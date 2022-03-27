أصدرت أخت أوكتافيو أواكانيا رسالة عاطفية قبل الموسم الجديد من Vecinos

قبل العرض الأول للموسم الثامن من مسلسل Vecinos، أرسلت بيرثا أوكانيا، شقيقة الممثل الراحل أوكتافيو أوكانيا، رسالة عاطفية تدعو متابعيها إلى عدم تفويت الحلقة الأولى من إنتاج Televisa.

من خلال حسابها في Instagram، نشرت بيرثا أوكانيا ملصقة تحتوي على عناوين رئيسية من بوابات إخبارية مختلفة حيث تم التحدث عن مترجم بينيتو ريفرز في فيسينوس. في هذا المنشور، قال إن عائلة الممثل فخورة للغاية بالمودة التي عبر عنها معجبو أخيه على الشبكات الاجتماعية.

«لذا فإن الشبكات قبل الموسم الجديد من Neighbours يتم عرضها لأول مرة. نحن فخورون أكثر من أي وقت مضى بأوكتافيان. لقد أشرق على الأرض كما هو الحال في السماء الآن، شكرًا لك على جعله خالدًا جدًا في هذه الحياة. ولا تفوت هذه المواسم الجديدة من هذا البرنامج الرائع المصنوع من الكثير من الحب لكم جميعًا ولأوكتافيو العظيم، الذي كان جزءًا من قصتك»، كتب بيرثا أوكانيا على Instagram.

رسالة بيرثا العاطفية إلى العرض الأول للموسم الثامن من المسلسل (الصورة: Instagram)

قبل نشر بيرثا، كان معجبو أوكتافيو أوكانيا حاضرين وتفاعلوا من خلال إظهار المودة التي كانت لديهم للممثل: «يا له من فخر», «عائلته وأصدقائه ومعجبيه نحن فخورون به», «لقد كان طفلاً مليئًا بالفرح الكبير، مليئًا بالضوء، يضيء كثيرًا في السماء ويهتم دائمًا لهم», «إنه يشعر أيضًا بالفخر بك», «أعطينا الكثير من الابتسامات؛ لن ننسى ذلك أبدًا، سيكون دائمًا حاضرًا», «يؤلم أنه لم يعد موجودًا», «أتطلع إلى الموسم الجديد من الجيران», كانت بعض التعليقات التي يمكن قراءتها في منصبه.

سيعرض 27 مارس هذا الموسم الجديد من Vecinos من خلال قناة Las Estrellas وسيحتل وقت الساعة 19:30. من جانبهم، كشف أعضاء فريق الممثلين في المسلسل كيف ستكون تحية بينيتو ريفرز.

كان من أوائل الذين تحدثوا الممثل بابلو فالنتين، الذي يلعب دور بيدرو مدينا، الذي ذكر خلال مقابلة مع مارا باتريشيا كاستانيدا أن بينيتو سيكون له لحظة خاصة في الفصول الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الممثل الآخر من فيسينوس الذي توفي بالفعل هو بولو أورتين (الصورة: Instagram/ @vecinosoficial)

قال بابلو فالنتين: «قام إلياس والكتاب والمخرج بسمر بعض الاجتماعات الهائلة قبل أن نحصل على الليبريتو حيث يقول بينيتو وداعًا لنا ونقول وداعًا له».

في هذا الصدد، قال الممثل إنه داخل المؤامرة، ستقوم بينيتو ريفرز بتجربة أداء لدور الملاك ثم، إذا تم اختيارها، ستذهب إلى الخارج.

وقال «ثم يكون الجيران خارج المبنى ويبدأ بينيتو فى التحدث الى صديقته ووالديه ونجتمع معا حتى يتمكنوا من تسليمنا عبر الهاتف وتوديعه».

قال بابلو فالنتين إنه كان يومًا مؤثرًا للغاية حيث انخرط الجميع ليتمكنوا من قول عبارة وداع لأوكتافيو أوكانيا.

دعا منتج البث عائلة بيريز أوكانيا لزيارة مجموعة تسجيلات المسلسل (الصورة: Instagram @berthaocaa)

من ناحية أخرى، في مقابلة مع TVyNovelas، ذكر منتج Vecinos، Elías Solorio، أن شيئًا كان الفريق الإبداعي واضحًا بشأنه هو الحاجة إلى الإشادة بـ Benito.

«سيكون Octavio دائمًا في العرض، في الفصل الأول سنشرح ذلك، لذلك لا يمكنك تفويته. كان من الصعب على الجميع تسجيل هذه المواسم، لكنه أعطانا أيضًا هذا الحماس والفرح حتى نتمكن من الإشادة بشخص نحبه كثيرًا»، أوضح سولوريو.

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