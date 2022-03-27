بيرو ضد باراغواي: تعرف على ضحايا منتخب غواراني الوطني لمباراة تصفيات قطر 2022

ستلعب بيرو ضد باراغواي الثلاثاء المقبل 29 مارس في الاستاد الوطني في ليما، من الساعة 6:30 مساءً ( توقيت بيرو). يحتاج «Blanquirroja» إلى الفوز لتأمين repechage أو مجرد الأمل في ألا تسجل كولومبيا ولا تشيلي, ضد فنزويلا وأوروغواي على التوالي.

ولكن في باراغواي التي تأتي من الفوز على الإكوادور 3-1، في التاريخ السابع عشر لتصفيات قطر 2022، ليس كل شيء فرحة، حيث أن المهاجم روبرت موراليس، تم تغييره قبل 14 دقيقة من اللعب بسبب الإصابة وحددت الامتحانات حالة متعددة، لذلك سيغيب عن المواجهة ضد بيرو هذا الثلاثاء، 29 مارس.

المهاجم روبرت موراليس البالغ من العمر 23 عامًا هو أحد أهم الشخصيات في بطولة غواراني، بعد أن سجل ثمانية أهداف في سبع مباريات في قميص سيرو بورتينيو. بسبب لحظة كرة القدم الجيدة تلك، بالإضافة إلى 13 درجاته في 31 ظهورًا في دورة 2021، تم استدعاؤه من قبل دي تي غييرمو باروس شيلوتو في «ألبيروجا».

قدم الهداف روبرت موراليس أول ظهور له بأفضل طريقة: بدأ ضد الإكوادور وسجل الجزئي 1-0 في تسع دقائق فقط. ومع ذلك، بعد لحظات قليلة فقط، اضطر إلى مغادرة الحقل، بسبب عدم الراحة في ركبته اليمنى، مما جعله غير مريح في السابق. أخيرًا، يوم الجمعة، أبلغ الأطباء عن أسوأ الأخبار.

ومن خلال بيان، شارك الفريق الوطني الباراغواي التقرير الطبي لروبرت موراليس: «بعد الدراسات التي أجريت، تم الكشف عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وإصابة الغضروف المفصلي الخارجي، وإصابة الرباط الجانبي».

لا يوجد حتى الآن وقت تقديري لاستعادة المهاجم (قد يكون ما بين ستة وثمانية أشهر) وأكد الدكتور أوزفالدو إنسفران، أحد موظفي «Albirroja»، أنهم سيبدأون على الفور عملية إعادة التأهيل.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إضافة غياب لاعب سيرو بورتينيو تعليق أربعة زملائه بسبب تراكم البطاقات الصفراء. هذه هي:

ميغيل ألميرون وغوستافو غوميز، قائد ألبيروجا، جزء من أحد عشر البداية التي يعمل بها باروس شيلوتو عادةً، والتي انضم إليها المهاجم إيفان توريس من نادي أوليمبيا بالفعل باعتباره التعزيز الجديد الوحيد في غياب زملائه الخمسة الآخرين.

الآن، هذا الأحد، سيواصل منتخب غواراني الوطني العمل بأوامر البروفيسور غييرمو باروس شيلوتو، حيث يخططون لمواصلة العمل التكتيكي والحركات الدفاعية في الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي)، بهدف المباراة في ليما في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية

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