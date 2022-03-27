«لا صوت واحد PAN في مجلس الشيوخ»: تحذير داميان زيبيدا لـ AMLO بشأن إصلاح الكهرباء

داميان زيبيدا فيداليس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني (PAN)، قال إن إصلاح الكهرباء التي اقترحها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) سلبي بالنسبة للبلاد لأنه يقود طاقة أكثر تكلفة وقذرة، لذلك حذر الرئيس و Movimiento Nacional Renation (Morena) أنه في مجلس الشيوخ «لن يحدث ذلك».

خلال اجتماع إعلامي في تيبيك، ناياريت، كجزء من جولته الوطنية لمناقشة الوضع السياسي الوطني و «خطر الإصلاحات» لرئيس السلطة التنفيذية الاتحادية وما يسمى التحول الرابع (Q4)، جادل زيبيدا فيداليس بأن المثل الأعلى هو التصويت في أسرع وقت ممكن ويكون رفض على أنه ضار.

و أعلن السناتور بانيستا أنه إذا تمت الموافقة على الإصلاح, فإن عدم اليقين سينشأ عن تغيير القواعد في الاستثمارات بملايين الدولارات (EFE/LUIS TEJIDO)

وقال السناتور بانيستا إنه إذا تمت الموافقة على الإصلاح، فإن عدم اليقين سينشأ عن تغيير القواعد في الاستثمارات بملايين الدولارات في المكسيك. وأضاف: «إن عدم اليقين الذي ولدته حكومة لوبيز أوبرادور هو ما أوقف الاستثمار في المكسيك منذ عام 2019 وأحد الأسباب التي جعلتنا غير قادرين على التعافي بسرعة في بلدنا بعد أزمة COVID-19».

وأكد داميان زيبيدا أنه إذا لم تكن هناك ثقة من المستثمرين فيما يتعلق باحترام القواعد المعمول بها، فإن «الاستثمارات ستكون خائفة ولن يكون هناك تنمية وتوليد فرص عمل».

وفي مواجهة هذا السيناريو، أشار المشرع إلى أن الإدارة الحالية لديها عدد تراكمي من الإخفاقات في الصحة والأمن والفقر، وهذا هو السبب، كما أكد، أن الوقت قد حان «لوضع حد للأكاذيب والاستراتيجيات» التي تضر بحاضر ومستقبل المكسيكيين.

وأشار المشرع إلى أن الإدارة الحالية لديها تراكم من الفشل (الصورة: أعضاء مجلس الشيوخ PAN)

«كما هو الحال دائمًا، يكذب الرئيس لوبيز أوبرادور بشأن إصلاح الكهرباء، قائلاً إن ما يبحثون عنه هو التحسين والفوائد للمواطنين؛ والحقيقة هي أن ما يريدونه هو القضاء على المنافسة وإعطاء الأولوية لتوليد الطاقة من قبل CFE (اللجنة الفيدرالية للكهرباء)، والتي يكلف ضعف تكلفة تلك التي تنتجها واحدة خاصة، على أساس دورة الغاز مجتمعة، وتصل إلى أربعة أضعاف أكثر تكلفة من الطاقات المتجددة طويلة الأجل، والتي أيضا لا تلوث. نذهب للحصول على كهرباء رخيصة ونظيفة»، واختتمت زيبيدا فيداليس.

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