي

وهو أنه لا يوجد عيب واحد فقط لأولئك القادمين من أوروبا. في حالة بيرو، لديها 3 لاعبين يلعبون في الشرق الأوسط. أندريه كاريو وكريستيان كويفا في المملكة العربية السعودية، بينما يلعب وايلدر كارتاخينا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقومون برحلات لمدة 17 ساعة تقريبًا للقدوم إلى ليما والالتقاء بوفد بيرو قبل المباريات التأهيلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يغيب عن البال أنه يجب عليهم بعد ذلك التكيف مع تغيير الجدول الزمني وأن يكونوا قادرين على هضم «تأخر الطائرة» قدر الإمكان. ناهيك عن أن لديهم بعد ذلك 3 أيام مركزة مع المنتخب الوطني، حيث يجب عليهم بذل قصارى جهدهم مع حواسهم الخمسة إلى أقصى حد.

وبالمثل، في العام الماضي، قررت CONMEBOL أنه سيتم لعب موعدين ثلاثيين في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهي حقيقة لا تؤذي اللاعبين فقط، ولكن أيضًا المنتخبات الوطنية والأندية نفسها، حيث وصل الكثيرون مصابين عند عودتهم بسبب الملابس البدنية الهائلة التي قاموا بها في وقت قصير.

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