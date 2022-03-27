من تركيا يلقون باللوم على فالكاو في أزمة غالاتاسراي الاقتصادية.

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray v Besiktas - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - May 8, 2021 Galatasaray's Radamel Falcao celebrates scoring their second goal REUTERS/Kemal Aslan

أدى وصول فالكاو غارسيا إلى غالاتاسراي، في سبتمبر 2019، إلى توليد توقعات كبيرة في جميع أنحاء تركيا. كان «Tigre» من سانتا مارتا يقوم بحملات جيدة جدًا في موناكو، حيث بلغ متوسط 23 هدفًا بين موسمي 2016-17 و 2018-19.

في يوم عرضها، كانت اسطنبول، العاصمة التركية، مليئة بالمشجعين منذ وصول الكولومبي إلى المطار. في وقت لاحق، في عرض الفريق، في ملعب تورك تيليكوم، كان لاعب كرة القدم «كافيتيرو» هو الأكثر تكريمًا في خضم الإثارة والأغاني لعشاق «ليون».

ومع ذلك، لم يستطع فالكاو أن يتوافق مع الأهداف التي وضعتها التوجيهات عليه. تسببت الإصابات المستمرة في غياب هداف المنتخب الكولومبي لعدد كبير من المباريات. بينما كان في موناكو جاء من لعب 38 مباراة، في العامين في Galatasaray لم يتجاوز متوسط 20، وهو الوضع الذي زاد تدريجيا من إزعاج المشجعين.

حسنًا، يبدو أنه بعد عام ونصف، يستمر توظيف Falcao في التسبب في مشاكل مالية لفريق اسطنبول. تم الكشف عن ذلك في الساعات الأخيرة من قبل Turcan Bolayır، عضو مجلس إدارة Galatasaray، من خلال جمعية قدمت فيها البيانات المالية للنادي أيضًا.

«تم حرق أموال Galatasaray في نقل فالكاو. لم يلعب 29 مباراة الرجل مصاب بالفعل. يتم تحويل أموال Galatasaray»، وأوضح بولاير.

على الرغم من أن وصول فالكاو إلى جلطة سراي حدث كوكيل حر، في نهاية قرضه في موناكو، وقع عليه الفريق التركي مقابل تقديم راتب كبير له، وهو أعلى عدد من الموظفين في ذلك الوقت. كشف رئيس الفريق، بوراك إلماس، في أغسطس 2021 أن راتب «النمر» لكل موسم كان 9.5 مليون دولار.

كان هذا هو السبب نفسه الذي أدى إلى تسريع رحيل هداف الساماريو، لأنه، إضافة إلى تكاليفه، لم يكن لدى Galatasaray أيضًا الموارد المالية لدعمه في التشكيلة. «دخلنا غير مؤكد. وقال إلماس في مقابلة مع صحيفة Fanatik الرياضية التركية «إن قيمة البث المباشر لهذا العام ليست واضحة».

أخيرًا، انتهى المدفعي الكولومبي بلعب 43 مباراة لـ Galatasaray: 34 في دوري السوبر، وثلاثة في الكأس المحلية وستة مباريات في البطولات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سجل 20 هدفًا وساعد ثلاث مرات. ظلت بعض أرقامه في الديون، حيث كانت هناك مناسبات أكثر كان خارج المحاكم (45 مباراة) من تلك التي شارك فيها. في مغامرته في تركيا لم يتمكن من الفوز بالألقاب أيضًا.

بعد مغادرة خزائن غالاتاسراي، قام «النمر» بعودته التي طال انتظارها إلى LaLiga في إسبانيا. على الرغم من أنه فوجئ في الجزء الأول من الموسم، وسجل خمسة أهداف، حتى الآن هذا العام شبح الإصابات ظهرت مرة أخرى.

لم يتمكن فالكاو من التمثيل في آخر ثلاث مباريات في الدوري لرايو فاليكانو، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار من قبل مدرب المنتخب الكولومبي، رينالدو رويدا، للجولة المزدوجة من الجولات التأهيلية ضد بوليفيا وفنزويلا . كانت آخر مشاركة لفالكاو مع فريق مدريد في 26 فبراير، عندما لعب 17 دقيقة في الهزيمة 1-0 أمام ريال مدريد على أرضه.

على الرغم من عدم وجود يقين حتى الآن بشأن المشاكل التي ابتليت بها، إلا أنها مرتبطة بإصابة في العضلات. ولكن في الوقت الحالي، لا يزال من المتوقع أن يكون «Tigre» متاحًا بالفعل لمباراة الدوري القادمة، والتي ستكون ضد غرناطة في 3 أبريل.

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