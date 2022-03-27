استقال محامي نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، بول رايشلر، من منصبه بسبب «الضمير الأخلاقي»

المحامي بول رايشلر, الذي مثل نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) في العديد من الدعاوى الدولية, استقال من منصبه بسبب «الضمير الأخلاقي», شجب الطريقة التي يدير بها دانيال أورتيغا البلاد.

وقال رايشلر في رسالة استقالة نشرت هذا الأحد على وسائل الإعلام الرقمية السرية: «إن ضميري الأخلاقي يطالب بأن أقطع علاقتي مع أورتيغا الثانية (ابتداء من عام 2018) وأن أرفض خدمته» .

كان رايشلر جزءًا من فرق المحامين في نيكاراغوا في القضية المعروفة باسم «إيران كونتراس» مع الولايات المتحدة، أو البحر الكاريبي مع كولومبيا، أو نهر سان خوان مع كوستاريكا، والتي اعتبرتها الحكومة النيكاراغوية «انتصارات».

وقال رايشلر في الرسالة الموجهة الى الديكتاتور النيكاراغوي «سأصلي من اجل اليوم الذي ستتحرر فيه نيكاراغوا مرة اخرى ».

ديكتاتور نيكاراغوا، دانيال أورتيغا (رويترز/صورة ملف)

في الرسالة، قسم المحامي أورتيجا إلى شخصيتين، واحدة قبل عام 2018، والتي وصفها بأنها ديمقراطية وسلمية، وأخرى من تلك السنة، والتي يشير إلى أنها تتصرف «بلا رحمة، مما أدى إلى مئات القتلى المأساويين»، وكذلك اعتقال ومحاكمة عشرات الأشخاص «بتهم كاذبة ليست أكثر من ذريعة لل قضاء على المعارضة و المعارضة».

وقال رايشلر إنه «شرف وفخور بمساعدة نيكاراغوا في الدفاع عن سيادتها وتوسيع سيادتها»، لكنه لم يخف حيرته من قرارات أورتيغا، التي اتهمها بأنها «دمرت الديمقراطية» وتأسيس «ديكتاتورية جديدة، لا تختلف عن» تلك التي «ساعدها للإطاحة».

علاج الشخصيات

الرسالة - التي قال المحامي لأورتيغا - هي «إنهاء علاقتي معك ومع حكومتكم. لا أعرف ما الذي جعلك تتغير، لكنك لم تعد دانيال أورتيغا الذي أحترمه وأعجبت به وأحببته وخدمته بفخر لسنوات عديدة ».

وشدد على أن نظامه أجرى «انتخابات كاذبة، ويحافظ على هيئة تشريعية خاضعة، ونظام قضائي فاسد غير قادر على تحقيق العدالة، وإسكات حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة».

«لا أعرف ما الذي جعلك تتغير، لكنك لم تعد دانيال أورتيغا الذي احترمه وأعجبت به وأحببته وخدم بفخر لسنوات عديدة»، بول رايشلر.

كما تعرض لانتقادات من خلال إرسال جائزة ثيرفانتس لعام 2017 إلى المنفى من قبل سيرجيو راميريز، والقائد لويس كاريون، وأورتيغا إي غاسيت 2021، وكارلوس فرناندو تشامورو، والكاتب جيوكوندا بيلي، والاقتصادي إدموندو جاركين، ومغايري الساندينيستا السابقين مونيكا بالتودانو وخوليو لوبيز كامبوس.

كما أشار إلى المقاتل المنشق السابق في حرب العصابات الساندينيستا هوغو توريس، «كوماندانتي سيرو» التاريخي، الذي توفي في حجز الشرطة بعد ثمانية أشهر في السجن ودون محاكمته.

وقال «اننى اجد انه من غير المعقول ان يكون دانيال اورتيغا سيقتل هوغو توريس ويقود بشكل سادى الوطنيين العظماء الاخرين، المحبوسين الان فى زنزاناتهم، الى حافة الجوع والموت».

أنهى رايشلر علاقته مع أورتيجا بعد أسبوع من إدانة الدبلوماسي النيكاراغوي أرتورو ماكفيلدز بذلك نيكاراغوا لديها «ديكتاتورية», خلال جلسة لمنظمة الدول الأمريكية (OAS), وبعد ذلك تم عزله من منصبه كسفير لدى المنظمة.

صورة ملف. رئيس نوكاراجوا، دانيال أورتيغا، ونائب الرئيس روزاريو موريلو. رويترز/أوزوالدو ريفاس.

(مع معلومات من EFE)

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