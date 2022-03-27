تدعوكم منظمات من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للمشاركة في يوم الأمل العالمي في 27 مارس

كان ذلك في 27 مارس 2020 عندما سار البابا فرنسيس بمفرده في ساحة القديس بطرس المنقوعة، وفي عظة تاريخية ذكّر الإنسانية: «لقد سقط ظلام كثيف على ساحاتنا وشوارعنا ومدننا؛ لقد سيطرت على حياتنا، وملء كل شيء بصمت يصم الآذان وفراغ مقفر، يشل كل شيء في طريقه: يتم الشعور به في الهواء، ويشعر به في الإيماءات، ويظهر في المظهر. نحن خائفون وضائعون».

في ذلك اليوم، مستوحاة من إنجيل القديس مرقس، تحدث البابا باسم بطرس الكلمات التالية إلى جميع المعاناة الإنسانية، الكلمات التي لا تزال يتردد صداها في الكون: «نحن جميعا في نفس القارب، وكلها هشة ومشوشة؛ ولكن، في الوقت نفسه، مهم وضروري، ودعا جميعا إلى الصف معا، كل شيء في حاجة إلى راحة بعضنا البعض».

وأضاف: «العاصفة تكشف عن ضعفنا وتكشف تلك التأكيدات الكاذبة وغير الضرورية التي بنينا بها أجندتنا ومشاريعنا وعاداتنا وأولوياتنا».

هذه اللحظة الاستثنائية للصلاة بمباركة Urbi et Orbi، المعروفة أيضًا باسم Statio Orbis، ألهمت اليوم العالمي للأمل، مبادرة من معهد الحوار العالمي وثقافة اللقاء، والمجلس الأسقفي لأمريكا اللاتينية (CELAM)، وديكاستيري التواصل المقدس انظر، جنبا إلى جنب مع المؤتمر الكنسي للأمازون (CEAMA)، واتحاد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للرجال والنساء المتدينين (CLAR)، واتحاد البلدان الأمريكية للتعليم الكاثوليكي (CIEC)، وشبكة عموم الأمازون الكنسي (ريبام)، وكاريتاس أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

اليوم العالمي للأمل هو دعوة مفتوحة لجميع الناس للسير معًا, أبعد من الاختلافات, مسار لبناء إجراءات ملموسة في مجالات مواضيعية مختلفة.

للمشاركة والمشاركة في هذه المبادرة، يمكنك زيارة الموقع www.diamundialdelaesperanza.org. كل مؤسسة وفرد مدعوون لإضافة آمالهم حول اليوم العالمي للأمل، من خلال مقطع فيديو قصير يمكن مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاج #27M و #27MEsperanza.

رغبة منظمي هذا «اليوم العالمي السابع والعشرون للأمل» هي أننا، بعد عامين من تلك اللحظة التاريخية، سوف نستعيد الكلمات النبوية والعلاجية للأب الأقدس ونرحب بها وتفسيرها مرة أخرى في وقت ما بعد الوباء ولكن بحرب جديدة تعطل العالم.

والحقيقة هي أن العالم لم يخرج بعد من الوباء، فأوروبا تمر بحرب ذات عواقب جيوسياسية واقتصادية خارج حدود البلدان المعنية، مع ملايين اللاجئين، مع كوكب ومنطقة أمازون تعاني من التأثير الاجتماعي البيئي لتغير المناخ، مع مشاكل عميقة من عدم المساواة بعيدة جدا عن حلها.

«الأمل هو أقوى الفضائل. الأمل هو التشجيع والدافع الذي يمكننا من خلاله وضع الأسس لبناء المستقبل. عندما يكون كل شيء غير مؤكد، نتمسك بالأمل لأنه نشط ويعطي القوة لمواصلة القتال من أجل ما هو مطلوب حقًا»، كما يقول المنظمون.

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