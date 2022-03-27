«لا أحد يساعدهم»: تطالب الأمهات الباحثات عن سونورا بدعم أيتام المفقودين

NOGALES, SONORA, 19FEBRERO2022.- En el segundo día actividades en la Primera Brigada Internacional de Personas Desaparecidas, madres y familiares que realizan búsqueda en campo, lograron encontrar dos "tesoros" en la Mesa, el sector Las Pilas, de la ciudad fronteriza. Una de las osamentas fue localizada expuesto en la superficie y la otra en una fosa junto a un árbol en la cima de un cerro. El colectivo de Nogales de Buscadoras de la Frontera, a lo largo de un año, han localizado en el lugar a cerca de 100 cuerpos, por lo que decidieron seguir buscando con el apoyo de los colectivos participantes de La Brigada. Con 99 participantes de diferentes estados y por lo menos 5 países, entre ellos Colombia, Perú y Guatemala, los familiares se desplegaron en dos grupos y mientras unos realizan búsqueda en vida por centros de rehabilitación y calles de la ciudad, otros realizan búsqueda de fosas en lugares con sospechas de entierros o lugares de violencia. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

في 26 مارس، كان اليوم الثالث من اجتماع الحركات الاجتماعية في سونورا، الذي شاركت فيه مجموعة الباحثين عن الأمهات في سونورا، وهي مجموعة تم إنشاؤها في عام 2019 والتي تضم اليوم ما يقرب من ألفي امرأة تبحث عن أسرهن. وخلال الاجتماع، روى طالبو اللجوء تجربتهم بشأن اختفاء أقاربهم ونددوا باللامبالاة القائمة من جانب الدولة، ودعوا إلى دعم الأطفال الذين تيتموا بعد اختفاء والديهم.

«التواجد مع بعض الأطفال الذين يسألونك ويسألونك، متى يعود والدهم، ولماذا تخلى والدهم عنهم أو غادر مع امرأة أخرى، لأن والدهم لم يعد يشتري لهم هدايا في عيد الميلاد، أو لا يتصل بهم، إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة لي، ولجميع الأمهات اللواتي يعانين من هذا، لكل هؤلاء قالت سيسي فلوريس بصوتها في خيط: «الجدات الذين بقوا مع أحفادهم لأنهم أخذوا الأب أو الأم أو كليهما».

سيسي هي رئيسة ومؤسسة المجموعة، وهي أم وجدت نفسها ذات مرة تبحث عن أطفالها الثلاثة. تمكن من استعادة واحد على قيد الحياة، من الاثنين الآخرين ليس هناك أي أثر. ومنذ ذلك الحين كرست نفسها لمساعدة الأسر الأخرى التي، مثلها، تواصل التحقيق لمعرفة مكان وجود أولئك الذين أخذوا منها.

«أطفال المختفين لا يساعدهم أحد، لم أستمع قط إلى سلطة تهتم بمساعدة الأيتام، على الرغم من أننا طلبنا ذلك، فهناك أطفال لا يأكلون حتى. نحن نبحث عن وزن للوزن للتبرع للأمهات اللواتي بقوا مع أطفال أطفالهن». الأطفال، كما روى سيسي، ليس لديهم أي موارد.

(الصورة: أدولفو فلاديمير /CUARTOSCURO.COM)

على الرغم من عدم وجود رقم يحدد عدد الأطفال الموجودين في ظل هذه الظروف، فمن المعروف أن الجريمة المنظمة بأشكال مختلفة في المكسيك تركت أكثر من 30,000 طفل يتامى، وفقًا للبيانات التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2019.

وقال «آمل ألا ينظروا إلى الأطفال بالطريقة التي ينظرون بها إلى الآباء، كما لو أنهم غير موجودين». وبالمثل، أكدت مجموعة البحث أنه داخل مجموعتها، هناك العديد من الفتيات والفتيان الذين فقدوا والديهم وأن هذا يتكرر في جميع الولايات التي يوجد فيها أشخاص مفقودون. لا يعاني هؤلاء الأطفال من غياب شخصيات والدهم فحسب، بل يعاني أيضًا من تفكك الأسرة والمرحلة التي يعيشون فيها:

«أتذكر حالة رفيق، سأل ابنه عما إذا كان في الجبال يبحث عن والده، كيف يتم تغيير طفولة طفل صغير؟ بدلاً من الاستمتاع بالعربات والألعاب، كان يسألها عن والدها «يقول أعضاء المجموعة.

قال سيسي: «من المؤسف بالنسبة لنا أن نجد الأشخاص المفقودين في قبضة عظام فقط للاعتقاد بأن قبضة العظام كانت ابنك يدمرك».

ومع ذلك، قالت سيسي أمام الميكروفون إن كل ما تريده هو العثور على ابنها: «مثل هذا، على الرغم من أنه في قبضة عظام مثل تلك التي وجدناها، وكذلك الجثث المحترقة، أريد أن أجد ابني وليس لدي الدعم».

هذا هو السبب في أن الأمهات طالبت السلطات بتحمل المسؤولية وتزويدهن بالدعم، «نحن نقوم بالعمل الذي يقع على عاتقهن»، وهم ينددون مرارًا وتكرارًا. لم يكن 23 مارس استثناءً، وشددوا على الحاجة الملحة لتطبيق اختبارات الحمض النووي على 803 جثث تم العثور عليها بالفعل في المقابر الجماعية، لأنه بدون تحديد هويتهم، لا توجد طريقة لتحديد هويتهم من قبل عائلاتهم.

(الصورة: أدولفو فلاديمير /CUARTOSCURO.COM)

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، اعترف نائب وزير حقوق الإنسان، أليخاندرو إنسيناس، بأن المكسيك تعاني من أزمة الطب الشرعي وأنه حتى ذلك الوقت كان هناك 52،000 جثة مجهولة الهوية في المقابر الجماعية للبلاد.

هذا هو السبب في أن العديد من المنظمات غير الحكومية ومجموعات البحث دعت أفراد الأسرة للانضمام إلى المساهمة في قواعد بيانات الحمض النووي لبنك البيانات الوطني.

من ناحية أخرى، أضافت ليليانا لوبيز، وهي عضو آخر في مجموعة الأمهات Buscadores de Sonora، أن هناك حاجة ملحة للحديث عن الاختفاء القسري كقضية يجب أن تهم المجتمع ككل.

كان شقيقه ضحية لهذه الجريمة، وتوفيت والدته في انتظار العثور على أدلة على أثره، ورثت ليليانا أعمال البحث بموجب وعد بالعثور عليه. «في سونورا لدينا 833 مقبرة جماعية. هذه الإحصائيات هي فقط من 2019 إلى 2021»، قالت ليليانا.

عضوان من مجموعة الباحثين عن أمهات سونورا (الصورة: Twitter/ @buscadorasonora)

وحتى يومنا هذا، وفقًا لسجلاتهم، تم العثور على أكثر من 900 شخص في قبور سرية وأكثر من 700 على قيد الحياة. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020 وحده، أبلغت حكومة المكسيك عن موقع 559 مقبرة سرية في البلاد، حيث تم انتشال 086 1 جثة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الآثار المترتبة على اختفاء أحد أفراد أسرته، قدمت النساء أيضًا شكاوى مختلفة حول العنف الذي يتعرضن له كطالبين. وقالوا إن «الرد الوحيد الذي تلقيناه من السلطات هو النزوح».

لا أريد أن أكون إحصائية أخرى للأمهات اللواتي ماتوا بحثًا عن أطفالهن, أريد الاستمرار في الوقوف, مساعدة, أكد سيسي, الذي أكد أنه لم يعد هناك أي شك في أن ما تفعله الأمهات اللواتي يبحثن عن يضر بالدولة. «هذا لا يضر الكارتلات، ليس لدينا أي شك بعد الآن، (...) لأنهم هم الذين يستجيبوننا، هم الذين ينتقدوننا، هم الذين أعادوا إيذائنا، وهم الذين شردونا».

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