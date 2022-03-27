EXDT جيانلوكا لابدولا على مبارزة ضد باراغواي: «انه يريد دائما للفوز»





وصل آخر موعد لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم في قطر، وهذا الثلاثاء, مارس 29, يرحب المنتخب الوطني البيروفي بنظيره الباراغواي في مباراة سيكون لها انتباه العديد من المعجبين في موعد حاسم.

وستقام المباراة في الاستاد الوطني في ليما. آخر مرة بيرو ضد باراغواي، كانت في 2 يوليو 2021، في مبارزة انتهت تعادل 3-3 في تسعين دقيقة وتم تحديدها من العقوبات بفوز البيروفيين.

من المقرر أن تبدأ المباراة بين بلانكيروجا وألبيروجا من الساعة 18:30 بتوقيت بيرو، الساعة 20:30 بتوقيت باراغواي وستقام في الاستاد الوطني.

وفي هذه المباراة الهامة، فإن المنتخب الوطني البيروفي لديه جيانلوكا لابادولا كرجل مرمى، الذي سيسعى إلى الاستفادة بشكل أفضل من الفرص أمام المرمى. هذه, بعد أوضح فرصة ولدها المنتخب الوطني البيروفي لتحويل أوروغواي إلى مونتيفيديو جاءت في اللحظات الأولى من المباراة ومن رأس '9 ′. أرسل أندريه كاريو صليبًا إلى مؤخرة دييغو غودين وظهر جيانلوكا لابادولا في منطقة الجزاء، الذي ضرب المرمى وتم حظر تسديدته من قبل حارس المرمى سيرجيو روشيه.

على الرغم من وجود انتعاش، رأى جيانلوكا لابادولا ذلك وحاول الذهاب إلى الكرة. انحنى على يده اليمنى للوقوف بسرعة، على الرغم من أن روشيه وصل مبكرا للحفاظ على الكرة. وهذا هو، هذا الموقف من الذهاب إلى الجميع، من وضع الروح والقلب في كل مسرحية كان السمة المميزة له منذ أن كان القميص ثنائي اللون مغلفا.

اتصل Infobae بماريو بيترون، وأجاب مدربه السابق في سان مارينو كالسيو مرة أخرى على الهاتف وسألناه عما يمكن أن يساهم به جيانلوكا لابادولا في باراغواي،

«أنا أعرف جيانلوكا لابادولا جيدا، وقال انه يريد دائما للفوز. أنا إيجابي للغاية ليوم الثلاثاء، بيرو تحتاج فقط إلى نتيجة واحدة، وهي الفوز، لأنها نهائية»، قال بيترون لـ Infobae في البداية.

في وقت لاحق، أوضح ماريو بيترون أن مؤهلات بيرو لا تعتمد فقط على ما يفعله جيانلوكا لابادولا يوم الثلاثاء، ولكن أيضًا على المجموعة البيروفية. وقال المدرب الإيطالي: «لكن أعتقد أن الفريق يجب أن يكون لديه موقف أكثر إيجابية، لأنها المباراة الأخيرة».

أرقام جيانلوكا لابادولا في التصفيات

لعب جيانلوكا لابادولا حتى الآن 12 مباراة لتصفيات قطر 2022 وسجل هدفين. في المجموع، تراكم 827 دقيقة مع قميص المنتخب الوطني البيروفي ومع مباراته فاز بالحب والإعجاب والاحترام ليس فقط من زملائه في الفريق، ولكن من بلد بأكمله.

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