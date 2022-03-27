تكشف مونيكا كابريخوس أنها تعرضت للاعتداء الجنسي: «في بيرو، الاغتصاب هو أسهل شيء يمكن أن يوجد»

خلال مقابلة مع بيتو أورتز، كشفت مونيكا كابريخوس أنها كانت ضحية اغتصاب في عام 2020، عندما كان العديد من البيروفيين لا يزالون محصورين بسبب COVID-19. وأشار مضيف Al Sexto Día إلى أن مرتكب هذه الجريمة هو شخص كانت تعرفه منذ عدة سنوات ولا يحترم الصداقة التي تربطهما.

على الرغم من أنها لم تفضل عدم الكشف عن هوية مهاجمها، إلا أنها أوضحت أنها شخص مرتبط بعالم النمذجة وكرة القدم، لذا يفترض الكثيرون أنه رونالد باروني. «يستغرق الأمر أكثر أو أقل من 6 سنوات (شخصية عامة؟) نعم، صحفي رياضي، لسنوات عديدة مرتبطة بعالم النمذجة، لقد كان لاعب كرة قدم «، روى في بيتو صابر.

وفقا لشهادتها، دعاها الرجل للاحتفال بعيد ميلادها الخامس والأربعين في منزله الواقع في آسيا. لم يكن لديها مشكلة في الذهاب، لكنها حذرتها من قبل أنهم لن يمارسوا الجنس، وهو ما وافق عليه.

« لقد دعاني لقضاء عيد ميلادي في منزل في آسيا. ذهبنا وكامرأة ناضجة كان أول شيء قلته هو: «قبول دعوتك ليس مرادفا لي الذهاب إلى النوم معك،» قالت.

وفقًا لمضيف التلفزيون، أمضوا عدة ساعات في منزل الشاطئ يتشاركون بعض المشروبات، بينما أوضحت أنهم لن يكون لديهم شيء؛ ومع ذلك، عندما أخذت زجاجة النبيذ الثانية، بدأت تشعر بالسوء.

«استيقظت عارية، مغطاة، كانت ملابسه تحت سريري (...) في تلك اللحظة كنت أعرف أنه قد خدرني (...) قال لي «من سيغتصبك، أنت امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا، رجاءً. أنا سمورك، لا أريد الفضائح. لقد اصبح عنيفا ».

يروي كل شيء في كتابه الجديد

تروي مونيكا كابريخوس كل ما عايشته في تلك الليلة في كتابها «المرأة العامة». وتأمل أنه عندما تقول حقيقتها لن يتم الحكم عليها لأنها اتخذت قرار الذهاب إلى منزل أحد الأصدقاء، مشيرة إلى أنها اتخذت قرار سرد هذه القصة بعد عام لإغلاق هذا الفصل.

«الطريقة الوحيدة للشفاء هي قول ذلك، بغض النظر عما إذا كانوا يصدقونني أم لا. منذ أن حدث لي تلقيت شكوك وأسئلة، سواء كنت أتحمل المسؤولية، سواء أثارتها أو إذا كنت متأكدًا من حدوث ذلك، كما لو أن امرأة في عمري لا يمكن أن تكون متأكدة مما حدث ».

بالنسبة لها للاغتصاب في بيرو من السهل جدا.

تشير في كتابها إلى أن الاغتصاب في بيرو سهل للغاية، خاصة إذا كنت امرأة أكبر سنًا، حيث لم يصدقها أحد تقريبًا، بالإضافة إلى أن هناك أدوية لا تترك أي أثر على عملية التمثيل الغذائي بعد 12 ساعة.

« في بيرو، الاغتصاب هو أسهل شيء يمكن أن يوجد، والأكثر بأسعار معقولة وأرخص. إثبات الاغتصاب على امرأة بالغة هو أصعب شيء. لا يكفي أن أقول ذلك. «فيولا إيزي» هو دواء لا يترك أي أثر، يتم استقلابه في أقل من 12 ساعة؛ أي عندما تستيقظ من الاغتصاب لا يوجد دواء في جسمك وليس لديك طريقة لإثبات ذلك».

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