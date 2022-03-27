هدمت وزارة الدفاع منزل جدة تبلغ من العمر 93 عامًا، وهي تندد، مرت على أنها وعاء من الاتجار الدقيق

ما وصفه وزير الدفاع دييغو مولانو بأنه ضربة كبيرة للاتجار الدقيق في بيريرا (ريسارالدا) بعد أن شهد هدم منزل قالت فيه السلطات إنه متجر للاتجار الصغير في حي لا ليبرتاد، يوم الجمعة الماضي، 18 مارس، سيكون إيجابيًا قضائيًا كاذبًا انتهت تؤثر على جدة تبلغ من العمر 93 عامًا.

في التقرير الإخباري التلفزيوني Noticias Uno، قالوا إن أقارب كبار السن أفادوا أن الشرطة، قبل الحدث الأمني الذي ترأسه مولانو، نفذت مونتاج أخذوا فيه سكان الشوارع لجعل المكان يبدو وكأنه متجر أدوية.

وقال كارلوس أندريس سانشيز، أحد الأحفاد الذين يمتلكون المنزل، للصحيفة: «كانت دائما على علم بمنزلها ولم ترغب في المغادرة هناك».

وأشاروا أيضا إلى أن كبار السن قبلت، قبل شهر، أن تنقل، بسبب خرفها المدني، إلى منزل عابر من خلال مكتب عمدة بيريرا وأن المنزل كان يراقب من قبل أحد أطفال المرأة، وهو أيضا بالغ أكبر سنا.

أثناء وجوده في راديو RCN، أشار حفيد المرأة المتضررة إلى أنه على الرغم من وجود أمر بهدم المنزل، إلا أن هذه العملية حدثت لأن المنزل كان مهددًا بالخراب، ولكن ليس لأنه مرتبط بالاتجار بالمخدرات.

«في الواقع، أدركنا يوم الجمعة أن المنزل كان يتم هدمه لأنه كان وعاء لمدة 10 سنوات، عندما يكون لدينا أوراق تقول أن المنزل لم يكن بسبب الاتجار بالمخدرات، ولكن ببساطة بسبب التدهور والانهيار. حتى جدتي عاشت هناك حتى قبل شهر واقتادها مكتب العمدة نفسه لمنزل عابر في لا فلوريدا, قال سانشيز في تلك المحطة.

ومع ذلك، أكد الوزير مولانو أنه كان عرين للصوص والبائعين ومتعاطي المخدرات.

«في مكان الاستهلاك، يتم إنشاء مناطق الخوف. أنا متأكد من أن لا أحد يريد أن يتوقف في الليل. وقال المسؤول عندما تحدث عن هذه النتيجة المزعومة للخطة 1.000 ضد الاتجار الدقيق ان «الكبار الأكبر سنا خائفون منهم».

ولكن قبل أيام من الحدث، وفقا لحفيد كبار السن المتضررين، ذهبت الشرطة إلى المنزل، وبإذنه وإذن من والده، دخلوا لجعل بعض الصور من الداخل من المنزل. ومع ذلك، في الوقت الذي اضطر فيه سانشيز إلى المغادرة وترك والده بمفرده، دخل الزي الرسمي، على ما يبدو، بعض سكان الشوارع للتظاهر بأنه وعاء من الاتجار الدقيق.

«ما كنا نعرفه هو أنه يوم الخميس، فتحت الباب أمام الشرطة بنفسي، لأنك تثق في الشرطة، جاءوا بكاميرا، سجلوا داخل المنزل، ولكن في وقت غادرت فيه، والدي وتشابكه، جاء بعض المشردين وسجلوا لهم يستهلكون داخل المنزل»، قال حفيد على راديو RCN.

وفي تلك وسائط الإعلام، تشاورت مع قائد شرطة بيريرا، العقيد أنيبل فيلاميزار، الذي أكد أن عملية الهدم يجب أن تتم بسبب الأضرار الهيكلية التي لحقت بالمنزل، على الرغم من أنه أشار إلى وجود استهلاك للمخدرات والسرقة هناك.

«هذه ليست حالة انقراض المجال، بل تتعلق بالاستهلاك، لأنه وفقًا للإصدارات المتاحة للشرطة والمالك وبعض الجيران، تم استخدام الموقع للاستهلاك والأنشطة الأخرى، لأنه أمامه كانت هناك سرقات. وقال الضابط إن انعدام الأمن هو خارج المنزل».

وفي نوتيسياس أونو، تشاوروا مع قائد المديرية الوطنية للتحقيقات الجنائية والإنتربول (ديجين)، الجنرال فرناندو موريلو، الذي قال إنه ذهب إلى بيريرا للتعامل مع الشكوى، لكنهم أكدوا من جديد أن المنطقة يشار إليها على أنها تاجر مخدرات.

واختتم المسؤول الكبير بقوله: «نأمل) أن يتم تحديده إذا كانت هناك أي حالات خاصة ومخالفات في إجراءات إجراء التحقيقات التأديبية أو الجنائية في القضية».





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