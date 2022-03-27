قدمت PRI في مجلس النواب مبادرة للحفاظ على جوهر المدارس بدوام كامل

قدمت نورما أسيفز، نائبة الحزب الثوري المؤسسي (PRI)، مبادرة لإصلاح القوانين العامة لحقوق الأطفال والمراهقين؛ التنمية الاجتماعية؛ والتعليم، من أجل الحفاظ على جوهر مدارس بدوام كامل.

ووفقا للنائب الاتحادي، فإن اختفاء البرنامج هو إهانة لمصالح الأطفال الفضلى، مما يدل على مزيد من الفشل من قبل السلطات التعليمية ضد الأطفال.

كما أوضح PRI أن قرار وزارة التعليم العام (SEP) بإنهاء البرنامج يتعارض بشكل واضح مع أهداف نظام التعليم الوطني، وهو تعزيز الأنشطة لضمان الحق في التعليم الجيد لجميع طلابه.

اقترحت نورما أسيفز توفير والحفاظ على إقامات الأطفال في جميع مجتمعات البلاد (الصورة: كارينا هيرنانديز /Infobae)

لهذا السبب، تهدف مبادرتها إلى مواصلة تشغيل المدارس بأيام تتراوح بين 6 و 8 ساعات في اليوم، والتي لديها خدمات غذائية وأن تصدر وزارة التعليم العام تقريرًا سنويًا عن هذا المشروع.

وبالمثل، اقترحت نورما أسيفز توفير والحفاظ على إقامة الأطفال في جميع مجتمعات البلاد، ولا سيما للسكان الذين لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي كحق عمل، وتنفيذ برامج تهدف إلى خدمات الرعاية للأسر التي لديها أطفال أو مراهقون ذوو إعاقة تتطلب رعاية مستمرة، إما في مراكز الرعاية الخارجية أو داخل منازلهم.

ووفقاً للنائب، فإن التراجع الخطير للحقوق الدستورية للأطفال يحدث في سياق تأثرت فيه هذه المجموعة بشدة بالوباء؛ بالإضافة إلى ذلك، أكدت أنه يمثل انتهاكًا لمختلف الصكوك الإدارية.

وفقًا للنائب، تحدث النكسة الخطيرة لحقوق الأطفال في سياق تأثرت فيه المجموعة بالوباء (الصورة: كارينا هيرنانديز/Infobae)

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