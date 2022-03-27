قال مارتين ليبرمان إن بيرو تندد بالحكم أندرسون دارونكو «عديم الفائدة»

تحدث مارتن ليبرمان بعد أن ندد الاتحاد البيروفي لكرة القدم FIFA للتحكيم أندرسون دارونكو في مبارزة مع الأوروغواي لتصفيات قطر 2022. كان الصحفي الأرجنتيني مؤكدًا من خلال شبكاته الاجتماعية وقال إن هذا الإجراء لا يساعد كثيرًا.

«هذا عديم الفائدة. إنه للمدرج وتبدو جيدة مع الناس. السؤال الحكم»، كتب التواصل من خلال حسابه على تويتر. وبهذه الطريقة، أثار مرة أخرى نقاشًا مع المستخدمين، الذين قسموا المواقف، ويعتقد البعض أنه كان هدفًا والبعض الآخر يسلط الضوء على أداء VAR.

ما الإجراء الذي اتخذته FPF بعد دور دارونكو والشركة في بيرو ضد أوروغواي؟ وأصدر بيانا جاء فيه ما يلي: «تلاحظ الجبهة الشعبية الاتحادية أنه تم تقديم شكوى قوية يوم الجمعة الماضي إلى الفيفا بشأن أداء الحكم أندرسون دارونكو على الحقائق المعروفة علنا. تتوقع FPF استجابة سريعة من FIFA تحت قناة منتظمة في إجراءاتها».

الصورة: تويتر

هذا ما قاله عن الجدل بين بيرو مقابل. أوروغواي

كتب مارتن ليبرمان على تويتر بمجرد حدوث تحرك حارس المرمى سيرجيو روشيه، حيث انتهى به الأمر مع جسده كله والكثير من الكرة، كما أشار حكام VAR، داخل القوس.

«ألم يدخل القوس؟» ، كان أول منشور من قبل التواصل. ثم تابع رسالته. «ألم يكن هدف بيرو؟ حصلت روشيه في المرمى مع الكرة؟ لم تهتز الساعة للحكم...» ، وأضاف، بحجة أن دارونكو لم يشعر باهتزاز الساعة لتحديد هدف للمنتخب الوطني.

مارتين ليبرمن ينشر على تويتر لهدف غاب ضد بيرو ضد أوروغواي.

ولدت هاتان التغريدتان آلاف التعليقات حيث وضعوا صور الزوايا التي تم تداولها على الشبكات الاجتماعية وحيث يتم تقدير اللقطة حيث يظهر الهدف. بالإضافة إلى ذلك، تسبب في العديد من المستخدمين للتحدث عن هذه القضية المثيرة للجدل.

وأخيرا، أكد أن بيرو لا تزال لديها فرصة كبيرة للتأهل لكأس العالم قطر 2022. «الجدل في النهاية هو التفاصيل. تواصل بيرو الاعتماد على نفسها للوصول إلى repechage. واذا هزم باراجواي فانه سيلعب مع الممثل الاسيوى».

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