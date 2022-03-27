تذكرت ليديا أفيلا ابنتها صوفيا في ما كان يمكن أن يكون عيد ميلادها الثالث عشر

في 24 مارس، شاركت ليديا أفيلا صورة غير منشورة لطفلها صوفيا، التي كانت ابنتها الأولى وافتها المنية بعد بضعة أشهر من ولادتها.

كما تفعل عادة عاما بعد عام، شاركت ليديا أفيلا صورة جديدة لابنتها الأولى، صوفيا. كل 24 مارس، تحتفل مغنية OV7 بحقيقة أن ابنتها كانت ستكمل عامًا آخر من الحياة. في هذه المناسبة، نشر الصورة على حسابه على Instagram برسالة صغيرة وعطاء.

رافق له علامات التصنيف المنشورة التي تقول «قريبا سنلتقي مرة أخرى»، «محاربي»، «قطعة من السماء».

كانت صوفيا قد بلغت 13 عامًا في عام 2022 (الصورة: Instagram/ @lidiaavila)

في مناسبات مختلفة، اعترفت أفيلا بأن يوم 24 مارس هو يوم حلو ومر، لأنها تحتفل بميلاد صوفيا مع أطفالها وزوجها، ولكن لا يوجد يوم لا تتذكرها وتأسف لأنها لم تعد معها.

في العام الماضي، عندما كانت صوفيا ستبلغ الثانية عشرة، تذكرت ليديا أنها تعبر عن مشاعرها هذه الأيام. وأوضح أنه بما أنه يتذكر ابنته بالحب، فإنه لا يبكي، على أمل أن يلتقوا مرة أخرى في مرحلة ما وعلى متن طائرة وجودية أخرى.

«اليوم لا أبكي طفلي، اليوم لدي ابتسامة على وجهي لأنني أتذكرك بهذه الطريقة، لأنني أحملك اليوم في ذهني وفي قلبي، أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى للغناء وعقد بعضنا البعض إلى الأبد. عيد ميلاد سعيد فتاتي، السماء تحتفل. أنا أحبك!!!» ، كتبت ليديا.

في تلك المناسبة، شارك مقطع فيديو لم يتم إصداره للطفل، الذي ابتسم له عندما رآها تقترب وأصدر أصواتًا بينما استقبلها المغني.

تنشر ليديا هذه الرسائل كتكريم لابنتها (الصورة: Instagram/ @lidiaavila)

في مقابلة مع People en Español، اعترفت ليديا بأن فقدان ابنتها شيء لن تتغلب عليه أبدًا لأنه ألم عميق للغاية تعيش فيه كأم، لكنها تعلمت التعايش معه، مما سمح لها بالتعامل معها على مر السنين. «ليس الأمر أنك تتغلب عليه، بل تتعلم التعايش معها. وأعتقد أن فقدان طفل هو أسوأ ألم يمكن أن تعاني منه الأم».

كانت عضوة OV7 منفتحة حول وفاة ابنتها الأولى، لذلك شجعت النساء الأخريات اللواتي مررن بنفس الشيء للقتال من أجل المضي قدمًا. وقد اعترف أفيلا أن هناك أيام عندما يغرق في الألم، لكنه فهم أن الأمر يستحق طلب المساعدة والتعامل مع الخسارة.

في مقابلة مع يوردي روسادو، اعترفت المغنية بأنها طلبت من الله أن يأخذ ابنتها، حيث رأت يومًا بعد يوم مدى صعوبة قاتلتها من أجل حياتها (الصورة: Instagram/ @lidiaavila)

شاركت ليديا أنه بعد ولادة طفلها الثاني، إريك، كانت خائفة للغاية من أن يموت، لأنها لم تستطع التغلب على وفاة صوفيا. ومع ذلك، فهي تعتبر أنها شخص آخر بعد طفلها الأول وهي ممتنة للتعاليم التي أعطتها إياها في الأشهر الستة التي كانت معها.

توفيت صوفيا لأنه بعد أسابيع قليلة من ولادتها أصيبت بمضاعفات معوية، مما منعها من امتصاص الطعام والمواد المغذية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

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