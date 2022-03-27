هندوراس ضد المكسيك: أين وفي أي وقت لمشاهدة المباراة قبل الأخيرة من تري في طريقها إلى قطر 2022

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Honduras - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2021 Mexico's Alexis Vega in action with Honduras' Alexander Lopez REUTERS/Henry Romero

يتبقى وقت أقل وأقل للقاء دول الكونكاكاف الثلاث التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022. ستحدد الأيام الأخيرة من المثمن المراكز الثلاثة الأولى وسيقاتل المنتخب الوطني المكسيكي من أجل مكان آمن في كأس العالم.

وكجزء من مباراة الإقصاء الثانية سيواجه نظيره الهندوراسي في ملعب متروبوليتان الأولمبي في سان بيدرو سولا، هندوراس في الساعة 5:05 مساء في وسط المكسيك. سيلعب تري المباراة دون وجود جيراردو تاتا مارتينو، لأنه بسبب مشاكل صحية لم يتمكن للسفر مع الفريق.

إذا أرادت المكسيك ضمان تأهلها لقطر 2022 مرة واحدة، فإنها تضطر إلى التغلب على هندوراس وتجنب المضاعفات في الموعد الأخير.

إل تري موجود بالفعل في هندوراس لمباراة بعد ظهر اليوم (الصورة: رويترز/هنري روميرو)

من الشائع أن يبث الفريق الوطني المكسيكي مبارياته على التلفزيون المفتوح وهذه المرة لن يكون استثناءً. TV Azteca و TUDN هما المحطتان التلفزيونيتان المسؤولتان عن تغطية الأعمال الحية لربطة عنق الكونكاكاف المثمنة.

على الرغم من أنها محطات التلفزيون المعتادة، إلا أن هناك خيارات أخرى لضبط اللعبة وعدم تفويت أي إجراء ذي صلة.

التاريخ: الأحد 27 مارس

المكان: الاستاد الأولمبي، سان بيدرو سولا هندوراس

ساعات العمل: 17:05 ساعة في وسط المكسيك (CT)، 16:05 ساعة. PT و GMT و 18:05 ساعة في المنطقة الزمنية بتوقيت شرق الولايات المتحدة (جنوب البلاد).

الإرسال: تلفزيون أزتيكا (قناة أزتيكا 7)، TUDN (القناة 5).

في الساعة 5:05 مساءً ستبدأ المباراة قبل الأخيرة للثلاثي في طريقها إلى قطر 2022 (الصورة: Twitter/ @miseleccionmx)

الإنترنت: يتتبع موقع TUDN الرسمي اللعبة مباشرة، وسيحتاج المستخدمون إلى إدخال حساب Izzi Tv أو Blim TV للوصول إلى البث عبر الإنترنت. أثناء تواجدك في Azteca Deportes، عليك فقط الانتقال إلى موقع الويب الخاص بهم وتحديد خيار مباراة هندوراس ضد المكسيك.

تطبيق الجوال: من خلال تطبيق TUDN، يمكنك ضبط المباراة. أيضًا عند تنزيل تطبيق Azteca Deportes.

الشبكات الاجتماعية: طريقة بديلة لعدم تفويت الأحداث الأكثر صلة بالجولة قبل الأخيرة هي من خلال Twitter. سيقوم الحساب الرسمي للفريق الوطني المكسيكي @miseleccionmx بتنفيذ شبكة «حية» مع ملخص ونقاط اللعبة.

الراديو: بالنسبة للمعجبين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو التلفزيون، سيكونون قادرين على الاستماع إلى رواية W Deportes على التردد 730 AM و 96.9 FM.

يجب على فريق تاتا مارتينو الفوز في مبارياته الأخيرة لتجنب خطر الوصول إلى منطقة التصفيات (الصورة: رويترز/خوسيه كابيزاس)

مع 22 نقطة حتى الآن، يحتل Tricolor المركز الثالث في الترتيب، لذلك حتى الآن سيكون تمريره مؤمنًا لكأس العالم. ومع ذلك، نظرًا للاختلاف في النقاط مع كوستاريكا وبنما، هناك احتمال حدوث سلسلة من المجموعات التي ستحل محل فريق Aztec.

لذلك يجب على فريق تاتا مارتينو الفوز بآخر مبارياته حتى لا يتعرض لخطر الوصول إلى منطقة التصفيات. ستعتمد التذكرة إلى قطر 2022 فقط على عمل فرقة الألوان الثلاثة والنتائج التي يضيفونها في الملعب.

يتعادل المكسيكيون في نقاط مع الولايات المتحدة، إذا فازت المكسيك وخسرت الولايات المتحدة، يمكن للمنتخب الوطني أن يطمح إلى المركز الثاني ويتأكد بالفعل من انتقاله إلى قطر. ولكن إذا تعادل وفاز الأمريكيون أو التعادل، لن يكون هناك تغيير في الجدول.

ستلعب المكسيك بدون جيراردو مارتينو، حيث لم يسافر المدرب مع الفريق بسبب مشاكل صحية (الصورة: رويترز/هنري روميرو)

إذا تعادلوا، فإن المكسيك ستظل لديها شكوك حول دخولها إلى كأس العالم وسيتم تحديد كل شيء في المباراة الأخيرة من المثمن حيث سيكون لها 23 نقطة؛ حتى الآن كوستاريكا في المركز الرابع برصيد 19 نقطة وإذا فازوا، فإن الفرق في النتيجة مع Tri سيكون واحدًا فقط. نقطة.

إذا خسروا, ستصبح الصورة أكثر تعقيدًا مع زيادة فرص الهبوط إلى المركز الرابع, مما يجبرهم على لعب مباراة فاصلة قارية للذهاب إلى بطولة العالم.

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