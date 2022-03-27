اتهم بوتين أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ من خلال دخول المنطقة التي تسيطر عليها البعثة الروسية

06-09-2021 Militares de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj POLITICA AZERBAIYÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AZERBAIYÁN

«انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية أحكام البيان الثلاثي الصادر عن قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر 2020، دخلت القوات المسلحة الأذربيجانية منطقة مسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية في ناغورنو كاراباخ بين 24 و 25 مارس 2020 وأنشأت مركز مراقبة»، شجبت وزارة الدفاع الروسية في بيان. وأضاف البيان أن طائرات بدون طيار تركية الصنع استخدمت لمهاجمة قوات كاراباخ بالقرب من قرية فاروق، المعروفة أيضًا باسم باروك.

ونفت باكو هذه الاتهامات، وقالت إنها «تأسف للبيان الأحادي الجانب لوزارة الدفاع الروسية، الذي لا يعكس الحقيقة»، مضيفة أن «أذربيجان لم تنتهك حكما واحدا» من اتفاق وقف إطلاق النار.

كانت الحوادث بين القوات المسلحة لأذربيجان وأرمينيا متكررة في الأشهر الأخيرة، لكن إعلان يوم السبت يمثل المرة الأولى منذ انتهاء الأعمال العدائية على كاراباخ في نوفمبر 2020 التي اتهمت فيها موسكو أحد الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار غير المريح.

ونددت موسكو بتفشي الحرب في اليوم الحادي والثلاثين من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا, مع مؤشرات على أن كلا الجانبين كانا يرسخان نفسيهما لصراع طويل الأمد في الدولة الموالية للغرب. في هذا السياق، يعتقد الخبراء أن أذربيجان يمكن أن تستفيد من ضعف القوات الروسية بسبب الضغط في الغزو لدخول المنطقة التي من المفترض أن تحكم فيها البعثة الروسية.

وقال الكرملين يوم السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش الوضع مع الزعيم الأرميني نيكول باشينيان مرتين يومي الجمعة والخميس، وأنه حث أذربيجان في بيان رسمي على سحب قواتها. وقالت وزارة الدفاع انه «تم ارسال نداء الى الجانب الاذربيجاني لسحب قواته». واضاف ان «قيادة وحدة حفظ السلام الروسية تتخذ خطوات لحل الوضع».

في عام 2020، خاضت أرمينيا وأذربيجان حربًا متنازع عليها منذ فترة طويلة من أجل الجيب، والتي أودت بحياة أكثر من 6500 شخص. أدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه بوتين إلى تنازل يريفان عن مساحات من الأراضي وروسيا لنشر وحدة حفظ سلام في المنطقة الجبلية.

هذا السبت، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع في المنطقة المنقسمة في بيان أن الطائرات المسيرة الأذربيجانية قتلت ثلاثة أشخاص وجرح 15 آخرين.

واضاف البيان ان «القوات المسلحة الاذربيجانية ما زالت تبقى في قرية باروك». ودعت أرمينيا المجتمع الدولي إلى منع محاولات «زعزعة استقرار الوضع في جنوب القوقاز». وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان لها: «نأمل أيضا أن تتخذ فرقة حفظ السلام الروسية في ناغورنو كاراباخ إجراءات ملموسة وواضحة لحل الوضع ومنع المزيد من الإصابات والأعمال العدائية».

وذكرت يريفان أن «الغزو» ذو الأهمية الاستراتيجية لباروخ «سبقه قصف مستمر للمستوطنات الأرمنية والبنية التحتية المدنية».

صورة ملف بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (EFE)

وكانت وزارة الخارجية الارمينية قد اعلنت فى وقت سابق من هذا الاسبوع ان القوات الاذربيجانية دخلت قرية باروك يوم الخميس تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية فى ما اعتبرته «انتهاكا واضحا لاتفاق وقف اطلاق النار».

كما حذرت أرمينيا من «كارثة إنسانية» محتملة في كاراباخ بعد قطع إمدادات الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها بعد أعمال الإصلاح. اتهمت يريفان أذربيجان بترك السكان الأرمن العرقيين في كاراباخ بدون غاز طبيعي، وهو اتهام رفضته وزارة الخارجية الأذربيجانية بأنه «لا أساس له من الصحة».

انفصل الانفصاليون الأرمن العرقيون من ناغورني كاراباخ عن أذربيجان عندما انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وأودى الصراع الذي أعقب ذلك بحياة نحو 30 ألف شخص.

مع معلومات من وكالة فرانس برس

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