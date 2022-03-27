اعترف الرئيس دوكي بأن هناك أخطاء أثناء التصويت للكونغرس، ولكن ليس احتيال

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

بعد الخلافات التي نشأت بعد انتخاب المؤتمر الكولومبي الجديد، حكم الرئيس إيفان دوكي رسميًا بشأن مزاعم تزوير مزعوم في محطات الاقتراع التي فاز بها ائتلاف Pact Histórico بما يقرب من 390,000 صوت إضافي، ولكنه أدى أيضًا إلى الرئيس السابق ألفارو هدد أوريبي، زعيم المركز الديمقراطي، بعدم الاعتراف بالانتخابات.

في مقابلة أجراها مع صحيفة El Tiempo، أشار الرئيس إلى أن هناك أخطاء بارزة، ولكن لم تكن عملية احتيال أبدًا.

«لم تتحدث الحكومة الوطنية قط عن التزوير، فقد قالت الحكومة دائما إن لدينا نظاما انتخابيا موثوقا به، ومن الواضح أننا نأسف لهذا الوضع الذي نشأ مع هذه الأخطاء البارزة ونأمل أن يتم حلها وهذا هو السبب في أن التدابير التي أوصينا بها من حيث التدريب والتدقيق. وان جميع التحديات يمكن توضيحها في مراحل التدقيق هي السبيل للمضي قدما».

كما أشار دوكي إلى أن كل ما حدث كان درسًا يجب أن يتعلم منه النظام الانتخابي حتى لا يحدث الشيء نفسه في الانتخابات القادمة.

«من الضروري اتخاذ تدابير تصحيحية على الفور. واعتقد انه من الملح ان يتمكن المجلس الانتخابى الوطنى ومكتب السجل من التعلم من الظروف التى حدثت واتخاذ اجراء».

وأشار إلى أن هذه التدابير ينبغي أن تشمل استعراض العملية العشوائية لاختيار هيئات المحلفين، فضلا عن تدريبهم. وأشار أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يتم التحقق من الأخطاء التي حدثت في إرسال العد المسبق وأن النماذج E-14 المثيرة للجدل والأشكال الأخرى المستخدمة سيتم تجميعها في الوقت الفعلي، بحيث لا توجد تناقضات.

قال دوكي: «بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنه من المهم جدًا إجراء تدقيق شامل لكل ما هو برنامج العد بحيث لا يكون هناك شك في الملاءمة التكنولوجية التي تطبقها CNE».

واختتم كلمته بالقول إن ما ذكر أعلاه هو سبب الخلافات والهجمات والشكوك، لذلك كان من الضروري معالجتها.





هذه هي الطريقة التي اكتشفوا بها أوجه القصور في بطاقات الاقتراع

طلب تحالف الميثاق التاريخي التحقق من العد في عدة جداول، والذي تمكن من خلال إشرافه من العثور على عدد من الأصوات التي حصلت عليه عدة مقاعد في كونغرس الجمهورية.

تم تقديم أدلة على حالات الشذوذ والفشل في معرفة الأصوات بفضل أداة طورها فريق أنشأته هذه المجموعة السياسية، والتي تمكنت من اكتشاف المخالفات في 29،000 جدول في البلاد.

في Noticias Uno، كان من الممكن معرفة بالتفصيل ما هو تكوين هذا الفريق ونموذج العمل الذي تم تنفيذه، للكشف عن الإخفاقات التي انتهكت مشاركته السياسية، على الرغم من أن الجدل نشأ لأنه كان الميثاق التاريخي هو الذي استعاد معظم المقاعد، كل ذلك لأنه كان على ما يبدو الحزب الوحيد الذي كان أبعد من الرقابة الانتخابية، حيث أنشأ أداة رقمية سمحت لهم بمعرفة الإخفاقات المختلفة في العد في الوقت الفعلي، مما أثر عليهم بشكل مباشر.

كان التحذير الأول الذي قدمته هذه الأداة هو نمو الناخبين فيما يتعلق بالعدد الذي صوتوا فيه بشكل شائع في مكان الاقتراع، حيث كان من المشكوك فيه تمامًا أنه في بعض الأماكن التي كان فيها الامتناع عن التصويت ملحوظًا في الانتخابات السابقة، من لحظة إلى أخرى ستتغير الأرقام.

تم تشكيل زيادة الأصوات لمرشح أو حزب معين كعامل تحذير ثاني في مواجهة إدارة مثيرة للجدل في العد، حيث كان من المتوقع التلاعب المحتمل أو بطلان الأصوات لائتلاف معين.

أخيرًا، كان على علامة التحذير الأخيرة والأكثر أهمية أن ترى متى لم يكن هناك تصويت لصالح الميثاق التاريخي في صناديق الاقتراع، وكان هذا أحد الحالات الشاذة التي شجبها هذا الحزب على الفور أمام السلطات المختصة وعامة الناس.









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