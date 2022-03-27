بيرو ضد باراغواي: توقف ريكاردو جاريكا أحد عشر جديدًا وسيحل هذا اللاعب محل أندريه كاريو

أنهى المنتخب الوطني البيروفي دورة تدريبية أخرى في مرافق فيدينا بعد يومين من آخر مباراة في قطر 2022. التصفيات. انتهز ريكاردو غاريكا الفرصة ليصطف أحد عشر جديدًا يفكر في المباراة ضد باراغواي، وبفضل ذلك تمكن من مقابلة لاعب كرة القدم الذي سيحل محل أندريه كاريو الثلاثاء المقبل.

سيبقى بيدرو غاليس في المرمى. في المنطقة الدفاعية كانت هناك مفاجأة، إدراج Jhilmar Lora، لاعب سبورتينغ كريستال. ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون فقط بسبب هذه الممارسة. وفقًا لأوفاسيون، قام لويس أفينكولا بعمل تكتيكي ولم يلعب كرة القدم، لكن ذلك سيكون من البداية يوم الثلاثاء. لذلك سيكون نفس السطر من أربعة الذي كان في مونتيفيديو. «أقاتل»، كارلوس زامبرانو، ألكسندر كالنس وميغيل تراوكو.

الثلاثة في المنتصف سيكونون نفس تلك التي بدأت ضد أوروغواي. ريناتو تابيا كمحور، سيرجيو بينيا على اليمين ويوشيمار يوتون على اليسار. بعد إصابة أندريه كاريو، تم التفكير في العديد من البدائل، ومع ذلك، فإن «Tigre» سيكون له بالفعل استبدال. هذا هو إديسون فلوريس، الذي كان له أداء متميز في آخر موعد مزدوج. «أوريجيتاس»، كريستيان كويفا وجيانلوكا لابادولا سيقودون هجوم «بيكولور».

استمر في القراءة