لفتة هاميلتون بخيبة الأمل بعد المركز العاشر في سباق الجائزة الكبرى السعودي في الفورمولا 1

Formula One F1 - Saudi Arabia Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - March 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton during practice REUTERS/Hamad I Mohammed

بداية لويس هاملتون لهذا الموسم تخلط بين جميع مشجعي الفورمولا 1. أنهى بطل العالم سبع مرات والثاني العام الماضي خلف ماكس فيرستابن سباق الجائزة الكبرى السعودي في المركز العاشر المتواضع، بعد أن كافح طوال عطلة نهاية الأسبوع في مواجهة النكسات المستمرة التي تسببت له في بدء السباق في المركز الخامس عشر.

حقق البريطاني، الذي حصل على واحدة من أسوأ الدرجات في مسيرته الواسعة، تقدمًا جيدًا في البداية ليصعد إلى المركز العاشر في بداية اللفة 14، ثم قفز إلى المركز السابع عندما أبقته مرسيدس على المسار الصحيح على الإطارات القديمة بعد ذلك في اللحظة التي تعرض فيها نيكولاس لطيفي لحادثه. فاز لويس على كيفن ماغنوسن ليحتل المركز السادس وانتقلت أحاسيس الفريق الألماني من الأدنى إلى الأعلى مقابل كل الصعاب.

ولكن عندما جاءت سيارة السلامة مع 14 لفة للذهاب، حُرم هاميلتون من التوقف بحثًا عن إطارات جديدة. عندما أعيد فتح حارة الحفرة, سمح للوصيف بالتوقف, لكنه عاد ستة أماكن إلى المركز الثاني عشر قبل الانتقال إلى ألكسندر ألبون ثم لانس ستول للفوز بالنهائي العاشر.

كان هاميلتون قد أنقذ بالفعل المركز الثالث المفاجئ في افتتاح الموسم في البحرين على الرغم من «مشاكل السيارات» بعد إجبار ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز على التقاعد. «لم يتغير الكثير منذ السباق الأخير. لقد مرت بضعة أيام فقط, وأوضح البريطاني الذي يسعى لتبرير المركز العاشر. وأضاف: «ما أعرفه هو أنني اليوم لم أستطع مواكبة هاس في النهاية. القوة التي يتمتعون بها، لقد مروا بي بسرعة كبيرة عندما تجاوزت ماغنوسن في بداية السباق».

في شكل النقد الذاتي، وقال انه يتطلع إلى الأمام على التقويم على أمل أداء أفضل. قال السائق: «لدينا الكثير من العمل للقيام به، لكنني أعلم أن لدينا فريقًا رائعًا وسنبقي رؤوسنا منخفضة ونحاول التحسين». فيما يتعلق بمشكلة التنافس بعد ثماني وأربعين ساعة من تهديد صاروخ بإلغاء الجولة الثانية من موسم الفورمولا 1 الجديد، أبدى هاملتون أمنية أمام الميكروفونات: «أريد العودة إلى المنزل».

التقطت كاميرا مرسيدس W13 التي استخدمها لويس اللحظة التي خرج فيها السائق من السيارة بعد السباق وسمحت لنا بملاحظة كيف وضع يديه على ركبتيه كعلامة على التعب وخيبة الأمل. لم يعتاد ستيفناج المولود بعد على النموذج الأولي الجديد ويأمل في استعادة الثقة قبل سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي سيعقد في 10 أبريل المقبل.

استمر في القراءة: