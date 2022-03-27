غير مباشر إلى باتريسيو بارودي؟ أوستن بالاو يصدر عبارة غير متوقعة: «إنه لا يعرف كيف يعامل امرأة، لكنني أفعل»

قدم أوستن بالاو حفلة موسيقية في أرينا بيرو، حيث أزعج متابعيه ليس فقط لأغانيه ولكن أيضًا لإصداره عبارة هائلة ستوجه إلى باتريسيو بارودي. كما تتذكر، فإن المغنية صادرة عن عارضة الأزياء والممثلة فلافيا لاوس، التي انتهى بها الأمر مؤخرًا مع رجل الواقع.

حدث كل ذلك في عرض «الإجازات مع Ferxxo»، حيث أدى أوستن مع العديد من الزملاء. أثناء غناء أغنية Me llamas، e Piso 21، قدم الشاب مساهمة في كلمات الأغاني التي فاجأت وضحكت من الضحك للكثيرين. قال: «أنا لست مثاليًا، لكنني سأخبرك، إنه لا يعرف كيف يعامل امرأة، لكنني أفعل ذلك».

كانت أخت زوجته أليخاندرا بايغوريا مسؤولة عن نشر هذا المقتطف على شبكاتها الاجتماعية. إضافة كلمة «النار». بالإضافة إلى وجه متفاجئ. في الفيديو، شوهد فلافيا لاوس أيضًا وهو يسجل أوستن، الذي عند الاستماع إليه يطلق العبارة يضحك فقط وينظر إلى نفسه مع أصدقائه ولكنه يستمر في تسجيلها.

كما تذكر, كشف أوستن وفلافيا أنهما كذلك التعارف ولكن ليس في علاقة. حتى أن المغني أشار إلى أنه ليس في حالة حب مع الممثلة.

«أعتقد أن كلمة enamorado تحمل الكثير من الوزن، دعنا نقول أننا في مرحلة من الوهم، وهو ما يدفع البداية. لنفترض أننا نتعرف على بعضنا البعض بشكل مختلف، كل شيء يبدأ بشيء ودي وفي الدورة ترى ما سيحدث لاحقًا... التجارب تجعلك تأخذ الأمور ببطء أكبر»، قال الفنان في Amor y Fuego.

فلافيا لاوس هي المغرور الجديد لعائلة بالاو

وفي الوقت نفسه، قالت أليخاندرا بايغوريا، شريك سعيد بالاو، إن فلافيا لاوس حضرت احتفال عيد ميلاد لوريلين بالاو. وفقًا للشقراء، تم التعامل مع النموذج كجزء من العائلة وحتى أنه تم غمره.

«قلت لهم، كما ترى. ذهبت فلافيا إلى عشاء أخت أوستن وسعيد، كنا هناك نتشارك، نضحك. كان والد سعيد هناك والتقى فلافيا، وكنا سعداء للغاية».

«إنها فتاة رائعة للغاية، الجميع يحبها وهم سعداء بها... إنها المغرور الجديد، لقد أخذت الخلفية بالفعل وفلافيا هي واحدة مغرورة جديدة من أخوات أوستن وأولياء أمورهم والجميع».

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