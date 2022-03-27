جرانكو أرتياغا، الرجل الذي لديه ألف وجه والشركات التي تسيطر على وحدة الشؤون الخاصة المخيفة التابعة لجهاز المخابرات العسكرية الفنزويلية

ألكسندر إنريكي غرانكو أرتياغا هو المقدم في الحرس الوطني البوليفاري (GNB) ويشغل منصب رئيس وحدة الشؤون الخاصة (DAE) في المديرية العامة لمكافحة التجسس العسكري (Dgcim)؛ وهو القوة الحقيقية في تلك الهيئة، حيث حدث تعذيب فظيع. بدأ هو، جنبا إلى جنب مع العميد رافائيل أنطونيو فرانكو كوينتيرو، أحلك مرحلة من التعذيب والاضطهاد والتهديد ضد الجيش والمدنيين، وبعض السجناء السياسيين، والبعض الآخر الذين اعتبرتهم الثورة الخونة ونشطت ملفات الفساد.

تخرج من مدرسة تدريب الضباط (Efofac)، المركز الرابع في الترويج الثاني «معركة العسل» 2003، تمت ترقيته، في 29 يونيو 2016، القرار 014717 إلى الرائد في فئة القيادة الفعالة وفي عام 2020 تمت ترقيته من رقم واحد إلى المقدم. من بين مسؤولي المخابرات، يعتبر من المزايا أنه أعدم الطيار أوسكار بيريز ومجموعة من الشباب الذين استسلموا بالفعل في ما يسمى مذبحة الجونكيتو.

مسؤولو DAE تحت جرانكو أرتيغ

جرانكو هو الرجل القوي في DGCIM، على الرغم من أن لديه كبار الرؤساء العسكريين مثل العقيد والجنرالات واللواء ورئيس Dgcim، إيفان هيرنانديز دالا. ليس فقط الملف الذي مكّن من إنشاء العديد من الملفات التي تثيرها مديرية التحقيقات ضد العسكريين والمدنيين المعتقلين والمعذبين والانتهاك في إطار حقوق الإنسان الخاصة بهم، بل يؤثر أيضًا على إقامة العدل عند تغيير المواعيد أو تربيع الشهود.

يتم عرضه في الأنشطة على الدراجات النارية عالية الإزاحة والدراجات والأسلحة في التدريبات، ولكن لدى Granko أيضًا عامل جذب للممتلكات والمركبات باهظة الثمن والشركات المتعلقة بالخردة المعدنية وكل ما هو مربح في موانئ La Guaira و Puerto Cabello.

منذ تركيب هيكل السلطة والتعذيب مع جرانكو وفرانكو في DGCIM, كان على مسؤولي DGCIM أيضًا التخلي عن المكافآت لكسب الولاء من المسؤولين الراغبين في فعل أي شيء من أجل الربح; هكذا يشاركون في غنائم الحرب, كما يسمونه المتعلقات المسروقة, سواء كانت عملة, ذهب الملابس بما في ذلك الخيال باهظة الثمن, أسلحة, الهواتف المحمولة, الملابس والأحذية ذات العلامات التجارية, أجهزة الكمبيوتر, الأجهزة الكهربائية, وحتى المركبات; يباع هذا المسروقات في السوق السوداء ويتم تقاسم الأرباح بين المشاركين وشهود النجوم التي تستخدمها DGCIM في تقاريرها.

لكن نهب جرانكو أعلى؛ فهي منازل وعقارات وقطعان وطائرات ومركبات فاخرة. مثال على ذلك هو ما حدث في 14 أغسطس 2020 عندما داهم مسؤولو DGIM، برئاسة الكابتن إيبيس راميريز، قائلين إنه يتبع أوامر جرانكو أرتياغا، الخامس لوس غنوموس في التحضر الكاريبي، شارع اليخوت كلوب، كاراباليدا، لا غوايرا.

هذا المنزل الجميل، الذي بناه سيزار كابريليس في عام 1968، ورثته حفيدته إيزابيل غونزاليس كابريليس، المالك الشرعي الذي استأجره للزوجين مع ثلاثة أطفال طردهم Dgcim. لم يكن هناك أمر تفتيش, لا أمر من المحكمة, فقط نزوة Granko الذي أراد المنزل, التي لديها ميناء صغير جذاب أو رصيف خاص مع إمكانية الوصول إلى البحر.

وكما هو الحال في الحالات والممتلكات الأخرى، يعرف Dgcim أن إيزابيل غونزاليس، وهي ابنة ميتزي كابريليس وزوجة الوزير السابق أندريس إزارا، لا تجرؤ على القدوم إلى البلاد للمطالبة بالمنزل دون التعرض لخطر السجن، لذلك انتزعوا ممتلكاتها، دون أن يكون لهم الحق في الدفاع، انتهكت الأقفال، وغطت كاميرات المراقبة وتركت مع أثاث لوس غنوم.

الخامس

منذ أن داهم المنزل من قبل Dgcim، أصبح أحد الخصائص التي تستخدمها Granko مع الأشخاص ذوي الأهمية الشخصية، كما هو الحال مع عارضة الأزياء Paola Dávila، التي تنشر صورًا للداخلية من الخامس على شبكاتها الاجتماعية، باستخدام العقار والأثاث والأواني الفخارية وكل شيء في منزل إيزابيل غونزاليس.

الخامس التماثيل في اليوم الذي تم غزوه من قبل DGCIM.

منزل إيزابيل غونزاليس الذي استخدمه دافيلا وجرانكو

في البداية، وصل العديد من مسؤولي Dgcim والمركبات إلى ذلك الملجأ الساحر، وكسروا الأقفال وبقوا هناك لعدة أيام، ولكن منذ أن طردوا الأسرة مع الأطفال، فإنهم يستخدمونها فقط من أجل أقصى قدر من الاستمتاع بـ Paola والنموذج الآخر الذي يأتي بشكل متقطع مع Tcnel Granko».

دافيلا، الذي لا يعرف ما هو العمل الذي يقوم به، افتتح مؤخرا بوتيك ملابس السباحة في التحضر لاس مرسيدس في كاراكاس. العديد من صورها على الشبكات الاجتماعية تظهر لها داخل المنزل، حتى مع أفراد الأسرة المقربين أو على اليخوت على رصيف المنزل مأخوذة من إيزابيل غونزاليس.

حدث شيء مشابه مع خصائص أخرى مثل haciendas أو المزارع. إذا احتجز Dgcim مالك أرض أو صاحب مزرعة أو رجل أعمال أو تاجر، فيجب على الضحية دائمًا دفع مبلغ كبير من المال أو تخصيص ممتلكات في المقابل، والتي تصبح جزءًا من غنائم الحرب التي يتم توزيعها في هيكل التعذيب الذي ينشأ في Dgcim.

إساءة استخدام السلطة

في الآونة الأخيرة، أفاد المهندس إلياس رانجيل ماتشو هيرنانديز، المدير العام الإقليمي لقطاع أورينوكو الملحق بوزارة البترول والمدير السابق لمكتب وزارة العمل، أنه في 18 مارس 2022، في كالابوزو، ولاية غواريكو، اختفاء أنخيل خافيير نافاس فيغيروا، مرفق إلى مكتب هؤلاء السكان الذين ينتمون إلى مقر منطقة وادي باسكوا.

أنجيل نافاس اعتقل واحتجزفي بمعزل عن العالم الخارجي من قبل Dgcim، لمقاطعتها غندولا الوقود المتجهة إلى غرانكو. الآن أجبر على الاستقالة من منصبه

وأفاد بأن نافاس لاحظت استلام خزانين للوقود في محطة خدمة بوينتي ألداو، كالابوزو، ولذلك شرعت في التحقق من الفواتير لإرسالها من المصنع. وأبلغه مدير المؤسسة أن الصهريج الأول (9،804 لتر ًا من الديزل) مخصص للإرسال العادي للمستخدمين وأن «خزان الوقود الآخر (37,025 لترًا من الديزل) مخصص حصريًا للقائد جرانكو، الذي ينتمي إلى DGCIM».

جسر ألداو في ولاية غواريكو

مراقبة المخالفات، اتصلت نافاس بهنري غونزاليس، مستشار شركة PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA) ذات الاختصاص القضائي في المنطقة، الذي أبلغه بأن «هذه تعليمات صادرة عن المدير العام لشركة PDVSA MENA، مارينو لوغو، إلى ES Puente Aldao، دون معرفة ما إذا كان ذلك لأي فرد أو لل مكتب العادي العام», و أمره بالاتصال بجوني فرنانديز, مدير محطة الخدمة PDVSA منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«أنجل نافاس يعطي التنبيهات اللازمة لرئيس منطقة وادي باسكوا وهذا بدوره إلى مدير منطقة فاجا. ثم تحث شركة Minproleloo (مكتب كالابوزو التقني) صاحب الامتياز على توزيع هذا الوقود على النحو المنصوص عليه في القاعدة ويرفض الأخير لأنه يدعي أن لديه تعليمات بأن هذا الوقود مخصص لـ Granko».

في مواجهة هذا الوضع، «تلقى Angel Navas الرسمي تعليمات من المقر الرئيسي لفتح الإجراء الإداري للإدخال/الإخراج المذكور، والذي تم إغلاقه يوم الأحد. في اليوم التالي يتفقد نافاس محطة الوقود، ولكن «في الساعة 11:30 صباحًا يتلقى إخطارًا من DGCIM كالابوزو للذهاب والشهادة إلى سان خوان دي لوس موروس في الساعة 2 مساءً لعملية تحقيق غير محددة. وأبلغ المسؤول بأنه لن يتمكن من حضور ذلك اليوم بسبب الاستدعاء المفاجئ، وعدم وجود لوجستيات للتعبئة وذكر أنه سيحضر في اليوم التالي».

الفخ والإقالة

في نهاية فترة ما بعد الظهر، يتلقى نافاس مكالمة من الإدخال/الإخراج تفيد بأن «كاراكاس قد أذنت له بشحن الديزل إلى الجمهور وأنه يحتاج إلى وجوده للقيام بهذا النشاط»؛ أجاب أنه من الأفضل القيام بذلك في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لضمان وصول المستخدمين إلى الخدمة.

في تلك الليلة يروي مفتول العضلات هيرنانديز، «لجنة DGCIM موجودة بشكل تعسفي وعدواني في منزل أنخيل نافاس، الذي لم يكن في منزله؛ بدت دعوة المستفيد منه لتقديم تقرير إلى I/O كذريعة لاعتقال نافاس».

في صباح يوم الثلاثاء 22 مارس، حاول رئيس المنطقة الاتصال بنافاس دون جدوى. «يتم الاتصال بالتاجر الذي يبلغ أنه في وقت متأخر من ليلة الاثنين قامت لجنة DGCIM بتطويق الإدخال/الإخراج وجنبا إلى جنب مع التاجر أرسلوا الديزل على ما يبدو 6000 لتر أكثر وأنه في شاحنة DGCIM كان لديهم أنجل نافاس الرسمي لدينا.»

وقع بادرينو لوبيز القرار الذي يروج لـ Granko من رقم واحد إلى المقدم في عام 2020

ويحاول مقر المنطقة والمديرية الإقليمية معرفة ما إذا كانت نافاس موجودة في ديجيم سان خوان دي لوس موروس أو في كاراكاس؛ ودعوا المدعي العام الوطني 55، رامون توريس، الذي يعالج قضايا الاتجار وتحويل الوقود من جانب الوزارة العامة في إطار عملية مانو دي هييرو.

في الرسالة التي أرسلها ماتشو هيرنانديز في ذلك الوقت إلى زملائه ومديريه وأعضاء آخرين في Minpetroleo، طلب الانضمام «في حملة تضامن مع الرفيق أنجل نافاس وكذلك مراجعة الدور الذي يجب أن تلعبه سوق Minpleroleum المحلي و MENA PDVSA في القضاء على الرذائل حول و سوء الإدارة في توزيع الوقود, ومن ثم المساهمة في عملية مانو دي هييرو, بل و أكثر من ذلك في الشفافية, و يضمن توفير هذه الخدمة العامة بفعالية و كفاءة و حقيقية لل شعب».

أدى الضغط في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح نافا، ولكن تمت إزالة المهندس ماتشو هيرنانديز من منصبه كمدير عام إقليمي لحزام MinPetroleum Orinoco، بينما تعرض الملاك خافيير نافاس فيغيروا لضغوط للاستقالة.

كل هذا يظهر إساءة استخدام Granko Arteaga للسلطة والاتجار بالنفوذ من منصبه في مديرية الشؤون الخاصة بالمديرية العامة لمكافحة التجسس العسكري.

استمر في القراءة: