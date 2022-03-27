وصف ماركو كورتيس إصلاح السلطة AMLO بأنه «ضار للغاية» للمكسيك

اندفع ماركو كورتيس مندوزا، زعيم حزب العمل الوطني (PAN)، مرة أخرى ضد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) بسبب إصلاح الكهرباء، الذي وصفه بأنه «ضار للغاية» للمكسيك.

من خلال بيان صحفي، أشار panista إلى أنه إذا تمت الموافقة على التغييرات في الإطار القانوني، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف، ونقص في الطاقة، بالإضافة إلى زيادة في تكلفة الكهرباء، لذلك يتوقع أن يبدأ انقطاع التيار الكهربائي في الأشهر المقبلة في 32 ولاية في الجمهورية.

كما أوضح أنه، وفقًا للمعهد المكسيكي للتنافسية (IMCO)، فإن هذا الإصلاح ليس سوى «نزوة» رئاسية ستكلف أكثر من 500 مليون بيزو «بالنظر إلى الاستثمارات الخاصة الحالية في مشاريع توليد الطاقة النظيفة وتجديد مصانع اللجنة الفيدرالية الكهرباء (CFE).

أكد ماركو كورتيس من جديد أن PAN سيصوت ضد إصلاح الكهرباء AMLO (الصورة: EFE/لويس تيجيدو)

في مواجهة هذه البانوراما، أشار كورتيس مندوزا إلى أنه طلب من المجموعات البرلمانية في PAN، في مجلسي كونغرس الاتحاد، إنشاء اقتراح مضاد تشريعي يستفيد فيه بحيث يدفع أقل مقابل خدمة الكهرباء.

«لن تدعم Acción Nacional إصلاح الكهرباء الباهظ الثمن والقذر للمكسيك. لقد قلنا ذلك بوضوح، إن الإصلاح المضاد لحكومة مورينويست لن يحدث. وسوف نصر على ان الاصلاح القانونى وليس الدستورى هو الافضل الذى يعزز فرص العمل ويعزز الاستثمار فى توليد الطاقة النظيفة والمتجددة كما هو الحال فى جميع انحاء العالم».

ومع ذلك، فإن الإصلاح المضاد ليس هو الشيء الوحيد الذي سيعزز الاتحاد البرلماني، حيث أتقدم بأن الأحزاب الثلاثة سترفض الاقتراح الصادر عن رئاسة الجمهورية، لأنها، كما قال، لن تسمح لـ CFE بأن تصبح احتكارًا.

بالإضافة إلى ما سبق، أشار إلى أنه مع «احتكار الطاقة» الذي تسعى الإدارة الفيدرالية إلى إنشائه من خلال CFE، سيتم تحديد المكسيك مع البلدان ذات الديكتاتوريات أو الحكومات الاستبدادية، بالإضافة إلى عدم الامتثال للمعاهدات الدولية مثل باريس اتفاقيات ضد الانبعاثات الملوثة.

أشار ماركو كورتيس إلى أن Va por Mexico ستذهب معًا لوقف إصلاح الطاقة (الصورة: PAN)

أخيرًا، طالب كورتيس مندوزا حكومة لوبيز أوبرادور باحترام الاستثمارات الوطنية والدولية في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى دعم الدعوة التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة أيضًا لاحترام جميع الاستثمارات في هذا المجال والوظائف التي تولدها.

«نحن نعارض طرد الاستثمارات الإنتاجية في قطاع الكهرباء، ونريد تعزيز جميع أولئك الذين يعتنون بالبيئة، وضمان الإمدادات الوطنية، وتوليد فرص العمل، والمراهنة على الطاقة النظيفة والرخيصة. يكفي من النكسات. ويريد المكسيكيون المضي قدما ومع معارضة موحدة وحازمة وشجاعة، لن تتمكن حكومة مورينويستا من المضي قدما».

أكد ماركو كورتيس أن PAN سيفوز في عام 2024 (الصورة: تويتر/ @MarkoCortes)

وفي الوقت نفسه، أكد ماركو كورتيس يوم الأحد 27 مارس أيضًا أن الأزرق والأبيض هم «المعارضة الأكثر تحركا إلى الأمام» لإدارة لوبيز أوبرادور وأشار إلى أنهم سيقومون بحركة التجديد الوطنية (مورينا) في عام 2024.

خلال الاجتماع الافتراضي للمجلس الوطني يوم السبت 26 مارس، ذكر الزعيم الوطني لـ PAN أن المكسيك «في واحدة من أسوأ اللحظات في التاريخ».

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