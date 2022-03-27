أوسكار 2022: من هم المخرجون المرشحون للحفل وأين يشاهدون أفلامهم؟

يقع احتفال أوسكار 2022 على بعد ساعات قليلة فقط، وأكثر من واحد يستعد للبث مع ماراثون خاص للأفلام المرشحة ل أكبر حفل في هوليوود. من ينافس في فئة أفضل مخرج؟ فيما يلي مراجعة لجميع المرشحين لأخذ التمثال هذا العام وحيث يمكننا رؤية إنتاجهم.

كينيث براناغ - بلفاست

هذه الدراما الكوميدية القادمة والقادمة تتبع طفلاً يعيش طفولته خلال الصراع في بلفاست، أيرلندا الشمالية، خلال الستينيات. وفقًا لبراناغ، تستند القصة جزئيًا إلى تجارب طفولته الخاصة وتؤهلها على أنها أكثر أعماله الشخصية حتى الآن. الممثل الشاب جود هيل يجعل فيلمه لاول مرة في دور الأصدقاء، ويرافقه كايتريونا بالف، جودي دينش، جيمي دورنان، سيران هيندز وكولين مورغان. يمكن رؤيته على منصة Mubi.

جين كامبيون - قوة الكلب

يمتلك شقيقان مزرعة ضخمة، على الرغم من أن لهما أدوارًا مختلفة جدًا بسبب الطريقة التي يعكسان بها صورتهما تجاه المجتمع. أحدهما يصنع أعداء مع الآخر عندما يكشف أنه يخطط للزواج من امرأة أرملة وأم لمراهق, لذلك سيبدأ في جعل الحياة مستحيلة لهذه العائلة عندما ينتقلون إلى منزله. يتكون فريق التمثيل من بنديكت كومبرباتش كيرستن دونست وجيسي بليمونز وكودي سميت-ماكفي، وكان من إخراج كامبيون (المرأة الوحيدة في هذه الفئة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022). متاح على Netflix.

ريسوكي هاماغوتشي - درايف سيارتي

استند هذا الفيلم الياباني إلى قصة قصيرة أدرجها الكاتب الشهير هاروكي موراكامي في مجموعته من القصص القصيرة بعنوان «رجال بلا نساء». يأخذ هاماغوتشي هذه القصة إلى السينما ويركز على مغامرات المخرج المسرحي يوسوكي كافوكو لإطلاق مسرحية العم فانيا في هيروشيما، بينما ينعي وفاة زوجته أوتو. بلا شك، يعد اقتراح الفيلم هذا أحد المفضلين للفوز بالجائزة، حيث حظي باستقبال رائع طوال موسم الجوائز. حاليًا، لا يتوفر على أي منصة بث ولا يمكن رؤيته إلا في دور السينما.

في الوقت الحالي، يمكن رؤية «Drive My Car» في دور السينما. (نهاية المر)

ستيفن سبيلبرغ - قصة ويست سايد

المخرج الشهير الحائز على جائزة الأوسكار يخرج النسخة الثانية من مسرحية برودواي الكلاسيكية التي عرضت لأول مرة في عام 1957. «يقع مراهقان من خلفيات عرقية مختلفة في الحب في مدينة نيويورك في الخمسينيات من القرن الماضي. نسخة جديدة من القصة الموسيقية الأسطورية West Side Story حول المواجهة بين عصابتين في الشوارع في نيويورك, مقتبس من مسرحية برودواي الشهيرة, يشير الملخص. للمشاهدة على Disney+.

بول توماس أندرسون - بيتزا عرق السوس

المخرج الأمريكي هو من بين الفائزين المحتملين بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج في النسخة القادمة من حفل توزيع جوائز الأوسكار. جنبا إلى جنب مع فريق عمل رائع (ألانا حاييم, كوبر هوفمان, شون بن, توم ويتس, برادلي كوبر وبيني سافدي), يقدم قصة حب ألانا كين وداري فالنتين, شابان متمايزان حسب العمر يبدآن في العيش في المراحل الأولى من الرومانسية في وادي سان فرناندو, كاليفورنيا, في عام 1973. ضربت الكوميديا الرومانسية دور السينما في أمريكا اللاتينية هذا العام، لكنها ليست متاحة بعد للمشاهدة رقميًا.

ألانا حاييم وكوبر هوفمان يجلبان الحياة الشخصيات الرئيسية في «عرق السوس بيتزا». (صور عالمية)

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